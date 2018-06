WM 2018 im Ticker: ARD und ZDF verkürzen WM-Sendezeit nach DFB-Aus

Die Vorrunde der Fußball-WM 2018 in Russland ist vorbei, jetzt beginnt mit den K.o.-Spielen die richtig heiße Phase. Hier gibt‘ die wichtigsten Infos des spielfreien Freitags im Ticker.

Für das DFB-Team ist die WM seit Mittwoch beendet. Sie ist in der Vorrunde ausgeschieden.

Wie geht es mit Bundestrainer Joachim Löw weiter? Die neusten Entwicklungen gibt‘s hier.

Am heutigen Freitag finden keine Spiele statt. Das erste Achtelfinale wird am Samstag um 16 Uhr zwischen Frankreich und Argentinien angepfiffen.

Was tat sich am Donnerstag? Hier können Sie im Ticker von gestern alles nachlesen!

>>> Ticker aktualisieren <<<

16.34 Uhr: ARD und ZDF werden nach dem Aus der deutschen Fußball-Nationalelf ihr WM-Programm kürzen. Das Erste spart eine Viertelstunde an den Übertragungs-Tagen, das Zweite eine halbe Stunde. Das teilten die Sender am Freitag mit. „Programmlich wird sich kaum etwas ändern“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

„Hinsichtlich Personal und Technik vor Ort gibt es natürlich Veränderungen“, so Balkausky. „Wir ziehen unseren Ü-Wagen, der für die Übertragung der deutschen Spiele benötigt wurde, und den Großteil von Produktion, Technik und Redaktion im deutschen Quartier aus Russland ab.“ Auch Moderator Gerhard Delling ist laut Balkausky nicht mehr im Russland-Einsatz.

16.25 Uhr: Der öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF hat auf die Hetze gegen die Fußball-WM-Kommentatorin Claudia Neumann in den sozialen Medien reagiert und Strafanzeige erstattet. "Das ZDF hat bei der Staatsanwaltschaft Mainz Strafantrag gestellt gegen zwei Nutzer, die sich auf Social Media gegenüber Claudia Neumann und dem ZDF extrem abfällig geäußert haben", zitierte die Allgemeine Zeitung aus Mainz ZDF-Intendant Thomas Bellut (63).

Ein Teil der Zuschauer habe offenbar ein Problem damit, "dass eine Frau Fußball kommentiert", so Bellut. Das ZDF stehe natürlich hinter Claudia Neumann, betonte er. Der Sender habe in den vergangenen drei Jahren eine feste Vorgehensweise: Verunglimpfungen, die einen Straftatbestand erfüllen, werden vom Sender zur Anzeige gebracht.

15.12 Uhr: Die Schiedsrichter-Bosse des Fußball-Weltverbandes FIFA haben den erstmaligen Einsatz des Videobeweises bei der WM-Endrunde in Russland als Erfolg gefeiert. "Auch durch den Videobeweis kann keine Perfektion erreicht werden. Aber mit 99,3 Prozent an richtigen Entscheidungen sind wir sehr nahe an der Perfektion", sagte der Kommissions-Vorsitzende Pierluigi Collina am Freitag bei seinem Zwischenfazit nach der Vorrunde: "Wir sind sehr zufrieden damit, wie die Dinge gelaufen sind."

Laut Collina wurden während der bisherigen 48 Spiele insgesamt 335 Szenen überprüft. Damit kam das technische Hilfsmittel im Schnitt 6,9 Mal pro Spiel zum Einsatz. Zu einer tatsächlichen Spielunterbrechung führten 17 Entscheidungen, davon wurden 14 durch den Schiedsrichter am Spielfeldrand überprüft. 14 Referee-Fehler wurden am Ende geändert. Die Entscheidungsfindung dauerte durchschnittlich 80 Sekunden.

13.37 Uhr: Die Vorrunde der Fußball-WM in Russland ist ohne positiven Dopingfall zu Ende gegangen. Dies bestätigte FIFA-Turnierdirektor Colin Smith am Freitag. "Es sind über 2700 Tests durchgeführt worden, jeder Spieler wurde mindestens einmal getestet. Es hat keine Verletzung der Anti-Doping-Richtlinien gegeben", sagte Smith.

