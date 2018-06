WM 2018 im Live-Ticker: Kolumbien im Videobeweis-Glück - Angeschlagener James ausgewechselt

Am Tag nach dem blamablen Aus des DFB-Teams stehen bei der Fußball-WM 2018 die letzten Entscheidungen in der Vorrunde an. Wir berichten im Live-Ticker.

Am Tag nach dem historischen Aus bei der WM stellt sich die Frage: Was tut sich am Tag danach beim DFB-Team? Tritt Joachim Löw etwa zurück?

In der Gruppe H kämpfen am Donnerstag Senegal gegen Kolumbien und Japan gegen die schon ausgeschiedenen Polen um die letzten Achtelfinal-Tickets (jeweils 16.00 Uhr).

In Gruppe G geht es zwischen England und Belgien am Abend nur noch um den Gruppensieg, die Partie Panama gegen Tunesien ist ohne Belang (jeweils 20.00 Uhr).

Was tat sich am Mittwoch? Hier können Sie alles im Ticker nachlesen.

>>> Ticker aktualisieren <<<

WM 2018: Senegal - Kolumbien 0:0 (0:0), in Samara

Senegal: 16 N‘Diaye - 21 Gassama, 6 S. Sané, 3 Koulibaly, 12 Sabaly - 5 Gueye, 8 Kouyaté - 18 Sarr, 10 Mané - 19 Niang, 20 Keita Baldé Kolumbien: 1 Ospina - 4 Arias, 13 Yerry Mina, 23 D. Sanchez, 17 Mojica - 6 C. Sanchez, 15 Uribe - 11 Cuadrado, 20 Quintero, 10 James (31. 14 Muriel) - 9 Falcao Tore:

WM 2018: Japan - Polen 0:0 (0:0), in Wolgograd

Japan: 1 Kawashima - 19 H. Sakai, 22 Yoshida, 20 Makino, 5 Nagatomo - 7 Shibasaki, 16 Yamaguchi - 21 G. Sakai, 11 Usami - 13 Muto, 9 Okazaki Polen: 22 Fabianski - 3 Jedrzejczyk, 15 Glik, 5 Bednarek, 18 Bereszynski - 10 Krychowiak, 6 Goralski - 11 Grosicki, 21 Kurzawa - 19 Zielisnki - 9 Lewandowski Tore:

16.55 Uhr:

Das tunesische Fußball-Nationalteam hat keine Ausnahmegenehmigung für den eingeflogenen Moez Ben Cherifia als vierten Torwart bekommen. Dies gab ein Verbandssprecher am Freitag vor dem Spiel gegen Panama (20.00 Uhr/ARD One) in Saransk bekannt. Weil sich nacheinander Mouez Hassen und Farouk Ben Mustapha bei dieser WM verletzt haben, wollte Trainer Nabil Maaloul eigentlich Ben Cherifia als Ersatzmann für die sportlich bedeutungslose Abschlusspartie nominieren. Allerdings gehört der 27-Jährige nicht zum finalen Aufgebot der 23 Spieler und kann deshalb während des Turniers nicht eingesetzt werden.

Im Tor sollte am Abend der Routinier und langjährige Nationalkeeper Aymen Mathlouthi stehen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass auch der dritte Keeper der Nordafrikaner noch ausfällt, stünde wohl der am Knie verletzte Ben Mustapha als Auswechselspieler bereit. Maaloul wollte für die Partie keinen Feldspieler als Ersatztorwart opfern.

16.51 Uhr: Während Kolumbien, Japan und Senegal noch um das Achtelfinale kämpfen, ist Andreas Granqvist mit Schweden schon weiter. Allerdings steckt der Kapitän der Skandinavier in der Zwickmühle: Seine Frau erwartet am Tag des K.O.-Spiels gegen die Schweiz das zweite Kind.

SEN - COL, 45+3. Minute: Auch in Samara ist Halbzeit. Der Senegal, dem ein Remis in jedem Fall genügen würde, macht den etwas besseren Eindruck und kontert immer wieder. Kolumbien ist aber immer gefährlich und hatte ebenfalls Chancen. Die Cafeteros müssen aber noch eine Schippe drauflegen, wenn Sie weiterkommen wollen.

JAP - POL, 45+1. Minute: Pause in Wolgograd. Weder Japan noch Polen brennen heute ein Feuerwerk ab. Für Japan würde es auch so reichen und das wollen die „Blue Samurai“ nicht aufs Spiel setzen.

