Deutschland gegen Südkorea im Live-Ticker: Historisches Debakel - WM-Aus für DFB-Elf

Deutschland erliegt dem Fluch des Titelverteidigers und scheitert in der WM-Vorrunde. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

20.42 Uhr: Angela Merkel hat sich zum WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Heute seien alle traurig, so die Bundeskanzlerin bei einer Konferenz der „Wirtschaftswoche“.

19.30 Uhr: Manuel Neuer: „Ich denke, dass jeder für sich sehr enttäuscht ist, dass wir diese große Chance heute verpasst haben. Wir hatten es in der eigenen Hand. Wir haben es auch in diesem Spiel nicht geschafft, eine gute Leistung zu zeigen. Von uns allen war die Bereitschaft nicht groß genug, dieser unbedingte Wille. Selbst wenn es heute geklappt hätte, wäre in der K.o.-Phase halt gewesen. Wir haben es nicht verdient gehabt, das muss man klar sagen. Wir haben gegen Schweden erst in der 95. Minute das 2:1 gemacht, haben gegen Mexiko nicht gewonnen. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Wir sind dafür verantwortlich. Das ist erbärmlich. Wir wissen, wie schön das ist, bei einer Weltmeisterschaft Fußball zu spielen. Man wartet vier Jahre darauf. Wir haben hier die Möglichkeit gehabt, Geschichte zu schreiben. Das haben wir nicht angenommen. Das ist der ausschlaggebende Punkt, dass das nicht auf dem Platz gebracht wurde. Das ist sehr bitter und wirklich enttäuschend.“

18.59 Uhr: Die Bilder der historischen Blamage: Die DFB-Spieler bekommen desaströse Noten.

Grindel: „Spüren grenzenlose Enttäuschung“

18.51 Uhr: Sami Khedira: „Jetzt ist einer der schwersten Momente für die Mannschaft, für das Team und auch für mich persönlich. Es war nicht einfach mit mehreren jungen Spielern. Wenn man dann in der Vorrunde ausscheidet, auch so bitter, dann muss man die Verantwortung auf sich nehmen. Das tun wir. Ich bin der erste, der da die Verantwortung übernimmt. Jetzt müssen wir mit dem Konsequenzen leben. Die letzten zehn Jahre waren sensationell. Dass da mal ein Schiffbruch kommt, war klar. Wir haben das ehrlich analysiert. Der Anspruch von dieser Mannschaft war nicht, 2:1 gegen Saudi-Arabien zu gewinnen oder gegen Österreich zu verlieren. Wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, als komplettes Team. Die Führungsspieler müssen sich da als erstes an die eigene Nase fassen.“

18.42 Uhr: Reinhard Grindel: „Wir in der Delegation, im Präsidium spüren eine grenzenlose Enttäuschung. Es ist nicht die Aufgabe des Präsidenten, das Spiel zu analysieren. Ich kann sagen, wir haben vor diesem Turnier sehr genau gewusst, dass es nach dem Turnier einen Umbruch geben wird. Wir haben uns die Frage gestellt, wer kann diesen Umbruch gestalten. Da war für uns vor allem der Confed Cup entscheidend. Deswegen haben wir gesagt, wir trauen es Joachim Löw zu. Die Überlegungen, die uns dazu gebracht haben, diesen Vertrag zu verlängern, bestehen immer noch.“

