WM-Ticker: Serbien schlägt Costa Rica - Courtois hat Verständnis für De Gea

WM 2018 im Live-Ticker: Endlich startet auch Deutschland in das wichtigste Turnier des Jahres. Mit-Favorit Brasilien trifft bei der Weltmeisterschaft 2018 auf die Schweiz.

Am Sonntag stehen drei Partien auf dem WM-Spielplan: Costa Rica vs. Serbien (0:1), Deutschland vs. Mexiko (17.00 Uhr) und Brasilien vs. Schweiz (20.00 Uhr)

Für Titelverteidiger Deutschland ist es das erste Spiel bei der Fußball-WM 2018

Alles, was sich am Samstag in Russland ereignet hat, können Sie hier im WM-Ticker von gestern nachlesen.

16.55 Uhr: Belgiens Nationaltorhüter Thibaut Courtois hat Verständnis für den Fehler des spanischen Keepers David de Gea beim 3:3 gegen Portugal geäußert. Er habe sich das Spiel und de Geas Patzer beim zwischenzeitlichen 2:1 durch Cristiano Ronaldo angesehen, sagte Courtois am Sonntag in Sotschi. „Jeder kann Fehler machen, wir sind nicht unfehlbar“, meinte der Torwart des FC Chelsea. „Der Ball flatterte, das kann passieren.“ Ronaldo hatte bei dem spektakulären Spiel am Freitag kurz vor der Pause aus etwa 18 Metern flach aufs Tor geschossen. Den relativ harmlosen Ball konnte de Gea nicht kontrollieren und ließ ihn ins Tor durchrutschen.

16.19 Uhr: Aleksandar Kolarov war der Mann des ersten Spiels an diesem WM-Sonntag. Der Mannschaftskapitän erzielte den goldenen Treffer im Duell gegen Costa Rica. Den ausführlichen Spielbericht zum Nachlesen finden Sie hier.

Um 17:00 Uhr beginnt das spiel Deutschland - Mexiko. Hier können Sie das Deutschlandspiel im Live-Ticker verfolgen. Nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft geht es wieder hier weiter mit dem Duell des Mit-Favoriten Brasilien gegen die Schweiz.

14.08 Uhr: Zwischenmeldung aus dem deutschen Lager! Nach Bild-Information fällt Linksverteidiger Jonas Hector wegen einer Grippe für das Spiel gegen Mexiko aus. Eine Alternative wäre Marvin Plattenhardt.

WM 2018: Costa Rica - Serbien 0:1 (0:0)

Costa Rica: Navas - Acosta , Gonzalez , O. Duarte - Gamboa , Calvo - Guzmán (ab 72. Golindres) , Borges - Venegas (ab 60. Bolanos) , B. Ruiz - Ureña (ab 67. Campbell) Serbien: Stojkovic - Ivanovic , Milenkovic , D. Tosic , Kolarov - Matic , Milivojevic - Tadic , Milinkovic - Savic , Ljajic (ab. 70. Kostic) - Mitrovic (ab 89. Prijovic) Tor: 0:1 Kolarov (56.)

Jetzt ist das Spiel aus! Serbien gewinnt sein erstes Spiel mit 1:0 und ist zumindest bis zum Spiel Brasilien gegen die Schweiz Tabellenführer! Wenn Costa Rica in dieser WM erfolgreich sein will, muss viel mehr kommen.

90+6: Erneute Aufregung! Prijovic trifft Acosta im Gesicht und muss bangen. Der Schiedsrichter bleibt jedoch großzügig und gibt nur Gelb!

90+3 Minute: Nach einer Ecke der Ticos gibt es eine Konterchance für Serbien. Kurz darauf gibt es eine Rudelbildung! Ein Mitglied des Trainerstabs von Costa Rica will den Ball für Serbien nicht rausrücken. Es kommt zum Geschubse. Der Schiedsrichter beruhigt die Situation.