SEN - COL, 42. Minute: Vor allem Cuadrado hat mit der kompromisslosen Spielweise der Senegalsen Probleme. Immer wieder verliert er den Ball und leitete so Angriffe des Gegners ein. Unfair ist die Partie aber auf keinen Fall; auch Kolumbien hält mit Zweikampfhärte dagegen.

SEN - COL, 37. Minute: Aus zentraler Position darf Salif Sané einen Freistoß treten. Er kann sich aber nicht für weitere Versuche empfehlen und nagelt den Ball weit drüber.

JAP - POL, 35. Minute: Auf der anderen Seite probiert es Usami aus spitzem Winkel und Fabianski kann nur prallen lassen. Glück für Polen, dass der Ball von Glik zurück zum Torhüter prallt.

JAP - POL, 32. Minute: Beinahe die polnische Führung! Zielinskis Flanke von rechts nickt Grosicki auf‘s Tor. Kawashima macht sich extrem lang und kratzt den Ball gerade so von der Torlinie. Die Torlinientechnologie zeigt: Das war megaknapp!

SEN - COL, 31. Minute: Bitterer Moment für Kolumbien! James, der Superstar vom FC Bayern, muss nach nur einer halben Stunde raus. Er hatte im Verlauf des Turniers bereits über muskuläre Probleme geklagt und deshalb im ersten Spiel nicht von Beginn an gespielt. Muriel ersetzt ihn.

SEN - COL, 27. Minute: Wieder kommt Mané durch, wieder bremst ihn Davinson Sanchez. Per Grätsche stoppt er den Liverpooler. Keita Baldés Abschluss ist dann kein Problem für Ospina.

SEN - COL, 24. Minute: Kolumbien tut sich bisher extrem schwer, während der Senegal langsam besser in die Partie kommt. Durch Fouls kommt Kolumbien aber immer wieder zu Standards.

Nach einem Freistoß von rechts kommt Falcao in der Mitte frei zum Kopfball und nickt das Ding über den Kasten. Glück für ihn, dass es Abseits war, da muss er mehr draus machen.

JAP - POL, 22. Minute: Währenddessen passiert bei Japan gegen Polen nicht viel. Nach zwei Chancen in zwei Minuten ist die Partie erneut verflacht. Lediglich ein Glick-Kopfball nach einer Ecke hat für etwas Gefahr gesorgt. Allerdings hatte Referee Sikazwe zuvor ein Foul der Polen gesehen.

SEN - COL, 17. Minute: Elfmeter für den Senegal! Keita Baldé steckt für Mané durch, der von Davinson Sánchez gelegt wird. Schiedsrichter Mazic zeigt sofort auf den Punkt.

Nach kurzem Hinweis geht der Serbe vom Feld und sieht sich die Szene noch einmal an. Und er nimmt die Entscheidung zurück, kein Elfmeter! Sánchez hatte mit der Hacke auch den Ball gespielt.

JAP - POL, 13. Minute: Muto zieht ab und der wird gefährlich! Der Flachschuss visiert die lange Ecke an, aber Fabianski ist auf dem Posten.

Zuvor hatte Okazaki per Kopf eine Möglichkeit, weil Bednarek sich einen bösen Fehlpass vor dem eigenen Strafraum leistete und Muto als Nutznießer Nagatomo mitnahm, der in die Mitte flankte. Fabianski aber ohne Probleme.

SEN - COL, 12. Minute: Nicht James sondern Quintero macht‘s und zielt per Aufsetzer auf die lange Ecke. N‘Diaye ist aber da und pariert zur Ecke.

SEN - COL, 11. Minute: Ein erstes Mal kommt Niang nach einem langen Ball im Strafraum an den Ball, wird aber von Mina abgedrängt.

Kurz darauf wird Falcao vor dem senegalesischen Strafraum gelegt, Freistoß für Kolumbien.

JAP - POL, 7. Minute: Auch Japan reicht ein Unentschieden in jedem Fall. Polen bisher etwas aktiver aber noch ohne Torchance.

SEN - COL, 6. Minute: Kein großes Risiko hier von beiden Teams- Dem Senegal reicht ein Remis, während Kolumbien nicht zu viel riskieren möchte.

