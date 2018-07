WM 2018 in Russland am Montag: Brasilien muss gegen Mexiko ran, Geheimfavorit Belgien trifft auf Japan. Außerdem: Der Kreml äußert sich über den frenetischen Jubel der russischen Fans. Alle Geschehnisse in unserem Ticker.

Heute dürfen Brasilien und Mexiko (16 Uhr), sowie Belgien und Japan (20 Uhr) ran.

Es wird auch mit einer baldigen Entscheidung von Joachim Löw gerechnet. Bleibt er Bundestrainer oder nicht?

Am Sonntag wurde der Fan für seine Geduld mit zwei Elfmeterschießen belohnt. Die Russen bezwangen die Spanier und die Kroaten die Dänen. Alles zum gestrigen Tag finden sie in dem Ticker vom Sonntag.



14.04 Uhr: Kroatien kann auch dreckig siegen. Nach dem hart erkämpften Erfolg gegen Dänemark wartet im WM-Viertelfinale Gastgeber Russland - auch dort sind die Kroaten Favorit. Nicht nur Ex-Starstürmer Davor Suker ist voller Euphorie: "Wir können jeden schlagen, wir haben die vier Millionen Kroaten wieder stolz gemacht. Die ganze Welt respektiert uns!"

13.41 Uhr: Wir bleiben im schwedischen Lager. Medien hatten den Ex-Hamburger Marcus Berg bezüglich des deutschen WM-Scheiterns mit den Worten zitiert: „Das Karma kann manchmal hart sein.“ Und Rechtsverteidiger Mikael Lustig soll gesagt haben: „Ich werde nicht zögern, zu sagen, dass es schön ist.“ Nun meldet sich Nationaltrainer Janne Andersson von dem etwas überraschenden WM-Achtelfinalisten zu Wort. Mehr Infos.

13.18 Uhr: Für den schwedischen Kapitän Andreas Granqvist ist eine Abreise von der Weltmeisterschaft in Russland zu seiner schwangeren Frau derzeit kein Thema. „Wir müssen erst einmal schauen, was passiert“, sagte der Abwehrchef der Skandinavier, die am Dienstaggegen die Schweiz um den Viertelfinal-Einzug spielen: „Meiner Frau geht es gut, sie ist sehr stark. Deshalb denke ich im Moment nur an das Spiel.“ Laut schwedischen Medien ist der berechnete Geburtstermin für das zweite Kind von Granqvist und seiner Frau Sofie am Dienstag - dem Tag des Spiels. Sein Trainer Janne Andersson ließ derweil offen, ob er Granqvist im Fall der Fälle die Heimreise erlauben würde. „Darüber sprechen wir, wenn es so weit sein sollte“, sagte er.

13.06 Uhr: Kremlsprecher Dmitri Peskow hat den Jubel über den Sieg der russischen Nationalmannschaft im Achtelfinale der WM 2018 mit den Siegesfeiern nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen. „Was gestern auf den Straßen vieler russischer Städte, darunter Moskau, zu sehen war, und was ich mit eigenen Augen gesehen habe, ähnelt vielleicht in mancherlei Hinsicht den Berichten vom 9. Mai 1945“, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge.

+ Russische Fans hatten nach der Partie gegen Spanien ausgiebigen Grund zum Feiern. © dpa / Alexander Zemlianichenko

Peskow war zuvor nach einem Artikel des „Independent“ gefragt worden. „Solch einen Triumph hat Russland seit 1945 nicht erlebt“, hatte die britische Zeitung nach dem Einzug der russischen Mannschaft ins Viertelfinale geschrieben.

Peskow betonte jedoch, dass die Menschen sich diesmal nicht über einen Kriegserfolg freuten. „Es ist Sport. Sport bringt die Leute zusammen und trennt sie nicht“, sagte Peskow. Solche Feiern wie nach dem Sieg der Sbornaja am Sonntag gegen Spanien im Elfmeterschießen seien emotional verständlich. In Moskau und anderen Städten hatten Tausende mit Autokorsos, Trommeln und Fahnen gefeiert.

12.53 Uhr: Ähnlich wie die deutsche Mannschaft steht Spanien nach dem WM-K.o. 2018 in Russland und dem Abschied von Spielmacher Andres Iniesta vor schwierigen Entscheidungen. Vom "sicherlich traurigsten Tag meiner Karriere" sprach der geknickte Iniesta nach dem blamablen Achtelfinal-Aus gegen WM-Gastgeber Russland. Außerdem gab der umstrittene Verbandspräsident Luis Rubiales zu Protokoll, ob dieser denn den Trainerwechsel kurz vor Beginn des Turniers bereue. Hier geht‘s zum Artikel.

12.35 Uhr:

Ohne den verletzten Edinson Cavani hat Uruguay die Vorbereitung auf das WM-Viertelfinale gegen Frankreich begonnen. Der Stürmerstar vom französischen Meister Paris Saint-Germain fehlte am Montag im ersten Training der Südamerikaner nach dem 2:1-Achtelfinalsieg gegen Portugal. Die genaue Diagnose der Verletzung, die sich der 31-Jährige am vergangenen Samstag im Duell mit dem Europameister zugezogen hatte, steht jedoch weiter aus.

Cavani soll sich am Montag genaueren Untersuchungen unterziehen. Danach erhofft sich Trainer Oscar Tabarez Aufschlüsse, ob er mit dem bisher dreifachen Turnier-Torschützen für die Frankreich-Partie am Freitag (16.00 MESZ) in Nischni Nowgorod planen kann.