90. Minute: Schiedsrichter Dieshiou gibt Fünf Minuten Nachspielzeit. Die Uhr tickt für Costa Rica.

89. Minute: Krstajic nimmt noch einmal Zeit von der Uhr und bringt Prijovic für Mitrovic.

87. Minute: Starke Einzelaktion von Milinkovic-Savic! Mustergültig bedient er Mitrovic im Sechzehner, dieser will sich jedoch nochmal den Ball vorlegen. Verteidiger Gonzalez setzt zur Gätsche an und erwischt am Ende Mitrovic leicht. Schiedsrichter Diedhiou, der übrigens eine hervorragende Figur abgibt, gibt jedoch keinen Elfmeter. Richtige Entscheidung.

83. Minute: Mit dem Wechsel hat Krstajic nun einen Verteidiger für einen Offensivmann gebracht. Die Marschrichtung scheint klar zu sein. Können die Ticos hier noch etwas reißen oder fügen sie sich ihrem Schicksal?

82. Minute: Der nächste Wechsel bei den Serben. Tadic hat Feierabend. Für ihn kommt Rukavina ins Spiel.

76. Minute: Gute Chance für Serbien! Tadic legt auf Höhe des Strafraums quer auf den Fünfer. Kostic steht bereit zum Einschieben, jedoch kommt Navas vor ihm an den Ball und kann entschärfen.

73. Minute: Der dritte Wechsel bei Costa Rica: Colindres kommt für Guzmán.

71. Minute: Freistoß für Costa Rica aus aussichtsreicher Position. Der Ball kommt Richtung Elfmeterpunkt, kann jedoch leichter per Kopf geklärt werden. Die Konterchance der Serben wird sogleich unterbunden.

70. Minute: Wenn Costa Rica hier mindestens einen Punkt holen will, muss da viel mehr kommen. Zwar halten sie den Ball, kommen jedoch kaum vor das gegnerische Tor.

Zugleich der erste Wechsel bei den Serben. Bundesliga-Profi Kostic kommt für Ljajic.

67. Minute: der zweite Wechsel der Ticos: Campbell kommt für Ureña.

63. Minute: Costa Rica ist vermehrt in Ballbesitz, findet jedoch nicht den Weg nach vorne.

60. Minute: Der erste Wechsel der Partie. Bolanos ersetzt Venegas.

59. Minute: Gelbe Karte für Ivanovic! An der Seitenlinie reißt er Venegas aus den Latschen. Klare Entscheidung!

56. Minute: Tor für Serbien! Und was für eins! Kolarov mit einem direkten Freistoß aus 23 Metern! Der Schuss geht durch die Mauer und schlägt im rechten Eck ein. Navas ist chancenlos!

55. Minute: Die zweite Gelbe Karte der Partie. Mitrovic wird da von Guzman am Trikot gehalten. Taktisches Foul.

54. Minute: schöne Flanke von Kolarov von der linken Seite. Calvo klärt zur Ecke.

50. Minute: Super Chance für Serbien! Mitrovic allein vor dem Tor, doch Navas behält die Nerven und kann den Ball abwehren. Anschließend wird der Ball zur Ecke geklärt.

47. Minute: Costa Rica drückt in den gegnerischen Strafraum. Tosic klärt den Ball aus der Gefahrenzone.

46. Minute: Und da rollt der Ball wieder. Costa Rica stößt an.

Halbzeit in Samara! Costa Rica und Serbien gehen mit einem 0:0 in die Kabine. Serbien mit mehr Ballbesitz, Costa Rica mit zwei dicken Chancen.

44. Minute: Beinahe das 1:0 für Serbien! Milikovic-Savic wird mustergültig mit einem hohen Ball bedient und setzt zum Fallrückzieher an. Navas hält im Nachfassen, jedoch wurde bereits auf Abseits entschieden - zu Unrecht.

42. Minute: Schöne Aktion von Calvo! Nach einer kurzen Ballstafette auf der linken Seite lässt der Verteidiger zwei Serben aussteigen und zieht ab. Der Ball geht knapp neben dem Pfosten vorbei!