SEN - COL, 1. Minute: 20 Sekunden später ist auch in Samara Anpfiff, wo Kolumbien in gelb gegen Senegal in grün spielt. Kolumbien startet von links nach rechts.

JAP - POL, 1. Minute: Anpfiff in Wolgograd. Polen spielt in weiß von rechts nach links gegen Japan in blau.

15.57 Uhr: Nun soll es aber wieder ums Sportliche gehen. Kolumbien, der Senegal und Japan kämpfen ab 16 Uhr um den Einzug ins Achtelfinale. Gegner sind entweder Belgien oder England, das entscheidet sich am Abend.

15.53 Uhr: Auch Joachim Löw hat sich nach der Rückkehr des DFB-Teams zu seiner Entscheidungsfindung in Sachen Nationalmannschaft geäußert. Was der Bundestrainer gesagt hat, lesen Sie in unserem Ticker zu Jogi Löw.

15.41 Uhr: Manuel Neuer hat sich ebenfalls den Medien gestellt und einige Fragen beantwortet. „Jeder war mit den Gedanken bei sich, das ist bis jetzt der Fall und wird uns einige Zeit begleiten. Wut spielt eine Rolle, auch Ärgernis. Wir haben uns das selbst zuzuschreiben und sehen uns in der Verantwortung.“

Neuer weiter: „Mit der Kritik müssen wir leben und der stellen wir uns auch. Wir sind in erster Linie wütend auf uns selbst. Es hat nichts mit dem Trainer zu tun gehabt. Wir waren immer gut auf die Partien vorbereitet und haben es nicht auf den Platz gebracht.“

15.36 Uhr: Während der Teammanager der DFB-Elf über die Enttäuschung im deutschen Lager spricht, kündigt er im Nebensatz auch ein Statement von Jogi Löw an. Außerdem äußert er sich zum Fahrplan des Trainer- und Funktionsteams des DFB.

„Ende nächster Woche werden wir zusammenkommen. Es gibt keine Schnellschusshandlungen. Wir haben Spritzigkeit. Freude und Entschlossenheit vermissen lassen, es lag nicht an der Bereitschaft.“

15.33 Uhr: Gerade ist die deutsche Nationalmannschaft in Frankfurt gelandet. Oliver Bierhoff stellt sich in diesen Sekunden der Presse.

„Betroffenheit und Schock sitzen noch tief. Es herrschte eine ruhige Atmosphäre und große Bitterkeit. Die Mannschaft hat sich nicht so präsentiert, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Wir müssen es knallhart analysieren. Wir müssen gewisse Änderungen vornehmen und mutig sein, gewisse Entscheidungen anzugehen. Erstmal werden wir ein paar Tage durchschnaufen.“

15.28 Uhr:

In der Gruppe H geht es in einer knappen Halben Stunde um die Wurst. Senegal, Japan oder Kolumbien? Einer der drei wird die K.O.-Runde verpassen.

In der Gruppe G, in der Belgien und England den Gruppensieger ausspielen (20 Uhr), könnte eine Farce drohen. Dem Gruppenersten droht nämlich im Viertelfinale Brasilien, während der Zweitplatzierte es mit der Schweiz oder Schweden zu tun bekäme. Will gar keiner Erster werden?

15.08 Uhr: Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft sorgt auch beim Hauptsponsor Adidas für Enttäuschung. „Selbstverständlich sind wir enttäuscht, aber so ist der Sport. Mal gewinnt man, mal verliert man“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Adidas stehe aber weiter zu seinem Partner.

Mit Russland, Schweden, Mexiko, Spanien, Argentinien und Belgien hat es die Hälfte der zwölf von Adidas gesponserten Mannschaften ins Achtelfinale geschafft. Japan und Kolumbien spielen im Laufe des Donnerstags noch. Vom Erfolg eines einzelnen Teams sei man nicht abhängig, so die Sprecherin weiter. Die Franken gehen weiterhin davon aus, weltweit mehr als 8 Millionen Trikots zu verkaufen und damit mehr als bei der WM 2014 in Brasilien.

14.59 Uhr: Nach dem WM-Aus hat die Suche nach Gründen in Deutschland längst begonnen. Ein User hat einen etwas anderen Ansatz der Ursachenforschung gewählt.

14.47 Uhr: Kaum ist Deutschland aus dem WM-Turnier ausgeschieden, beginnt das Verramschen deutscher WM-Fanartikel. Kaufhof lockt beispielsweise mit einem Trostrabatt“ von 40 Prozent auf Trikots der deutschen Mannschaft. Auch Rewe und Real haben Preissenkungen angekündigt.