Besonders das russische Team hatte sich in der Vergangenheit im Rahmen des Staatsdoping-Skandals mit Anschuldigungen auseinandersetzen müssen. Alexej Sorokin, Chef des WM-Organisationskomitees, versicherte am Freitag mit Blick auf die Spieler seines Heimatlandes: "Sie sind auch mehrfach getestet worden."

12.44 Uhr: Der Fußball-Weltverband hat die Anwendung der umstrittenen Fairplay-Wertung bei der WM in Russland verteidigt. Ob das Kriterium definitiv auch bei der kommenden Weltmeisterschaft 2022 in Katar angewendet wird, ließ die FIFA noch offen. „Wir werden das nach dem Turnier überprüfen und schauen, wie der Stand ist. Wir können aber nicht sehen, warum diese Regel geändert werden sollte“, sagte Colin Smith, Direktor der FIFA-Wettbewerbsabteilung, am Freitag.

Erstmals bei dieser WM wird bei punkt- und torgleichen Teams als vorletzter Faktor die Zahl der Verwarnungen und Platzverweise verglichen.

Thiago äußert sich zu möglichem Final-Gegner

12.30 Uhr: Spaniens Nationalspieler Thiago äußerte nun seine Meinung, zu einem möglichen Finalgegner bei der WM. Auf die Bemerkung eines Reporters, nachdem Spanien nach einem Achtelfinal-Sieg gegen Russland theoretisch zuerst auf Dänemark und danach auf Schweden treffen könne, antwortete Thiago frech. „Und das Finale dann gegen Japan, was?“. Die spanische Nationalmannschaft tritt am Sonntag gegen WM-Gastgeber Russland an.

+ Salif Sane aus dem Senegal kniet enttäuscht am Boden. © dpa / Martin Meissner

12.27 Uhr: Mit ihrem Aufwärmtänzchen sorgten die Senegalesen für mächtig gute Laune bei der WM, doch jetzt hat es sich ausgetanzt - und zwar für ganz Afrika. Der Schwarze Kontinent trauert nach Senegals dramatischem Vorrunden-K.o. durch die Fair-Play-Wertung um seine letzte Hoffnung aufs Achtelfinale und sucht verzweifelt nach Gründen für eine historische Schmach. Erstmals seit 36 Jahren sind alle afrikanischen Teams in der Vorrunde gescheitert.

"Ein großer Rückschlag" sei das, sagte der frühere Stürmerstar Didier Drogba von der Elfenbeinküste: "Afrika wird eines Tages sehr erfolgreich sein. Aber wir müssen wieder einmal darüber nachdenken, wie wir die großen Wettbewerbe besser meistern können."

Serbien trauert um Sportdirektor Goran Bunjevcevic

12.02 Uhr: Die spanische Fußball-Nationalmannschaft darf im Kampf um ihren zweiten WM-Titel nun doch auf lautstarke Unterstützung durch ihren Edelfan Manolo Caceres bauen. Wie die spanische Sporttageszeitung Marca berichtete, hat der 69-Jährige beim portugiesischen FIFA-Exekutivmitglied Miguel Macedo die Erlaubnis erwirkt, ab dem Achtelfinalspiel der Iberer am Sonntag in Moskau gegen Gastgeber Russland mit seiner Pauke ins Stadion eingelassen zu werden.Zuvor hatte Manolo, der bei seiner zehnten WM vor Ort ist, seine Trommel jeweils bei den Einlasskontrollen abgeben müssen.