39. Minute: Ureña mit seinem ersten Abschluss. Er rutscht jedoch beim Schuss weg, der Ball geht weit drüber.

36. Minute: Unglücklicher Zusammenprall zwischen Tosic und Acosta. Beide müssen behandelt werden. Zeitpunkt für die erste Statistik. Serbien hat 64% Ballbesitz und mit 54 % auch eine bessere Zweikampfquote. Torschüsse: 3 zu 3.

31. Minute: Wieder dringen die Serben in den Strafraum der Ticos ein. Jedoch finden sie gegen sieben Verteidiger keine Lücke.

26. Minute: Riesenchance für Serbien! Den muss er machen! Langer Ball auf Milikovic-Savic. Der nimmt ihn im Laufen an, bringt aber mit seinem schwachen Linken keinen Druck hinter den Ball. Navas hält. Zudem wurde auf Abseits entschieden.

22. Minute: Und da gibt es die erste Gelbe Karte der Partie. Calvo (Costa Rica) senst Tadic um. Klare Entscheidung. Tadic wird noch behandelt.

19. Minute: Serbien mit mehr Ballbesitz, Costa Rica mit zwei guten Chancen.

11. Minute: Bisher ist es ein recht ausgeglichenes Spiel. Die Serben sind in den letzten Minuten mehr am Kommen und konnten zwei Torschüsse verzeichnen.

5. Minute: Costa Rica ist am Drücker! Nach einer Flanke steht Gonzalez komplett frei. Sein Kopfball aus sieben Metern kommt aber zu zentral aufs Tor. Kein Problem für Stojkovic.

1. Minute: Der Ball rollt in Samara! Und schon die erste Ecke für Serbien.

WM 2018: Mustafi drückt DFB-Team die Daumen

13.45 Uhr: Auch Ex-DFB-Profi Shkodran Moustafi schickte der Nationalmannschaft Grüße aus der Heimat.

Ich wünsche der Mannschaft alles Gute für die Weltmeisterschaft und drücke die Daumen für das Auftaktspiel gegen Mexiko! Bringt den Titel wieder mit nach Hause, Jungs ✊ @dfb_team #WM2018 pic.twitter.com/YMUxBnzrhx — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) 17. Juni 2018

13.37 Uhr: Die Aufstellungen für die Partie zwischen Costa Rica und Serbien sind da.

13.28 Uhr: Serbiens Nationaltrainer Mladen Krstajic verzichtet im WM-Spiel gegen Costa Rica zunächst auf seine drei Bundesliga-Profis. Sowohl der Hamburger Filip Kostic als auch Milos Veljkovic von Werder Bremen und Luka Jovic von Eintracht Frankfurt sitzen am Sonntag in Samara zunächst nur auf der Bank. Routinier Branislav Ivanovic steht dagegen in der Startformation. Der Verteidiger bestreitet sein 104. Spiel für Serbien und wird damit Rekord-Nationalspieler seines Landes.

13.09 Uhr: Der schwedische Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic hat Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps wegen der Nichtberücksichtigung von Karim Benzema für die WM scharf attackiert. „Er ist einer der Besten der Welt, hat die Champions League gewonnen, spielt bei Real Madrid. Dass er nicht in diesem Team ist, hat mit Fußball nichts zu tun“, sagte der 36-Jährige als TV-Experte von beINSports.

Ibrahimovic, der inzwischen in den USA für LA Galaxy spielt und nicht zum schwedischen WM-Team gehört, kann die Begründung von Deschamps nicht verstehen: „Der Trainer sagt, Benzema wäre nicht gut genug für das Team? Wenn er so etwas sagt, dann gehört er nicht hierher. Das ist lächerlich!“ Bei Deschamps, dem Disziplin und ein gutes Binnenklima in der Mannschaft wichtig sind, spielt Benzema bereits seit seiner Verwicklung in die Sexvideo-Affäre um Ex-Nationalspieler Mathieu Valbuena keine Rolle mehr.