Löw: „Zu früh, die Frage nach der Zukunft zu beantworten“

18.29 Uhr: Joachim Löw: „Es herrscht eine riesige Enttäuschung, kaum jemand ist in der Lage, irgendetwas zu sagen. Wir müssen schauen, dass wir das jetzt annehmen. Gratulation an die Schweden und die Mexikaner. Wir haben es auch nicht verdient, weiterzukommen. Wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen, mal in Führung zu gehen. Das hat sich durch das Turnier gezogen. Wir haben in der Vorbereitung versucht, alles zu tun. Wir konnten kaum spielerische Akzente setzen. Jetzt muss man sagen, dass wir zurecht aus dieser Gruppe ausgeschieden sind. Wir haben es nicht auf den Platz gebracht. Wir waren in den Spielen verkrampft, wir haben nicht mit der Dynamik gespielt, so dass wir den Gegner zu Fehlern zwingen. Am Ende muss man sagen, wir hatten schon viele Tormöglichkeiten, die letzte Konsequenz war aber nicht da. Der Plan war da. Wir konnten es aber nicht umsetzen. Es ist wahnsinnig schwer, so einen großen Erfolg zu wiederholen. Woran es gelegen hat, kann ich nicht sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass bei uns vielleicht so etwas wie Selbstherrlichkeit herrschte vor dem Mexiko-Spiel. An den letzten Tagen war aber Konzentration da. Auf dem Platz haben wir davon aber nichts gesehen. Wir haben gewusst, dass die Schweden in Führung sind. Es war geplant, dass Thomas Müller reinkommt, wenn wir was machen müssen. Wir mussten alles riskieren. Wir konnten nicht noch zehn Minuten warten. Dadurch entstehen natürlich Löcher. Wir waren teilweise gezwungen, so viele Spieler bei der WM einzusetzen. Ich muss aber auch die Verantwortung dafür auf mich nehmen. Wir alle haben verloren. Das ist nicht nur ein Spiel, sondern vieles, das wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wir können uns dafür nur entschuldigen. Ich bin der erste, der sich hinterfragen muss. Das liegt in meiner Verantwortung. Da muss ich aber auch eine Nacht drüber schlafen. So kurz nach dem Spiel bin ich brutal enttäuscht, das ist klar. Ich habe aber die Verantwortung für die Mannschaft. Es ist zu früh für mich, die Frage nach der Zukunft zu beantworten. Bei mir ist die Enttäuschung tief in mir drin. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir auch gegen Südkorea verlieren. Ich muss das alles verarbeiten.“

„Das letzte überzeugende Spiel war im Herbst 2017“

18.22 Uhr: Oliver Bierhoff: „In der Kabine ist jeder in sich gesunken, enttäuscht. Gegen Ende machen wir natürlich auf. Es herrscht einfach großer Frust und eine riesige Enttäuschung. Am Ende hat es nicht gereicht, das müssen wir akzeptieren. Wir wollten vor allem dumme Fehlpässe vermeiden. Wir wollten mit der Zeit Korea müde spielen. Immer wenn wir es schnell gemacht haben, haben wir auch Chancen kreiert. Es hat aber nicht gereicht. Dass es alle Mannschaften hier bei der WM schwer haben, sieht man. Ich denke, wir haben bei dem Turnier viele Torchancen herausgespielt. Wir sind aber nie in Führung gegangen und konnten nie unser Spiel aufziehen. Ich gehe fest davon aus, dass Jogi Löw seinen Vertrag erfüllt und weiter macht. Wir müssen das aufarbeiten und weiter machen.“

18.17 Uhr: Erstmals in der WM-Historie scheidet Deutschland nach dem 0:2 gegen Südkorea in der Vorrunde aus. Tritt Joachim Löw nun als Bundestrainer zurück?

18.04 Uhr: Mats Hummels hat sich als erster nach dem Spiel geäußert: „Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Wir haben bis zum Schluss gekämpft, selbst nach dem 0:1. Wir hatten genug Gelegenheiten. Ich selber in der 87. Minute, den muss ich machen. Das hat uns heute das Genick gebrochen. Ich glaube gegen Mexiko war es offensichtlich, heute war es nicht einfach. Man sieht bei der WM, dass keine Mannschaft leicht durchkommt. In dem Mexiko-Spiel haben wir uns in eine schlechte Situation gebracht. Das Gegentor ist symptomatisch. Wir haben einige Punkte, an denen wir ansetzen müssen. Das letzte überzeugende Spiel, das wir abgeliefert haben, war im Herbst 2017. Wir haben die Dinge, die ich angesprochen habe, auch verbessert, das war gegen Schweden viel besser. Wir sind ab der 65. Minute unglaublich hektisch geworden, sind in Konter gelaufen, die wir echt noch gut verteidigt haben. Da haben wir die Struktur verloren. Ganz bitterer Abend für die deutschen Fußballfans.“

