WM 2018 in Russland: Das ist der Turnier-Modus 

Bei der Fußball-WM 2018 kämpfen 32 Mannschaften um den begehrten goldenen Pokal. Doch wie genau läuft das Turnier eigentlich ab? Wir erklären Ihnen den Modus.

Moskau - Am. 14. Juni um 18 Uhr Ortszeit ist es soweit. Dann wird im Moskauer Olympiastadion Luschniki die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 eröffnet. Gastgeber Russland wird im Eröffnungsspiel auf Saudi-Arabien aus der Gruppe A treffen, der am 1. Dezember ausgelost wurde. Als Heimmannschaft ist die „Sbornaja“ automatisch als Kopf der Gruppe A gesetzt.

Modus der WM 2018: Wie wurden die Teams verteilt?

Insgesamt haben sich 32 Teams für die WM 2018 qualifiziert. 14 Mannschaften kommen aus Europa, je fünf Teilnehmer aus Südamerika, Afrika, Asien und Australien sowie drei Teams aus Nord- und Mittelamerika. Aus Ozeanien hat sich keine Nation qualifizieren können. Diese 32 Mannschaften werden nun gemäß ihrer Position in der Weltrangliste auf vier Lostöpfe zu je acht Mannschaften verteilt, wobei Russland ja, wie bereits erwähnt, als Gruppenkopf A gesetzt ist.

Die restlichen sieben Mannschaften, die aus Topf 1 gezogen wurden, bilden die restlichen Köpfe für die übrigen sieben Gruppen B bis H. Die Lostöpfe 2 bis 4 wurden nacheinander geleert und nach Reihenfolge der Ziehung auf die Gruppen aufgeteilt. Am Ende wurden acht Gruppen zu je vier Teams gelost. In jeder dieser Gruppen darf nur ein Team aus jeder Konföderation vertreten sein, wobei Europa die Ausnahme bildet. Da hier 14 Teams qualifiziert sind, dürfen maximal zwei Nationen aus Europa pro Gruppe vertreten sein.

Modus der WM 2018: So läuft die Gruppenphase ab

In der Vorrunde werden die Gruppenspiele nun nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ ausgetragen. Das heißt beispielsweise in Gruppe A, dass die Mannschaften A1, A2, A3, A4 jeweils gegeneinander spielen. Am ersten Spieltag treten jeweils A1 (Russland) und A2 (Saudi-Arabien) sowie A3 (Ägypten) und A4 (Uruguay) gegeneinander an. Am zweiten Spieltag lauten die Duelle A1 gegen A3 und A4 gegen A2. Der letzte Gruppenspieltag wird seit der „Schande von Gijon“, bei der sich bei der WM 1982 Deutschland und Österreich zu einem Nichtangriffspakt verabredeten und so beide Mannschaften weiterkamen, während Algerien, die ein Tag zuvor bereits ihr letztes Gruppenspiel hatten, noch ausschied, gleichzeitig ausgetragen, um solche Verabredungen zu verhindern. Hier treffen dann noch A4 und A1 sowie A2 und A3 aufeinander. In der Gruppenphase werden pro Tag meist drei oder vier Spiele aus je zwei Gruppen ausgetragen.

Am Ende der Gruppenphase ergeben sich die Abschlusstabellen, in der der Erst- und Zweitplatzierte in die K.o.-Runde einziehen und wonach sich die Achtelfinal-Partien ergeben. Wo werden diese eigentlich gespielt? Das sind die Stadien der WM 2018.

Modus der WM 2018 in Russland: Das Achtelfinale

Die K.o.-Runden bei Weltmeisterschaften ist ähnlich der in der Champions League. Allerdings gibt es in Achtel-, Viertel- und Halbfinale kein Hin- und Rückspiel, sondern nur ein Spiel. Sobald das Turnier die K.o.-Runden erreicht, ist der weitere Weg bis ins Finale vorgegeben. Die Gruppen A und B, C und D, E und F sowie G und H bilden Paare, in denen die jeweils Erst- und Zweitplatzierten überkreuzt aufeinander treffen. Der Erste der Gruppe A begegnet demnach im Achtelfinale dem Zweiten der Gruppe B. Genauso verhält es sich auch anders herum. Der Sieger aus Gruppe B spielt gegen den Zweiten aus Gruppe A.

Modus der WM 2018: Die Viertelfinals

Nach den erwähnten Nummern der Achtelfinals ergeben sich die Duelle im Viertelfinale. Erneut werden die Spiele nummeriert, mit denen die Halbfinals gebildet werden. In Viertelfinale 1 (VF1) spielen die Sieger von Achtelfinale 1 (AF1) und Achtelfinale 2 (AF2) gegeneinander, VF2 wird gebildet von den Triumphierenden von AF5 und AF6, VF3 durch die Sieger aus AF3 und AF4 und das letzte Viertelfinale (VF4) ergibt sich durch die siegreichen Mannschaften aus AF7 und AF8.

Modus der WM 2018: Das Halbfinale

Nur noch ein Schritt für die vier besten Teams der Welt auf dem Weg zum WM-Titel. In den beiden Halbfinals treffen nun die Sieger von VF1 und VF2 in Halbfinale 1 und die Gewinner aus VF3 und VF4 im zweiten Halbfinale aufeinander.

Modus der WM 2018: Das Finale und Spiel um Platz drei

Nachdem der Weg ins Halbfinale auf den ersten Blick etwas kompliziert wirkt, ist ab hier alles leicht verständlich. Die beiden Sieger der Vorschlussrunden-Partien ziehen ins Finale am 15. Juli in Moskau ein, die beiden Verlierer in der Runde der letzten Vier tragen einen Tag zuvor in Sankt-Petersburg das wohl bedeutungsloseste Duell der WM aus, das Spiel um Platz drei.

Modus der WM 2018: Ab 2026 mit 48 Teams

Nur noch bei der WM 2018 in Russland und vier Jahre später bei der Winter-WM in Katar wird der Modus mit 32 Teams beibehalten. Im Januar 2017 beschloss die FIFA die Weltmeisterschaft ab 2026 auf 48 Mannschaften aufzublähen. Dann werden 16 Vorrundengruppen zu je drei Teams gebildet, von denen zwei weiterkommen und sich die Anzahl auf 32 Nationen reduziert. Anschließend wird vor dem Achtelfinale eine weitere K.o.-Runde eingeführt, das Sechzehntelfinale. Danach geht es mit dem bekannten System mit der Runde der letzten 16 bis ins Finale weiter.