Startelf-Einsatz für Özil immer wahrscheinlicher

12.53 Uhr: Der Startelf-Einsatz von Mesut Özil wird immer wahrscheinlicher. Auf seinem Twitter-Kanal postete ein Foto mit dem Zusatz „Matchday“. Trainer Jogi Löw gab indessen Julian Draxler eine Startelf-Garantie. Özil würde dann wohl als Zehner starten. Die wahrscheinliche Aufstellung gegen Mexiko finden Sie hier.

12.15 Uhr: Argentiniens Star Lionel Messi leidet nach seinem verschossenen Elfmeter gegen Island und dem mageren 1:1-Endstand. "Nach dem Fehlschuss habe ich mich wie tot gefühlt", sagte Messi nach der Partie und fügte hinzu, dass er sich für das Ergebnis „verantwortlich“ fühle. Gerade nach der Gala-Vorstellung von Cristiano Ronaldo beim 3:3 gegen Spanien kommt dieser Niederschlag für Messi ein wenig zur Unzeit, schließlich müssen sich beide Spieler immer wieder miteinander vergleichen lassen.

Alles nicht so wild, findet Argentiniens Legende Diego Maradona, die das Island-Spiel mit Bling-Bling-Ohrringen, Sonnenbrille und Zigarre im Anschlag auf der Tribüne des Moskauer Spartak-Stadions verfolgt hatte. Er erinnerte an seinen verpatzten WM-Auftakt 1990 gegen Kamerun (0:1). "Ich habe eine WM mit einer Niederlage begonnen, nicht nur mit einem Remis", schrieb der 57-Jährige bei Instagram: "Am Ende haben wir es dann bis ins Finale geschafft." Eine Anekdote die Messi Hoffnung spenden soll.

12.12 Uhr: Nach dem kapitalen Fehler von Keeper David De Gea beim 3:3 gegen Portugal befürworten Spaniens Fußballfans mehrheitlich einen Torwartwechsel in ihrer Nationalmannschaft. Bei einer Online-Umfrage der Sporttageszeitung AS stimmten nur 38,4 Prozent dafür, dass der 27-Jährige von Manchester United im zweiten WM-Spiel am Mittwoch (20.00 Uhr/ARD und Sky) gegen Iran wieder zwischen den Pfosten stehen soll.

Der neue Trainer Fernando Hierro stärkte seiner Nummer eins den Rücken. "Wir haben keine Zweifel an ihm", sagte er. Abwehrspieler Nacho schloss sich an: "Er ist ein Weltklassetorwart, wir sind glücklich, dass wir einen Spieler seines Kalibers haben." Kapitän Sergio Ramos twitterte: "Es geht nicht darum, nie Fehler zu machen, sondern darum, nie aufzugeben."

Mourinho kritisiert Caballero

11.59 Uhr: Trainer-Star José Mourinho kritisierte den argentinischen Torwart Willy Caballero, nach dem 1:1 gegen Island. „Caballero oder ich im Tor wäre das Gleiche gewesen. Ich hätte genau wie er gehalten“, sagte Mourinho nach Angaben der Sportbild in seiner Tätigkeit als TV-Experte für das russische Fernsehen.

Der dänische Mittelfeldspieler William Kvist droht für den Rest der Fußball-WM in Russland auszufallen. Der 33-Jährige zog sich im Spiel gegen Peru (1:0) bei einem Zusammenprall mit dem ehemaligen Schalker Jefferson Farfan wahrscheinlich einen Rippenbruch zu. "Die Symptome deuten darauf hin", sagte Nationaltrainer Age Hareide.

Kvist hatte sich die Verletzung schon nach einer knappen halben Stunde zugezogen. Der ehemalige Stuttgarter spielte zunächst weiter, wurde dann aber gegen Lasse Schöne ausgewechselt. Da eine Nachnominierung nur bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel möglich ist, müsste Dänemark die WM mit nur 22 Spielern fortsetzen.