Live-Ticker zum Nachlesen: Südkorea – Deutschland 2:0 (0:0)

Südkorea: 23 Cho - 2 Lee, 20 Jang, 19 Kim, 14 Hong - 13 Koo (11 Hwang), 15 Jung - 18 Moon (8 Ju), 5 Yun - 17 Lee, 7 Son Deutschland: 1 Neuer - 3 Hector (20 Brandt), 5 Hummels, 15 Süle, 18 Kimmich - 6 Khedira (23 Gomez) , 8 Kroos, 14 Goretzka (13 Müller), 11 Reus, 10 Özil - 9 Werner Tore: 1:0 Kim (92.), 2:0 Son (96.) Schiedsrichter: Mark Geiger (USA)

Abpfiff: Das war‘s, der Weltmeister ist ausgeschieden.

90. Minute + 8: Wahnsinn, das war wahrlich nicht zu erwarten. Deutschland probiert es weiter, das ist aber gelaufen hier.

90. Minute + 6: TOR FÜR SÜDKOREA. Neuer ist aus dem Kasten geeilt, die deutsche Mannschaft verliert den Ball und Son läuft alleine auf den leeren Kasten zu.

90. Minute + 5: Noch einmal eine Großchance für Deutschland. Hummels kommt im Strafraum an den Ball, köpft aber drüber.

90. Minute + 4: TOR FÜR SÜDKOREA. Das ist das Aus für die deutsche Nationalmannschaft bei dieser WM.

90. Minute + 2: Nach der Ecke liegt der Ball im Tor von Manuel Neuer. Videobeweis!

90. Minute + 1: Sechs Minute gibt es hier oben drauf.

90. Minute: Eckball für Korea in der 90. Minute. Kimmich blockt einen Schuss gerade noch ab. Das Aus rückt näher.

88. Minute: Nächste Möglichkeit. Kroos probiert es aus der Distanz, kein Problem für Cho.

87. Minute: Die Riesen-Chance. Özil flankt gefühlvoll auf Hummels, der steht komplett frei vor dem Tor, trifft den Ball aber nur mit der Schulter.

84. Minute: Über Umwege gelangt der Ball zu Toni Kroos, aber auch sein Schuss findet das Ziel nicht.

83. Minute: Guter Schuss von Reus. Sein Flatterball senkt sich gefährlich, geht aber um Zentimeter am Pfosten vorbei.

82. Minute: Nächste Flanke von Kimmich, diesmal auf Müller. Der versucht sich mit dem Hinterkopf. Weit vorbei.

79. Minute: Müller auf Gomez, der auf Reus. Der steht aber im Abseits.

78. Minute: Korea hat jetzt mehr Platz zum Kontern. Ein Versuch von Son geht knapp vorbei.

77. Minute: Hector verlässt das Feld, Brandt kommt.

76. Minute: Es spielt nur noch Deutschland. Bis auf Neuer befinden sich alle Spieler in der Hälfte von Südkorea.

73. Minute: Die Schweden haben auf 3:0 erhöht. Weiterhin reicht ein 1:0 für Deutschland zum Weiterkommen.

71. Minute: Deutschland macht jetzt Druck. Im Minutentakt spielen sie sich Chancen heraus. Gomez verpasst eine flache Hereingabe knapp.

