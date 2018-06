WM-Ticker vom Donnerstag: Cristiano Ronaldo engagiert Ex-Käfig-Fighter als Bodyguard - das ist der Grund

Die Fußball-WM 2018 in Russland beginnt am Donnerstag. Nach der Eröffnungsfeier startet die Sbornaja gegen Saudi-Arabien ins Turnier. Im WM-Ticker erfahren Sie alles Wissenswerte.

Die Eröffnungsfeier findet ab 16.30 Uhr im Luschniki-Stadion in Moskau statt. Neben dem Brasilianer und Ex-Weltmeister Ronaldo wird Popstar Robbie Wiliams bei der Veranstaltung auftreten.

Um 17 Uhr (MEZ) startet das Turnier mit der Partie des Gastgebers Russland gegen Saudi-Arabien dann offiziell.

Deutschland startet als Titelverteidiger am Sonntag um 17 Uhr (MEZ) mit dem Spiel gegen Mexiko ins Turnier.

12.08 Uhr: Cristiano Ronaldo hat kurz vor der WM einen eigenen Bodyguard engagiert. Dabei hat er sich einen wirklich starken und kampferprobten Mann ausgesucht.

Nuno Marecos heißt der 1,90m große Ex-Soldat, der früher auch mal als Käfig-Fighter unterwegs war. Außerdem hat der Mann ein gefährliches Hobby: Er ist Stierkämpfer. Der Grund dafür, dass Ronaldo einen neuen Bodyguard eingestellt hat, ist aber eher traurig.

11.53 Uhr:

Die 1:7-Niederlage Brasiliens gegen Deutschland bei der WM 2014 wäre nach Ansicht von Superstar Neymar nicht passiert, wenn er dabei gewesen wäre. Der Angreifer hatte die denkwürdige Halbfinal-Partie vor vier Jahren in Belo Horizonte jedoch verletzungsbedingt verpasst. „Ich würde dieses Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch einmal spielen. Mit mir auf dem Feld. Ich glaube, dann wäre das Ergebnis schon anders ausgefallen“, sagte der 26-Jährige am Donnerstag im Interview des Sportportals

spox.com

. „Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Leider hat damals das Schicksal entschieden.“

Er hoffe nun darauf, dass sich bei der WM in Russland die Gelegenheit biete, „die letzte WM wegzuwischen.“ Vielleicht treffe die Seleção ja sogar erneut auf Titelverteidiger Deutschland. „Und dann gibt es hoffentlich eine echte Revanche“, sagte der Stürmer von Paris Saint-Germain.

11.41 Uhr: Die Affäre um die Bilder von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan schlagen weiter hohe Wellen. Nachdem sich zuvor schon Bayern-Trainer Niko Kovac zum Thema geäußert hat, hat nun Thomas Schaaf ein Statement zu seinem Ex-Spieler Mesut Özil abgegeben.

Ob einer der beiden am Sonntag gegen Mexiko von Anfang an spielen wird, ist aber mehr als fraglich. Während Gündogan wohl den zwei Platzhirschen Kroos und Khedira den Vortritt lassen muss, droht Özil die Streichung aus der Startelf.

11.31 Uhr: Nur noch etwas mehr als fünf Stunden, bis die WM 2018 auch endlich auf dem Platz losgeht. Allerdings tickern wir schon seit einigen Tagen alles zur Fußball-Weltmeisterschaft. Den Countdown-Ticker finden sie hier zum Nachlesen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Wir berichten jeden Tag mit einem Ticker über die Geschehnisse in Russland und informieren Sie über alles, was auf und auch neben dem Platz passiert.

Zum Auftakt gibt es natürliche die wunderbare Eröffnungsfeier. Robbie Williams wurde angekündigt und wird das Turnier eröffnen - auch die brasilianische Fußball-Legende Ronaldo wird erwartet. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, was sich der Gastgeber für die Zeremonie so alles ausgedacht hat. Für den sportlichen Einstieg sorgt das Match zwischen Russland und Saudi-Arabien um 17 Uhr.