Frankreich nach nach Viertelfinaleinzug: „Mannschaft ist weiter als 2004“

+ Zwei Superstars im Angriff der Franzosen: die Goalgetter Mbappe (l.) und Griezmann. © sampics / Stefan Matzke / Stefan Matzke / sampics

12.27 Uhr: Frankreichs Nationalmannschaft will am Dienstag mit der richtigen Vorbereitung auf das WM-Viertelfinale gegen Uruguay beginnen. Vier Jahre nach dem Ausscheiden in der Runde der besten Acht gegen den späteren Weltmeister Deutschland setzt die „Équipe Tricolore“ auch auf die gemachten Erfahrungen seitdem. „Die Mannschaft ist weiter als damals“, betonte Co-Trainer Guy Stéphan am Montag im WM-Camp der Franzosen in Istra. „Ob es reicht? Die Antwort wird man Freitag bekommen“, sagte der langjährige Assistent von Coach Didier Deschamps.

Frankreich verlor die Partie 2014 in Brasilien mit 1:0. Zwei Jahre später setzte sich die Mannschaft bei der Heim-EM mit 2:0 gegen die DFB-Elf durch und zog ins Finale ein. Auf dem Weg dorthin in Russland will sich Frankreich auch von Uruguay nicht stoppen lassen. Stéphan unterstrich allerdings beim Blick auf den Gegner am kommenden Freitag (16.00 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod: „Es ist eine Mannschaft mit großem Charakter, die nicht viele Fehler macht.“

Sie sei auch anders als das argentinische Team, das 3:4 gegen Frankreich im Achtelfinale verloren hatte. Man stelle sich in der Vorbereitung auch darauf ein, dass der angeschlagene Edinson Cavani spielen würde, meinte Stephan. Sein Einsatz ist noch fraglich. Im Franzosen-Kader sind Djibril Sidibé, Lucas Hernandez und Benjamin Mendy leicht angeschlagen. Es sei aber nichts ernstes, beruhigte Stéphan.

12.07 Uhr: Nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland haben Marco Reus und Julian Brandt unterschiedliche Anweisungen ihrer Klubs erhalten.

11.54 Uhr: K.o.-Runde bedeutet auch bei der WM 2018 in Russland, es droht Elfmeterschießen. England und Teammanager Gareth Southgate wollen das Trauma wie bei nahezu jedem Turnier hinter sich lassen. Die große Frage ist: Wird es diesmal klappen und man kann die „englische Krankheit“ bezwingen?

+ Scheitert die Schweiz mit Gladbachs Josip Drmic ein weiteres Mal im Achtelfinale eines großen Fußball-Turniers? © dpa / Vadim Ghirda

11.21 Uhr: Vor dem WM-Achtelfinale gegen Schweden will sich der Schweizer Nationaltorwart Yann Sommer nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. „Was vor zwei oder vor vier Jahren war, interessiert mich nicht“, sagte Sommer im Kicker-Interview. „Auch die Vergleiche zur EM in Frankreich, als wir mit Polen einen vergleichbaren Gegner hatten wie jetzt; was bringen die?“, fragte der Torhüter von Borussia Mönchengladbach.

Die Schweizer waren vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft im Achtelfinale im Elfmeterschießen an Polen gescheitert. 2014 bei der Weltmeisterschaft in Brasilien war gegen Argentinien ebenfalls in der ersten K.o.-Runde Schluss.

Doch das ist für Sommer Geschichte. „Wir denken auch nicht, dass wir einen Achtelfinal-Fluch haben“, sagte Sommer der Schweizer Zeitung „Blick“. Mit einem Sieg gegen Schweden am Dienstag können die Schweizer erstmals seit der Heim-WM vor 64 Jahren wieder das Viertelfinale erreichen.

WM 2018 im Live-Ticker: Was war am Sonntag los?

Was für ein WM-Sonntag! Über allem strahlt der Erfolg der russischen Nationalmannschaft über den haushohen Favoriten Spanien. Die „Sbornaja“ gewann im Luschniki-Stadion von Moskau nach Verlängerung und Elfmeterschießen - vor allem Torwart Igor Akinfeev hatte mit zwei gehaltenen Elfmetern einen großen Anteil am russischen Erfolg. Nach 120 Minuten in denen Spanien kaum Kreativität und Spielwitz ausstrahlte und sich an einem kämpfenden und kratzenden russischen Team die Zähne ausbiss, lebte der Traum des Gastgebers nach dem 4:3-Sieg im Elfmeterschießen weiter. Auf Seiten der Spanier beendete dann die lebende Legende Andrés Iniesta sogar ihre Karriere.

+ Marcelo wird gegen Mexiko nicht in der Startelf stehen. © dpa / Antonio Calanni

Und auch in der zweiten Partie des Sonntags blieb es lange spannend. Dänemark lieferte Kroatien in einer Partie mit fulminantem Start einen besonderen Kampf. Nach vier Minuten stand es bereits 1:1, beide Mannschaften spielten mit offenem Visier. Die Partie flachte dann zwar etwas ab, nahm in der Verlängerung dann aber mit dem von Schmeichel gehaltenen Elfmeter von Luka Modric noch einmal richtig Fahrt auf. Im Elfmeterschießen wuchsen dann beide Torwärte über sich hinaus - Schmeichel hielt zwei, Subasic gar drei Elfmeter und Kroatien setzte sich am Ende durch.

Lesen Sie auch: Rücktritt aus Nationalmannschaft: Welche Spieler wollen aufhören?