70. Minute: Kroos probiert es aus 20 Metern. Deutlich drüber.

69. Minute: Südkorea wechselt. Moon geht raus, Ju kommt.

68. Minute: Flanke von Kimmich auf Gomez, der platziert den Ball aber zu zentral, Cho fängt sicher.

66. Minute: Moon steht plötzlich alleine vor Neuer, macht dann aber einen Haken zu viel. Hummels schmeißt sich dazwischen. Wahnsinns Aktion vom Innenverteidiger. Das hätte das Tor sein können, wenn nicht müssen.

65. Minute: Son versucht, einen Elfmeter herauszuholen. Früh hebt der Stürmer ab, erst dann berührt Reus ihn. Der Südkoreaner sieht den Gelben Karton.

64. Minute: Ecke für die deutsche Elf. In der Mitte kommt niemand entscheidend an den Ball. Am zweiten Pfosten steht Timo Werner, der trifft die Kugel aber nicht voll. Abstoß.

63. Minute: Nächster Wechsel: Leon Goretzka geht raus, für ihn kommt Thomas Müller.

61. Minute: Schweden erhöht auf 2:0. Für Deutschland würde aber weiterhin ein Tor reichen.

58. Minute: Jetzt der Wechsel: Khedira verlässt das Feld, Gomez geht in den Sturm, Goretzka rückt damit in das defensive Mittelfeld.

58. Minute: Bevor es zum Wechsel kommt, hat Südkorea aber noch die Chance. Mit zwei Mann laufen sie auf die beiden deutschen Innenverteidiger zu. Gerade noch so wird die Möglichkeit vereitelt.

57. Minute: Auch Joachim Löw wird bald wechseln, Gomez steht an der Seitenlinie bereit.

55. Minute: Südkorea wird wechseln. Der angeschlagene Augsburger Koo verlässt humpelnd den Platz, Hwang kommt.

53. Minute: Die DFB-Elf wird dominanter. Immer wieder probieren sie es aus der zweiten Reihe, bisher können die Koreaner aber alle Versuche blocken.

51. Minute: Nächste Großchance für Deutschland. Eine Flanke nimmt Werner direkt, sein Schuss fliegt am Tor vorbei.

50. Minute: Schlechte Nachricht aus Jekatarinburg: die Schweden führen mit 1:0. Stand jetzt ist Deutschland ausgeschieden. Ein Tor muss her!

48. Minute: Deutschland mit der Möglichkeit: Kimmich chippt den Ball auf Leon Goretzka, Cho hält seinen platzierten Kopfball stark.

47. Minute: In Jekatarinburg steht es derweil noch 0:0. Bedeutet: Deutschland wäre wegen des gewonnen direkten Vergleichs mit den Schweden im Achtelfinale.

46. Minute: Weiter geht‘s! Keine Wechsel auf beiden Seiten.

Halbzeit in Kasan: Durchwachsenes Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Die Elf von Joachim Löw hat zwar die meiste Zeit den Ball, so recht will ihr aber nichts einfallen. Hinzu kommt, dass die koreanische Defensive häufig entscheidend einen Fuß dazwischen bekommt. Da muss noch mehr Bewegung rein und vor allem sollte die deutsche Mannschaft überraschende Momente kreieren, will sie hier gewinnen. Hoffen wir auf die zweite Hälfte!

45. Minute + 3: Süle und Hummels sind sich nicht einig, Son kommt an den Ball, trifft diesen aber nicht richtig. Die Kugel kullert am Tor von Neuer vorbei.

45. Minute + 2: Kimmich dringt in den Strafraum ein, sein Querpass wird aber wieder einmal abgeblockt. Der Nachschuss von Özil bringt auch nicht viel mehr ein. Die südkoreanische Defensive steht.

45. Minute + 1: Drei Minuten gibt es hier oben drauf.

44. Minute: Heung-Min Son fällt im Strafraum im Zweikampf mit Khedira und fordert Elfmeter. Schiedsrichter Mark Geiger winkt ab. Das war kein Foul.

