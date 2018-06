Reif teilt gegen Hummels aus: „Das ist der Anfang vom Ende“

Marcel Reif hat sich im TV zu den Aussagen Mats Hummels‘ nach dem Spiel gegen Mexiko geäußert. Diese seien ein „Tabubruch“ gewesen.

Marcel Reif ist bekannt für seine markigen Worte. Nachdem der ehemalige Fußball-Kommentator seine Karriere bei Sky an den Nagel gehängt hat, tingelt er mittlerweile durch die Talkshows des deutschen Fernsehens. Zu sämtlichen Themen im Weltfußball lässt er einen Kommentar ab, so freilich auch zur Fußball-WM und zum schwachen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei dieser.

In solch einer Talkshow war Reif auch am Montagabend zu Gast. Bei „hart aber fair“ teilte er nach der Niederlage des DFB-Teams gegen Mexiko aus: „Wenn die Mexikaner nicht so jämmerlich ihre Konter spielen, wird das ein Desaster, dann bekommst du fünf Tore. Das hatte nichts mit Pech zu tun. Das war eine eindeutige Niederlage“, so der 68-Jährige.

„Es fruchtet anscheinend noch nicht“

Vor allem Mats Hummels wurde mit markigen Worten bedacht. Der Innenverteidiger hatte nach dem Spiel überraschend deutlich Kritik am Defensivverhalten seiner Teamkollegen geäußert: „Wenn sieben oder acht Mann offensiv spielen, ist es klar, dass die offensive Wucht größer ist als die defensive Stabilität.“ Das habe er intern auch schon angesprochen, „es fruchtet anscheinend aber noch nicht so ganz“, so der 29-Jährige. Und weiter: „Unsere Absicherung steht nicht gut. Oft sind nur Jerome und ich hinten. So haben sie (die Mexikaner, d. Red.) uns gnadenlos ausgekontert.“

„Das kannst du öffentlich nicht machen“

Für Reif ging das zu weit: „Das ist ein Tabubruch“, sagte er bei „hart aber fair“: „Das kannst du öffentlich nicht machen. Das musst du intern ansprechen.“ Hummels‘ Aussagen seien auf Kimmich uns Khedira gemünzt. So etwas helfe dem Teamgeist sicher nicht. „Ich kann drei bis vier Spieler blind aufzählen, die sagen: ‚Herr Hummels will mir erklären, wie es geht. Dann schauen wir uns doch mal das Gegentor an und fragen, was er denn da gemacht hat.‘ Das ist der Anfang vom Ende. Da müssen sie ganz viele Dinge klären.“