11.52 Uhr: Nach Ansicht von Kevin Kuranyi waren für sein Heimatland Panama auch die Panini-Sammelbildchen ein Grund sich besonders über die WM-Teilnahme zu freuen. Kuranyi sagte dem SID: "Panama ist erst einmal glücklich, überhaupt dabei zu sein. Viele Spieler haben jahrelang dafür gekämpft, dieses Ziel zu erreichen. Das ist für die Spieler ein Traum, auch einmal in einem Panini-Heft aufzutauchen. Sie werden wohl nicht weiterkommen, weil die Qualität nicht reichen wird."

11.46 Uhr: Insgesamt erwarten uns heute drei Spiele:

Pogba wird Siegtreffer nachträglich aberkannt

11.38 Uhr: Die Freude von Paul Pogba über seinen ersten Treffer für Frankreich bei der Fußball-WM in Russland währte nicht lange. Der Fußball-Weltverband wertete das 2:1 nachträglich als Eigentor von Australiens Aziz Behich, wie die FIFA auf Anfrage bestätigte. Auch im offiziellen Spielbericht war zunächst Pogba als Schütze genannt worden. Der Schuss des Offensivstars von Manchester United in der 81. Minute zum 2:1-Siegtreffer war am Samstag durch den Verteidiger der Socceroos abgefälscht worden und tropfte von der Latte knapp hinter die Torlinie.

11.36 Uhr: Während sich das DFB-Team in Moskau auf das erste Spiel vorbereitet, drücken auch alle Zu-Hause-Gebliebenen der Mannschaft von Jogi Löw die Daumen. Lars Stindl und Mario Götze etwa schickten ihren ehemaligen DFB-Kollegen einen kleinen Gruß.

I keep my fingers crossed for my team.

Get the 5th star ⭐️ @DFB_Team pic.twitter.com/BuE7KZq26s — Mario Götze (@MarioGoetze) 17. Juni 2018

11.30 Uhr: Heute geht es richtig los! Vier Jahre sind vergangen, seitdem die Deutsche Nationalmannschaft zuletzt ein WM-Spiel bestritten hat. An den Ausgang kann sich wohl jeder Fußballfan noch gut erinnern. am heutigen Sonntag bestreitet das DFB-Team nun das erste Spiel bei einer Weltmeisterschaft nach dem Titelgewinn 2014. Der Gegner ist der siebenmalige Gold-Cup-Sieger Mexiko. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, aber kann Deutschland diese auch ausspielen? Wir haben unser „Katzorakel“ Elli befragt - und waren überrascht, was welches Resultat unsere Katze prophezeit hat.

Aber auch abseits der Löw-Truppe ist in Russland am Sonntag für Unterhaltung gesorgt, denn neben der deutschen Gruppe F startet auch die Gruppe E ins Turnier. Neben der Partie Costa Rica gegen Serbien, greift mit Rekord-Weltmeister Brasilien (trifft auf die Schweiz) am Abend auch ein echter Top-Favorit erstmals ins Geschehen ein.

Fußball-WM 2018: Diese Ergebnisse gab es am Samstag in Russland

Das Auftakt-Match am gestrigen Samstag zwischen Frankreich und Australien hatte es ordentlich in sich. Zwei Elfmeter in vier Minuten (einer davon durch Videobeweis) und ein Treffer, der vor allem durch die Hilfe der Torlinientechnik anerkannt werden konnte sorgten für ordentlich Gesprächsstoff. Es war eine Partie, in der die technischen Neuerungen im modernen Fußball endlich mal ihre gute Seite zeigen konnten. Am Ende siegte Frankreich glücklich mit 2:1.

Argentinien kam gegen Island nicht über ein 1:1 hinaus. Während Dänemark mit etwas Glück gegen Peru mit 1:0 gewann. Zum Abschluss besiegte Kroatien die doch etwas lahmen Super Eagles mit 2:0.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielstand, Stadien und Themenseite

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielstand, Stadien und Themenseite Sie wollen eine Übersicht über alle Ergebnisse und Gruppenkonstellationen während der WM 2018 in Russland?