41. Minute: Lee liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Platz. Der Stürmer der Koreaner hatte zuvor aber keinen Kontakt mit einem Gegenspieler. Nach kurzer Behandlung geht es weiter für ihn.

38. Minute: Özil spielt auf Werner, der im Strafraum direkt schießt. Sein Versucht wird geblockt. Kurz darauf kullert der Ball durch den Sechzehner, Hummels kann die Kugel aber nicht im Tor unterbringen, Cho greift beherzt zu.

35. Minute: Immer wieder spielt die deutsche Mannschaft auf den Außen einen Spieler frei, die Flanken-Versuche werden aber alle abgeblockt oder fliegen an Freund und Feind vorbei.

32. Minute: Es fehlt noch an Ideen aus dem Mittelfeld. Reus startet mal ein Solo und versucht sein Glück aus 20 Metern. Yun blockt seinen Versuch ab.

28. Minute: Gleich zweimal hat Deutschland die Chance, den Ball flach in den Sechzehner zu bringen. Zwei Mal finden sie aber den freien Mann nicht. Da war mehr drin!

25. Minute: Erste Riesen-Chance für Südkorea. Son kommt im Strafraum an den Ball, sein Volleyschuss geht über das deutsche Tor. Noch einmal Glück gehabt.

24. Minute: Die Deutschen agieren weiter überlegen, können mit dem Ballbesitz bisher aber noch nicht genug anfangen. Özil und Goretzka sind noch nicht wirklich im Spiel.

22. Minute: Kimmich bekommt auf Außen den Ball, flankt aber ohne Zug. Cho kann den Ball locker abfangen.

18. Minute: Nach Foul von Sami Khedira bekommen die Südkoreaner einen Freistoß zugesprochen. Aus rund 25 Metern probiert sich Jung. Neuer hat große Probleme, den flatternden Ball festzuhalten. Gerade noch kann er den Ball aus dem Strafraum boxen.

15. Minute: Nächste Ecke für die deutsche Elf. Ein Flanken-Versuch von Hector wird abgeblockt.

14. Minute: Die deutsche Mannschaft stört früh und kann einen Ball im Mittelfeld erobern. Dann wird schnell Goretzka steil geschickt. Der spielt den Ball flach in den Strafraum, ein langes südkoreanisches Bein kann aber zur Ecke klären. Die bringt dann nichts ein.

12. Minute: Freistoß für Deutschland aus aussichtsreicher Position. Kroos steht am Ball und spielt ihn hoch rein. Südkorea kann klären.

9. Minute: Jerome Boateng sitzt heute übrigens nicht auf der Bank, sondern auf der Tribüne. Wegen seiner Gelb-Roten Karte im Spiel gegen Schweden darf der Innenverteidiger den Innenraum nicht betreten.

8. Minute: Gelbe Karte für Jung, der Hector mit gestrecktem Bein ummäht.

7. Minute: Özil versucht, Hector zu schicken. Sein Steilpass gerät etwas zu lang.

6. Minute: Kroos mit einem langen Ball auf Reus, der versucht direkt zu flanken, in der Mitte steht aber keiner. Eine eigentliche gute Möglichkeit verpufft.

3. Minute: Die Südkoreaner gehen in den ersten Minuten früh drauf und kommen dadurch auch fast schon zur ersten Chance. Die deutsche Defensive kann aber klären.

2. Minute: Erster Ballverlust durch Khedira im Mittelfeld. Freistoß für Korea.

Anpfiff: Deutschland hat Anstoß, das Spiel läuft.

15.51 Uhr: Es wird ernst: Die Mannschaften betreten das Spielfeld.

15.39 Uhr: Das letzte Mal von Anfang an hat Leon Goretzka beim Testspiel gegen Brasilien am 27. März gespielt. Damals im rechten Mittelfeld. Dieses Spiel verlor die Nationalmannschaft mit 0:1 durch einen Treffer von Gabriel Jesus.

