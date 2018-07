Die Halbfinals der WM 2018 stehen an. Den Anfang machen Frankreich und Belgien. Wer greift nach dem WM-Pott? Im Live-Ticker bekommen Sie alle Infos zu der Partie.

Zwei Tage Ruhepause waren genug - am Dienstag rollt endlich wieder der Ball! Frankreich und Belgien kämpfen im Halbfinale um den Einzug ins WM-Endspiel. Anstoß ist in St. Petersburg um 20 Uhr.

Brisant: Frankreich-Legende Thierry Henry sitzt als einer der Co-Trainer auf der belgischen Bank.

Am Mittwoch treffen dann im zweiten Halbfinale England und Kroatien im Luschniki-Stadion aufeinander. Anpfiff ist dort ebenfalls um 20 Uhr.

In Deutschland wartet man derweil auf ein Zeichen von Mesut Özil, der von DFB-Boss Grindel dazu aufgefordert wurde, sich zum „Erdogate“ zu äußern.

Alle WM-News vom Montag (9. Juli) gibt es in diesem Ticker.

Frankreich gegen Belgien -:- (0:0), in St. Petersburg

Frankreich: Lloris - Pavard , Varane , Umtiti , Lucas - Pogba , Kanté , Matuidi - Mbappé , Griezmann , Giroud Belgien: Courtois - Alderweireld , Kompany , Vertonghen - Dembelé , Fellaini , Witsel , Chadli - R. Lukaku , E. Hazard - De Bruyne Tore:

18.58 Uhr: Bundesliga-Profi Corentin Tolisso vom FC Bayern sitzt im WM-Halbfinale Frankreichs gegen Belgien wie erwartet zunächst nur auf der Bank. Blaise Matuidi kehrt nach seiner Sperre in der Partie am Dienstag in St. Petersburg in die Startelf zurück und verdrängt Tolisso. Bis auf den einen Wechsel bietet Nationaltrainer Didier Deschamps seine Stammformation auf. Im Angriff setzt er wie gehabt auf Antoine Griezmann, Kylian Mbappé und Olivier Giroud.

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martínez ersetzt den gesperrten Thomas Meunier durch Moussa Dembélé. Damit verändert er seine Startelf im Vergleich zum 2:1-Viertelfinal-Sieg gegen Brasilien auf einer Position. Ob die Belgier damit wieder auf Dreier-Abwehr umstellen oder bei der Viererkette aus dem Brasilien-Spiel bleiben, war zunächst offen. Die Offensive führen Kapitän Eden Hazard, der Ex-Wolfsburger Kevin De Bruyne und Rekordtorschütze Romelu Lukaku an.

18.00 Uhr: Neue Legenden, neue Heldengeschichten - und nur zwei Schritte bis zur Unsterblichkeit: 52 Jahre Schmerz könnten für England am Sonntag endlich ausgestanden sein, der Silberstreif zeichnet sich ab. Der steinige Weg zum Triumph für die Ewigkeit führt das Mutterland des Fußballs am Mittwoch im WM-Halbfinale aber erst einmal über mindestens gleichwertige Kroaten. Sie kämpfen mit der Bürde der WM-Dritten von 1998 und brauchen diesen verdammten goldenen Pokal und den Ruhm, der über Erfolg und Misserfolg von Generationen entscheidet, fast genauso dringend wie die Three Lions.

Wenn es nach Englands Volksheld Hurst geht, er hatte 1966 beim einzigen WM-Sieg das legendäre "Wembley-Tor" im Finale gegen Deutschland geschossen, ist der Fall klar. "Ja, ich glaube, wir können gewinnen", sagte der heute 76-Jährige der englischen Zeitung Mirror zu den Titelchancen der neuen Hoffnungsträger um Torjäger Harry Kane.

Auch die Kroaten eifern ihren historischen Idolen nach. "Wenn mir jemand vor der WM die Bronzemedaille angeboten hätte, hätte ich sie angenommen. Jetzt nicht mehr", sagte Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic vor der Partie im Luschniki-Stadion. Das Rendezvous mit der Geschichte ist zu verlockend, da steckt keiner auf. Hatte Dalic doch vor der WM vom bis dato überragenden Spielmacher Luka Modric und all den anderen gefordert, "nicht mehr in der Vergangenheit zu leben", womit er auf den dritten Platz der Mannschaft um den heutigen Verbandspräsidenten Suker bei der Weltmeisterschaft 1998 anspielte.

Den Hauch der Historie spürt die Elf vom Balkan ganz deutlich. Stürmer Mario Mandzukic beispielsweise gewann 2013 mit Bayern München die Königsklasse, trotzdem rutscht ihm nun zumindest ein bisschen das Herz in die Hose. "Das kann man nicht einmal mit einem Treffer im Champions-League-Finale vergleichen", sagte der 32-Jährige. Die Mannschaft der drei Bundesliga-Profis Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen) und Ante Rebic (Eintracht Frankfurt) soll der nächsten Generation eigene, möglichst große Fußstapfen hinterlassen.

