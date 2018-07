Lima, Ambrosio und viele mehr! So heiß ist die WM-Unterstützung der brasilianischen Topmodels

Gisele Bündchen, Adriana Lima, Izabel Goulart und viele weitere Traumfrauen feuern die Selecao in Russland an. Dafür lassen sie auch schonmal die Hüllen feiern.

Brasilien ist schon jetzt Weltmeister. Zumindest wenn es um die heißesten Fans geht. Denn Brasiliens Topmodels stehen voll hinter ihrem Team und posieren während der WM nur allzu gern in den Farben der Selecao. Zur Freude ihrer Fans greifen Gisele Bündchen, Adriana Lima und Co. dabei nicht nur auf knappe Trikots, sondern auch auf Bikinis im brasiliansichen Look zurück. Kevin Trapps Freundin Izabel Goulart lässt im Bett sogar alle Hüllen fallen - und lenkt den Fokus auf die schönste Nebensache der Welt...

Als „Victoia‘s Secret“-Engel verzaubert Adriana Lima jedes Jahr das Publikum. Normalerweise kennt man die 37-Jährige deshalb in knappen Dessous. Doch bei der WM bekennt Lima Farbe. Ein Instagram-Post zeigt sie beim Feiern mit ihrer Familie - in knappen Shorts und Brasilien-Trikot. Ein Clou für die Fans der dunkelhaarigen Schönheit: Die Ansicht gibt es auch nochmal von hinten.

WM 2018: Alessandra Ambrosio fiebert in Deutschland mit

Auch Alessandra Ambrosio ist im Fußballfieber. Sie feuerte die Selecao beim 2:0-Sieg über Mexiko ausgerechnet aus Deutschland an.

Während das „Victoria‘s Secret“-Model in Berlin ebenfalls in Shorts und Trikot mitfieberte, zeigte sie sich kurz vorher noch im knappen Bikini in Italien. Zu dem Foto mit brasilianischer Flagge schrieb sie: „Grün und gelb die ganze Zeit.“

WM 2018: Bei Gisele Bündchen drücken die Hunde der Selecao ihre Pfötchen

Gisele Bündchen ist auch mit 37 Jahren DAS Supermodel schlechthin. Mit Sport in ihrer Heimat Brasilien verbindet Bündchen viel. Besonders mit Fußball. Die WM 2014 eröffnete sie gemeinsam mit Carles Puyol, brachte sogar den Pokal ins Stadion. Damals brachte das Model mit deutschen Vorfahren der DFB-Elf Glück. Wenn es nach ihr geht, soll es diesmal Brasilien so weit schaffen. Dafür müssen auch ihre Hunde Pfötchen drücken.

Torcida organizada!! ✅ Vai Brasil!!! Ein Beitrag geteilt von Gisele Bündchen (@gisele) am Jun 22, 2018 um 6:38 PDT

Schmollmund, Wangenknochen, ewig lange Beine. Dafür ist Ana Beatriz Barros bekannt. Doch das Model ist ganz offenbar auch Fußballfan. Für ein Brasilien-Special in einem Magazin schlüpfte sie schon 2005 in einen grünen Bikini. Das Cover von damals postete sie nun nochmal bei Instagram. Übrigens: Adriana Lima war damals ihr Pendant - im gelben Outfit.

#VaiBrasil Ein Beitrag geteilt von Ana Beatriz Barros El Chiaty (@anabeatrizbarrosofficial) am Jun 27, 2018 um 11:02 PDT

WM 2018: Diagnose Fußballfieber bei den brasilianischen Topmodels

Bikini-Model Isabeli Fontana hat es zur WM 2018 so richtig erwischt. Diagnose: Fußballfieber. Ob im bauchfreien Trikot, im knappen Bikini-Höschen oder ganz nah mit dem passenden Make-Up - die 34-Jährige trägt im Moment am liebsten grün-gelb.

MOSTRA A TUA FORÇA BRASIL! Ein Beitrag geteilt von Isabeli Fontana ♋️♑️♈️☯️ (@isabelifontana) am Jul 2, 2018 um 6:56 PDT

VAI BRASIL!!!! GO BRAZIL! Ein Beitrag geteilt von Isabeli Fontana ♋️♑️♈️☯️ (@isabelifontana) am Jun 27, 2018 um 10:53 PDT

Auch Lais Ribeiro verfolgt die Spiele von Neymar und Co. Natürlich ebenfalls stilecht in den Nationalfarben. Das letzte Gruppenspiel der Selecao schaute die 27-Jährige in New York. Einen Schnappschuss davon postete sie auf Instagram.

Ihre Fans achteten dabei aber weniger auf den Großbildfernseher im Hintergrund, als auf die Vorzüge der Südamerikanerin: „Wunderschöner Hintern“, lauteten gleich mehrere Kommentare. Das Bild zur Partie gegen Mexiko zeigte von dem zwar nichts, dafür gab es mehr nackte Haut zu sehen.

Rumo ao hexa meu Brasil Ein Beitrag geteilt von Lais Ribeiro (@laisribeiro) am Jul 2, 2018 um 1:57 PDT

WM 2018: Raquel Zimmermann trägt „falsches“ Trikot

Ups, was ist denn da passiert? Geht Raquel Zimmermann der Selecao etwa fremd? Die 35-Jährige trägt auf einem Foto ein Japan-Trikot. Doch das Model löst gleich auf: „Brasilien ist immer noch mein Lieblingsteam, danach Japan, England, Schweden, Dänemark. Haha, ich mag eine Menge Teams.“

Model-Mama Fernanda Tavares geht in ihrer Familien-Rolle ganz und gar auf. Das ist auch während der WM nicht anders. Die 37-Jährige drückt dabei natürlich der Selecao die Daumen.

Dia de jogo com essas figurinhas #AmoTanto Ein Beitrag geteilt von Fe Tavares (@fernandatavares_official) am Jun 27, 2018 um 3:39 PDT

WM 2018: Kevin Trapp trauert - seine Flamme feiert die Selecao

Caroline Trentini kombiniert eine hautenge Jeans und ein bauchfreies Trikot zum sexy Fan-Outfit. Zur Partie der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Mexiko verwöhnte sie ihre Follower bei Instagram mit einem verruchten Schlafzimmer-Foto.

Für Kevin Trapp dürfte das nicht leicht gewesen sein. Während der Torwart nach dem Aus der DFB-Elf in Russland trauerte, feierte Freundin Izabel Goulart die Siege der Selecao. Vielleicht hat ihn immerhin der Anblick der 33-Jährigen wieder aufgebaut.

Das Topmodel macht auch nach dem Ausscheiden ihres Freundes keinen Hehl aus ihrer Liebe zum brasilianischen Fußball und feiert die Selecao im knappen grün-gelben Bikini.

WM 2018: Izabel Goulart hüllenlos in Moskau

Doch es geht noch heißer: In Moskau freute sich Goulart wohl schon sehr auf die Partie gegen Moskau und veröffentlichte ein freizügiges Foto. Lediglich ein Laken verdeckt die attraktive Brasilianerin noch. Während sie den Fokus auf den Fußball legt, haben ihre Fans etwas ganz anderes im Sinn. „Wahnsinns-Foto“, „sooo hübsch“, „einfach schön“ schreiben ihre Anhänger auf Instagram.

Wenn es nach diesen Fotos geht, darf Brasilien bei der WM also noch weit kommen. Und dann vielleicht tatsächlich Weltmeister werden. Die brasilianischen Supermodels würden es sicher mit weiteren sexy Fotos feiern.