15.21 Uhr: Auch der Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 2014 freut sich auf das Spiel:

15.16 Uhr: Der südkoreanische Trainer Shin Taeyong hat vier Änderungen im Vergleich zum Mexiko-Spiel vorgenommen. Koo Jacheol rückt wieder in den Sturm, Jung Wooyoung ersetzt den verletzten Kapitän Ki Sungyueng. Zudem rücken Außenverteidiger Hong Chul und Yun Youngsun in die Mannschaft.

15.02 Uhr: Die Spannung steigt, in rund einer Stunde beginnt die entscheidende Partie in Kasan zwischen Südkorea und der deutschen Nationalmannschaft. Hier gibt‘s alles, was sie zum Endspiel von Jogis Jungs wissen müssen.

14.55 Uhr: Dass Müller nicht in der Startelf steht, ist durchaus eine Überraschung. Wieder mit dabei sind dafür Sami Khedira und Mesut Özil. In die Innenverteidigung rutscht Niklas Süle für den gesperrten Jerome Boateng.

14.51 Uhr: Die Aufstellung ist da!

Unsere Start-11

1 Neuer (C)

3 Hector

5 Hummels

6 Khedira

8 Kroos

9 Werner

10 Özil

11 Reus

14 Goretzka

15 Süle

+++ In der deutschen Gruppe F ist die Rechnung bei der WM 2018 in Russland so kompliziert wie in keiner anderen. Es könnte sogar die Fairplay-Wertung über den Achtelfinal-Einzug oder das Vorrunden-Aus entscheiden oder es kommt gar zum Losentscheid.

+++ In wenigen Stunden tritt Deutschland im letzten WM-Gruppenspiel gegen Südkorea an. Sieht so die Aufstellung von Bundestrainer Jogi Löw aus?

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom dritten und letzten Gruppenspiel der DFB-Auswahl bei der WM 2018 gegen Südkorea. Anpfiff in Kasan ist um 16 Uhr. Parallel wird in Jekaterinburg die Partie zwischen Mexiko und Schweden ausgetragen. Um nicht von dessen Ergebnis abhängig zu sein, müsste Deutschland mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen.

Südkorea gegen Deutschland im Live-Ticker: Komplizierte Ausgangslage in Gruppe F

Durch seinen Last-Minute-Geniestreich zum 2:1 gegen Schweden hat Toni Kroos nicht nur ganz Deutschland glücklich gemacht, sondern auch den Rechenschiebern zu besonderer Beliebtheit verholfen. Denn die Ausgangssituation in der Gruppe F ist komplizierter als in jeder anderen. Gewinnen Schweden und Deutschland, würden drei Teams die Vorrunde mit sechs Punkten abschließen. Setzt sich Mexiko aber zum dritten Mal durch, hätte sogar Südkorea bei einem Erfolg gegen den Weltmeister noch Chancen aufs Weiterkommen - denn in diesem Fall stünden ebenfalls drei Teams bei drei Punkten. Es darf also am Mittwochnachmittag fleißig gerechnet werden. Im schlimmsten Fall entscheidet am Ende das Los. Hier gibt es einen Überblick über die möglichen Szenarien.

Das DFB-Team muss auf Jerome Boateng verzichten, der gegen Schweden die Gelb-Rote Karte gesehen hatte - das könnte noch schwerwiegende Folgen haben. Weitere Umstellungen im Vergleich zum Spiel vom Samstag sind nicht ausgeschlossen, wir haben eine mögliche deutsche Aufstellung zusammengestellt. Welche Profis Bundestrainer Joachim Löw zur Verfügung stehen, haben wir in diesem Artikel zum WM-Kader 2018 aufgelistet.

Wie vor jeder deutschen Partie haben wir auch diesmal unser Katzorakel befragt. Was Elli tippt, zeigen wir Ihnen hier.

Auf tz.de* erklären wir, wie und wo Sie das WM-Spiel Südkorea gegen Deutschland live im TV und im Live-Stream sehen können.