12.00 Uhr: Der Kroate Ivan Rakitic vom FC Barcelona hat seinem Nationalmannschaftskollegen Luka Modric vom Erzrivalen Real Madrid das ultimative Lob ausgesprochen. „Luka ist nicht nur der beste unserer aktuellen Spieler, er ist der beste kroatische Spieler der Geschichte“, sagte der frühere Schalker Rakitic am Freitag. Ein ähnliches Lob erteilte Rakitic an Andres Iniesta, seinen spanischen Vereinskollegen in Barcelona. „Ich danke Gott, dass ich mit Luka und Andres zusammenspielen darf“, meinte Rakitic in Roschtschino weiter. Und ergänzte: „Sie sind die besten Spieler, die es auf ihrer Position jemals gegeben hat. Und es ist für uns Sterbliche eine Ehre, jeden Tag von ihnen lernen zu dürfen.“

11.38 Uhr: Die serbischen Fußballer mussten kurz nach ihrer Rückkehr von der WM-Endrunde die Nachricht vom Tod ihres Sportdirektors Goran Bunjevcevic verkraften. Der ehemalige Profi von Roter Stern Belgrad und Tottenham Hotspur starb im Alter von 45 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

Der serbische Kapitän Aleksandar Kolarov hatte dem damals im Krankenhaus um sein Leben kämpfenden Bunjevcevic den WM-Auftaktsieg gegen Costa Rica (1:0) gewidmet. Die Serben schieden in der Vorrunde aus.

+ Zlatan Ibrahimovic glaubt den WM-Sieger zu kennen. © David Klein/CSM via ZUMA Wire/dpa

11.34 Uhr: Zlatan Ibrahimovic hält nach dem Gruppensieg und dem Achtelfinal-Einzug der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Schweden einen WM-Triumph für möglich. „Ich habe vor der WM gesagt, sie kommen weit und werden es wahrscheinlich gewinnen“, sagte der Stürmer von LA Galaxy in einem Video-Interview amerikanischer Medien, das die schwedische Zeitung „Aftonbladet“ am Freitag veröffentlichte. „Ich bin glücklich und stolz, Schwede zu sein. Ich fahre mit einer schwedischen Fahne herum“, sagte er.

Es ist das erste Mal seit Beginn des Turniers, dass sich der für die WM nicht berücksichtigte Fußball-Star positiv über Schwedens Auftritt in Russland äußert. Bislang hatte der 36-Jährige stets gegen die Auswahl von Janne Andersson gestichelt. Nun behauptete er, der Erfolg überrasche ihn überhaupt nicht.

WM 2018 im Ticker: Was war los am Donnerstag?

In der Gruppe H qualifizierte sich Japan und Kolumbien für das Achtelfinale. Während sich die Südamerikaner durch ein 1:0-Erfolg über Senegal als Gruppenerster durchsetzten, kam Japan nur aufgrund dieses Ergebnisses in die K.o.-Runde.

Die Partie der Blue Samurai gegen Polen (0:1) erinnerte stark an die Schande von Gijon 1982 zwischen Deutschland und Österreich.

WM 2018 im Ticker vom Donnerstag: England „zwingt“ Belgien zum Gruppensieg - Tunesien dreht Partie

Bei Kolumbien musste FCB-Superstar James Rodriguez verletzt vom Feld und droht vorerst auszufallen. Die Elf von Jose Pekerman trifft am Dienstag auf England, das sich im direkten Duell um den Gruppensieg in der Gruppe G Belgien mit 0:1 geschlagen geben musste.

Dort sorgte neben den einzigen Treffer von Adnan Januzaj vor allem BVB-Star Michy Batshuayi für Freude.

Im anderen Gruppenspiel gewann Tunesien nach 0:1-Rückstand gegen Panama noch mit 2:1 und sorgte so für den ersten WM-Erfolg seit 40 Jahren.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

Sie wollen eine Übersicht über alle Ergebnisse und Gruppenkonstellationen während der WM 2018 in Russland? In unserem Übersichtsartikel finden Sie alle Informationen zu Spielplan, Termine, Ergebnisse, Gruppen und Kurzporträts der Austragungsorte. Der S pielplan steht auf tz.de* auch zum Download zur Verfügung. Außerdem haben wir für Sie alle wichtigen Infos über die Stadien der WM 2018 zusammengestellt. Und: Wir bieten Ihnen den Überblick über alle Sendetermine während der WM und sagen Ihnen, wo welche Partie übertragen wird. Alle aktuellen Nachrichten erfahren Sie außerdem auf unserer Themenseite zur Fußball-WM 2018 in Russland.

fs