+ Marcus Berg (l.) und Mikael Lustig haben sich nach Deutschlands Aus schadenfroh gezeigt. © AFP / JONATHAN NACKSTRAND 14.17 Uhr: „Traurig für Sie. Aber so ist es - das Karma kann manchmal hart sein“ sagte Marcus Berg, Stürmer der Schweden, nach dem deutschen WM-Aus. Er war nicht der Einzige im Lager der Schweden, der sich seine Schadenfreude nicht verkneifen konnte.

Er werde „nicht zögern“ zu sagen, dass „es schön ist“, dass Deutschland nach Hause fliegen muss, sagte Mikael Lustig. Und der Außenverteidiger legte nach. „Zwei Spieler sind nach dem Spiel an mir vorbeigelaufen und haben mir ins Gesicht geschrien, sie haben mich verspottet“, sagte Lustig. Wer das war, wollte er aber nicht kommentieren. „Ich werde hier keine Namen“, so Lustig weiter. Wen kann er wohl meinen?

13.58 Uhr: Auch aus den Niederlanden droht der DFB-Elf nach dem Vorrunden-Aus bei der WM Spott. Der könnte in etwas so aussehen.

13.45 Uhr: Bei sportwetten.de kann man schon auf den neuen Bundestrainer wetten, obwohl Jogi Löw noch gar nicht zurückgetreten ist (und vielleicht gar nicht zurücktreten wird). Die wahrscheinlichsten Kandidaten laut Quote sind Matthias Sammer (3,00), Miroslav Klose (3,50) und Stefan Kuntz (6,50).

Lustiger, weil absurder wird es am Ende der Kandidaten, auf die man Geld setzen kann. Entscheidet man sich auf Louis van Gaal (120,00) oder Bernd Schuster (150,00) zu setzen, könnte man richtig viel Geld verdienen. Die höchste Quote bekommt man bei einer Wette auf den weißen Brasilianer Ansgar Brinkmann. Bei einem Euro Einsatz gäbe es hier 320,00 Euro zurück.

Wir haben für Sie eine Liste mit möglichen Kandidaten, die auf Joachim Löw folgen könnten.

13.34 Uhr: Lustig ist, wenn man trotzdem lacht. Das dachte sich wohl auch Twitter-User Veit Klapp (der Name ist schon der Hammer!). Echt makaber, aber irgendwie auch Sarkasmus at it‘s best.

Hätte Gomez auf Tupac geschossen, wäre der Rapper heute 47 Jahre alt. — Veit Klapp (@VeitKlapp) 28. Juni 2018

13.17 Uhr: Auch in Deutschland hallt das WM-Aus am Tag danach noch nach. Das folgende Bild bot sich einem Twitter-Nutzer heute morgen in Berlin.

13.08 Uhr:

Nach dem unglücklichen Aus gegen Portugal sind zwei Spieler aus der iranischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Der 23-jährige Sardar Azmoun von Rubin Kasan kam bei der Defensivtaktik des Teams in den drei Vorrundenspielen kaum zum Zug und wurde von den Fans scharf attackiert. „Die Kritik war wirklich unfair“, sagte Azmoun. Beobachter glauben jedoch, dass er sich wieder beruhigen und ins Nationalteam zurückkehren wird.

Reza Ghoochannejhad fühlte sich topfit und in Form, wurde von Trainer Carlos Queiroz in Russland aber nicht eingesetzt. Dem 30-Jährigen vom niederländischen Club SC Heerenveen werden künftig kaum Chancen gegen die jüngere Konkurrenz im Sturm eingeräumt. Er war vor vier Jahren noch der Held der Nation, als er im letzten WM-Qualifikationsspiel in Seoul das Siegtor gegen Südkorea erzielte.

12.58 Uhr: Im Gegensatz zu Deutschland ist der Weltmeister von 2010, Spanien, noch drin im WM-Turnier. Obwohl sich die „Furia Roja“ kurz vor dem Turnier (Trainerentlassung) und auch während des Turniers mit ihren Leistungen nicht mit Ruhm bekleckert hat, ließ Daniel Carvajal mit einer Aussage aufhorchen.

