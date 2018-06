WM 2018 im Live-Ticker: Nach Vorrunden-Aus - deutsche Fans geben über 6000 Tickets zurück 

Der erste Ruhetag der WM 2018 ist überstanden. Am heutigen Samstag geht’s mit dem Achtelfinale weiter: Frankreich trifft auf Argentinien und Uruguay fordert Portugal heraus. Wir berichten im Live-Ticker.

Im ersten Achtelfinale der WM 2018 bekommt es Frankreich in Deutschlands Vorrunden-K.o.-Stadt Kasan mit den bislang wenig überzeugenden Argentiniern um Lionel Messi zu tun (16 Uhr).

In Sotschi findet am Abend das Duell zwischen Uruguay und Europameister Portugal statt (20 Uhr).

Am Freitag rollte zwar nicht der Ball, aber wir haben trotzdem kräftig in die Tasten gehauen. Hier geht’s zum gestrigen Ticker.

11.41 Uhr: Die Zahl der deutschen Anhänger bei der K.o.-Phase der Fußball-WM sinkt durch das Vorrunden-Aus der Titelverteidiger von Joachim Löw im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen. Aus den Ticket-Paketen für Fans, die dem deutschen Team automatisch durch das Turnier folgen, werden 6051 Karten nicht in Anspruch genommen, weil die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Das teilte der Weltverband FIFA auf Anfrage mit. In diesen Paketen erwerben die Anhänger die Option, das entsprechende Spiel ihres Teams im Stadion zu sehen, wenn die Mannschaft weiter kommt. Nun gehen die Tickets an Fans anderer Teams.

Dazu können Fans, die fix Karten für ein bestimmtes Spiel erworben haben, ihre Tickets auch noch über eine Weiterverkaufsplattform der FIFA veräußern. Bei den internationalen Ticket-Verkäufen liegt Deutschland mit 71 687 hinter Spitzenreiter USA (97 439) und Brasilien (74 803).

11.30 Uhr: Endlich geht die heiße Phase der WM in Russland los. Argentinien und Frankreich werden die Ko-Phase des diesjährigen Turniers einläuten und das erste Achtelfinale bestreiten. Argentiniens Kapitän, Führungsspieler und Superstar ist voll motiviert die Finalniederlage 2014 vergessen zu machen und sich endlich auch mit der Nationalelf einen Titel zu sichern. „Auf geht‘s Argentinien“ schreibt der 31-Jährige auf Instagram.

Vamos Argentina! @adidasfootball #HereToCreate Ein Beitrag geteilt von Leo Messi (@leomessi) am Jun 29, 2018 um 5:25 PDT

WM 2018 im Live-Ticker: Was war am Mittwoch los?

Nach zwei Wochen Fußball auf mehr oder weniger WM-Niveau in Dauerschleife stand am Freitag der erste Ruhetag des Turniers in Russland an. Ausgeschiedene Teams wie Weltmeister Deutschland lecken ihre Wunden, die Achtelfinalisten bereiten sich auf die entscheidende Phase des Wettbewerbs vor.

Bis auf die DFB-Auswahl haben sich alle anderen Titelfavoriten - auch die geheimen wie Kroatien oder Belgien - behauptet und sind noch dabei. Mit zehn Teams stellt Europa das deutlich größte Kontingent unter den übrig gebliebenen Nationen. Dazu kommen vier Mannschaften aus Südamerika sowie jeweils eine aus Mittelamerika und Asien. Zum Vergleich: 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien waren im Achtelfinale nur noch jeweils sechs Europäer dabei.

In Deutschland wird derweil über die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw spekuliert. Wird der 58-Jährige seinen Dienst trotz seines vor der Fußball-WM bis 2022 verlängerten Vertrag den Dienst quittieren oder soll er seine seit zwölf Jahren währende Ära fortführen (Auch Ihre Meinung ist uns wichtig, diskutieren Sie mit)?

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

Sie wollen eine Übersicht über alle Ergebnisse und Gruppenkonstellationen während der WM 2018 in Russland? In unserem Übersichtsartikel finden Sie alle Informationen zu Spielplan, Termine, Ergebnisse, Gruppen und Kurzporträts der Austragungsorte. Der Spielplan steht auf tz.de* auch zum Download zur Verfügung. Außerdem haben wir für Sie alle wichtigen Infos über die Stadien der WM 2018 zusammengestellt. Und: Wir bieten Ihnen den Überblick über alle Sendetermine während der WM und sagen Ihnen, wo welche Partie übertragen wird. Alle aktuellen Nachrichten erfahren Sie außerdem auf unserer Themenseite zur Fußball-WM 2018 in Russland.