17.18 Uhr: Englands Coach Gareth Southgate sieht sein Team vor dem Halbfinale bei der Fußball-WM in Russland auch auf einer Mission, die über den Sport hinausgeht. „Unsere Fans haben lange gelitten mit Blick auf den Fußball“, sagte Southgate vor dem Duell mit Kroatien am Mittwoch in Moskau. Er sei sehr stolz auf die Unterstützung der englischen Anhänger. „Unser Land ist durch einige schwierige Zeiten gegangen, wenn es um die Einheit geht. Sport und Fußball im Besonderen haben die Kraft, das anzusprechen. Es ist ein besonderes Gefühl und ein Privileg für uns.“

Die Three Lions stehen erstmals seit 28 Jahren wieder in der Vorschlussrunde einer Weltmeisterschaft und wollen ihr erstes Finale seit dem Triumph 1966 erreichen. „Wir haben bereits einige Geschichte hier geschrieben“, sagte Southgate. „Wir versuchen weiter, diese Grenzen einzureißen. Es ist bislang eine aufregende Reise für uns.“ Für das Spiel stehen ihm nach eigener Aussage alle Spieler zur Verfügung.

17.08 Uhr: Zum WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien sorgen sich mehrere Grenzstädte offenbar um die gute Nachbarschaft. Die belgische Stadt Comines-Warneton hat das Public Viewing für das Match abgesagt - „aus Sicherheitsgründen“, wie ein Mitarbeiter des Rathauses der Deutschen Presse-Agentur sagte.

„In Comines, nahe der Grenze, ist es nicht so einfach, französische und belgische Fans zu mischen“, sagte Polizeichef Sebastian Dauchy der Zeitung „L'Avenir“. Man könne Menschen mit dem blauen Franzosen-Trikot am Eingang nicht einfach abweisen und die belgischen Fans hereinlassen.

Eben dies plant hingegen die nahegelegene belgische Stadt Mouscron. Das Public Viewing dort sei eine „schwarz-gelb-rote“ Veranstaltung, kündigten die Bürgermeisterin Brigitte Aubert sowie die lokale Polizei im Vorfeld an und verwiesen auf die Farben der belgischen Nationalflagge. „Falls Sie unsere nahen Nachbarbarn unterstützen möchten“, gebe es auf der anderen Seite der Grenze in Lille oder Roubaix mehrere Möglichkeiten.

Die Nachbarstädte Wervik in Belgien sowie Wervicq-Sud in Frankreich sperren am Dienstagabend ihre Brücke für den Autoverkehr, wie die lokale Tageszeitung „La Voix du Nord“ berichtet. Diese Entscheidung sei nach „idiotischen Provokationen“ einiger französischer Fans getroffen worden, sagte der Bürgermeister von Wervicq-Sud Jean-Gabriel Jacob. Sein belgischer Kollege Youro Casier versicherte den Franzosen jedoch, sie seien jederzeit zum Match willkommen - solange sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad kämen. Belgien und Frankreich spielen am Dienstagabend (20.00 Uhr) um den Einzug ins Finale der Fußball-WM.

Vida droht weiterer Ärger

15.35 Uhr: Thierry Henry, 40, wurde in seiner Karriere unter anderem Welt- und Europameister mit Frankreich. Keiner schoss mehr Tore für die Équipe Tricolore. Doch im WM-Halbfinale kann er seinem Land nicht die Daumen drücken.

15.06 Uhr: Mal etwas Skurriles zur WM: Ein zwölfjähriger Junge, der Frankreichs Staatschef einst mit Fragen zu dessen Auto zum Lachen gebracht hat, darf Emmanuel Macron zum Fußball-WM-Halbfinale nach Sankt Petersburg begleiten. Der Junge namens Yannel sei Teil der Präsidenten-Delegation, bestätigte der Élysée-Palast am Dienstag. Frankreich trifft am Abend auf Belgien.

Yannel hatte Macron im vergangenen Sommer mit Fragen zu dessen Auto bestürmt, wie auf einem Twitter-Video auf Macrons Account zu sehen ist. Unter anderem wollte der Junge wissen, ob der Präsidenten-Wagen ein „Transformer“ sei - also ein Roboter, der sich wie in der gleichnamigen Superhelden-Saga in ein Auto verwandeln kann.