Der Rechtsverteidiger brach eine Lanze für Fernando Hierro, der die Mannschaft erst zwei Tage vor dem Turnier übernommen hatte. „Er ist ein großartiger Trainer und wir folgen ihm bis in den Tod.“ Ob das wohl auch ein DFB-Star über Jogi Löw gesagt hätte?

12.46 Uhr: Mittlerweile sollten die DFB-Stars auf dem Heimweg aus Russland sein. Mit 90-minütiger Verspätung (welch Ironie!) flog das DFB-Team vom Flughafen Wnukowo mit Ziel Frankfurt ab. Hier gibt‘s die Bilder der DFB-Stars.

Katerstimmung nach WM-Aus: DFB-Team reist mit ernsten Mienen aus Russland ab Zur Fotostrecke

12.29 Uhr: Das WM-Aus hat auch finanzielle Folgen für die den DFB. Der Verband muss auf Millionen verzichten.

12.15 Uhr: Michael Ballack hat sich zum DFB-Aus geäußert, Paul Breitner hat Dampf abgelassen und auch Oliver Kahn hat die Mannschaft kritisiert. Die Experten geizten mit ihrer Meinung nicht. Auch Mario Basler hat Mesut Özil in die Mangel genommen.

12.10 Uhr: Auf tz.de* erfahren Sie, welche WM-Spiele heute anstehen und wo Sie diese live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

11.46 Uhr: Tritt Joachim Löw zurück? Wenn ja, wer soll Nachfolger werden? Stimmen Sie bei uns ab.

11.30 Uhr: Den Ticker vom Mittwoch (27. Juni 2018) finden Sie im folgenden Link. Ab jetzt geht es hier mit den neuesten Infos weiter.

WM 2018 im Live-Ticker: Was war am Mittwoch los?

Dieser Tag wird als der schwarze Mittwoch in die deutsche Fußball-Geschichte eingehen. Deutschland scheidet erstmals bei einer Fußball-WM bereits in der Vorrunde aus - und das als amtierender Weltmeister. Dass die Nationalmannschaft am Ende durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 0:2 (0:0) gegen Südkorea unterlag, war dabei nur eine Randnotiz. Deutschland hätte einen Sieg benötigt, um das Achtelfinale zu erreichen, da im Parallelspiel die Schweden etwas überraschend klar und deutlich mit 3:0 (0:0) gegen Mexiko gewannen und so sogar noch den Gruppensieg einfuhren. Ludwig Augustinsson brachte die Skandinavier in der 50. Minute auf die Siegerstraße, von da an war Deutschland aus der WM ausgeschieden. „Erbärmlich“, „Haben es nicht verdient“, „Ganz bitter“ - so lauteten die vernichtenden Urteil der Spieler und von Trainer Joachim Löw.

Besser als der Titelverteidiger machte es am Abend der Rekordweltmeister. Brasilien hatte zwar so seine Probleme mit dem bissigen und kämpferisch stark auftretenden Team aus Serbien, behielt am Ende aber dennoch mit 2:0 (1:0) souverän die Oberhand und holte sich den ersten Platz in der Gruppe F. Von diesem Sieg der Selecao profitierte die Schweiz, die gegen das bereits ausgeschiedene Costa Rica nicht über ein 2:2 (1:0) hinauskam, somit aber auf Rang zwei landete und den Brasilianern ins Achtelfinale folgten.

+ Thomas Müller (l.) und Mario Gomez nach dem Aus der DFB-Elf gegen Südkorea. © AFP / LUIS ACOSTA Stichwort Achtelfinale: Welche Teams sind raus, wer ist noch dabei und wer hat sich fürs Achtelfinale qualifiziert? Wir geben die Antwort hier im Überblick.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

Sie wollen eine Übersicht über alle Ergebnisse und Gruppenkonstellationen während der WM 2018 in Russland? In unserem Übersichtsartikel finden Sie alle Informationen zu Spielplan, Termine, Ergebnisse, Gruppen und Kurzporträts der Austragungsorte. Der Spielplan steht auf tz.de* auch zum Download zur Verfügung. Außerdem haben wir für Sie alle wichtigen Infos über die Stadien der WM 2018 zusammengestellt. Und: Wir bieten Ihnen den Überblick über alle Sendetermine während der WM und sagen Ihnen, wo welche Partie übertragen wird. Alle aktuellen Nachrichten erfahren Sie außerdem auf unserer Themenseite zur Fußball-WM 2018 in Russland.

fw

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.