14.29 Uhr: Dem kroatischen Verteidiger Domagoj Vida droht bei der Fußball-WM in Russland neuer Ärger wegen weiterer Aussagen mit Bezug auf die Ukraine. Der Fußball-Weltverband überprüft ein weiteres Video, wie die FIFA am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Darin ist Vida zu sehen, wie er unter anderem „Ehre für die Ukraine!“ und „Belgrad brennt“ in die Kamera sagt. Mit letzterem bezieht sich Vida womöglich auf ein Lokal in Kiew, er kündigt an sein Geld dort auszugeben.

Neben ihm sitzt der frühere Bundesligaprofi und heutige Betreuer Ivica Olic. Gemeinsam singen sie „Die Kneipe ist mein Schicksal“ - ein bekanntes Lied noch zu Zeiten Jugoslawiens. Der Ausdruck „Belgrad brennt“ besitzt angesichts der serbischen Hauptstadt aber auch eine Doppeldeutigkeit vor dem Hintergrund der politischen Rivalität beider Länder.

13.04 Uhr: Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht bei Englands aktueller Fußball-Nationalmannschaft gewisse Parallelen zu seinem deutschen Team beim Sommermärchen 2006. "Ich sehe definitiv Ähnlichkeiten, auch in der Verbindung, die sie zur Öffentlichkeit hergestellt haben", schrieb der 53-Jährige in einer Kolumne für die BBC über den WM-Halbfinalisten, der am Mittwoch gegen Kroatien um den Einzug ins Endspiel kämpft.

Die Leistungen der Three Lions in Russland könnten nach Klinsmanns Ansicht ebenso wie jene damals in Deutschland eine neue Ära begründen. "Es kommt eine Welle junger, englischer Spieler, die U17 ist Europameister, die U20 hat letztes Jahr die WM gewonnen. Das System steht, um immer mehr Spieler durch die Pipeline zu bringen", urteilte Klinsmann.

Thailändische Jugendliche kommen nicht zum WM-Finale

12.39 Uhr: Er kennt Mesut Özil als Spieler mit am besten: Arsene Wenger. Die Trainer-Legende vom FC Arsenal hat lange mit dem Mittelfeldspieler zusammengearbeitet. Nun hat er sich in einem Interview über seinen ehemaligen Schützling geäußert. Wenger kritisiert Özils Leistung bei der WM und könnte sich vorstellen, dass die Erdogan-Affäre eine Rolle spielt.

12.29 Uhr: Im zweiten Halbfinale, das morgen stattfindet, spielen Kroatien und England gegeneinander. Ein Verteidiger der Kroaten ist bekanntlich Dejan Lovren. Was viele vielleicht nicht wissen: Seine Fußballkarriere begann in München. Dort spielte der Defensivmann bis zur D-Jugend beim BSC Sendling. Die komplette Geschichte dazu finden Sie bei merkur.de*.

12.08 Uhr: Die Zukunft von Fernando Torres war lange Zeit unklar. Nun hat der spanische Stürmer einen neuen Arbeitgeber gefunden. Und das trotz Angeboten aus Frankreich oder Deutschland. Wohin der Weltmeister von 2010 wechselt, erfahren Sie hier.

11:32 Uhr: Die geretteten Kinder der mehr als zwei Wochen in einer Höhle in Thailand gefangenen Jugend-Fußballmannschaft werden wie erwartet nicht zum Finale der Fußball-WM nach Russland fliegen. Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, hatte die Kinder aus Thailand am vergangenen Freitag offiziell eingeladen.

"Sie können nicht zum Finale am 15. Juli nach Moskau fliegen, sie müssen noch eine Weile hier bleiben", sagte ein Verantwortlicher des thailändischen Gesundheitsministeriums am Montag auf einer Pressekonferenz in Chiang Rai. Zu diesem Zeitpunkt lief die Rettungsaktion der restlichen vier Kinder und ihres Trainers. "Wahrscheinlich werden sie das Spiel vor dem Fernseher verfolgen", sagte Thongchai Lertwilairatanapong weiter.

WM 2018 im Live-Ticker: Das passierte am Montag

Das beherrschende Thema in Fußball-Deutschland war und ist immer noch Mesut Özil. Vom Star des FC Arsenal wird seit Tagen eine Stellungnahme zum „Erdogate“ gefordert. Aktuell befindet sich der 29-Jährige noch im Urlaub.

Unterdessen wurden die Schiedsrichter für die beiden Halbfinals bekannt gegeben. Ein Uruguayer, Andres Cunha, pfeift heute Abend - der Türke Cüneyt Cakir die Partie der Engländer gegen Kroatien. Des Weiteren steht nun auch fest, wer das WM-Finale im ZDF kommentiert. Wie schon 2002 und 2006 macht das Béla Réthy.

Ansonsten gab‘s die obligatorischen PKs vor den Halbfinals. Die besten Aussagen aus den jeweiligen Lagern können Sie hier nachlesen.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

