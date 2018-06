WM 2018 im Live-Ticker: Traumtor! Messi & Co. gelingt nichts - doch dann trifft Di Maria sensationell

Der erste Ruhetag der WM 2018 ist überstanden. Am heutigen Samstag geht’s mit dem Achtelfinale weiter: Frankreich trifft auf Argentinien und Uruguay fordert Portugal heraus. Wir berichten im Live-Ticker.

Im ersten Achtelfinale der WM 2018 bekommt es Frankreich in Deutschlands Vorrunden-K.o.-Stadt Kasan mit den bislang wenig überzeugenden Argentiniern um Lionel Messi zu tun (16 Uhr).

In Sotschi findet am Abend das Duell zwischen Uruguay und Europameister Portugal statt (20 Uhr).

Am Freitag rollte zwar nicht der Ball, aber wir haben trotzdem kräftig in die Tasten gehauen. Hier geht’s zum gestrigen Ticker.

Frankreich - Argentinien 1:1 in Kasan

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Kante - Pogba, Matuidi - Mbappe, Giroud, Griezmann Argentinien: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Banega, Mascherano, Perez - Pavon, Messi, di Maria Tore: 1:0 Griezmann (Foulelfmeter, 13. Minute), 1:1 Di Maria (41.) Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)

45. Minute: So, Halbzeit. Das waren die ersten - durchaus unterhaltsamen 45 Minuten. Frankreich ging früh durch einen Griezmann-Elfmeter in Führung. Aus dem Nichts traf Angel Di Maria kurz vor der Pause zum 1:1-Ausgleich für den Vize-Weltmeister. Wir dürfen uns auf eine spannende zweite Hälfte freuen!

41. Minute: TOOOOOOR! AUS DEM NICHTS! Angel Di Maria kommt kommt 25 Meter vor dem Kasten an den Ball, wird nicht angegriffen und fackelt die Kugel mit links zum 1:1 ins rechte Kreuzeck! Keine Chance für Lloris.

40. Minute: Von Maradona ist nicht zu sehen und auch vom anderen argentinischen Volksheld kommt bilsang herzlich wenig. Frankreich hat Messi absolut im Griff.

35. Minute: Aktuell ist die Partie unterbrochen, weil Giroud behandelt werden muss. Zeit einen Blick auf Diego Maradona zu werfen... allerdings ist dieser bislang noch nicht eingeblendet worden. Ob er überhaupt im Stadion ist?

31. Minute: Argentinien hat fast 70 Prozent, kann damit allerdings wenig anfangen. Frankreich schaltet über Pogba und den bislang bockstarken Mbappe immer wieder schnell um und hat gute Kontermöglichkeiten. Aktuell ist die Equipe Tricolore näher am 2:0 als die Gauchos am Ausgleichstreffer.

28. Minute: Jetzt aber mal die Albiceleste! Mercado kommt rechts im Strafraum in aussichtsreicher Position an den Ball und will Pavon in Szene setzten. Sein Pass wird von Umiti abgefälscht und wird dadurch gefährlich. Der Ball geht knapp links am Kasten vorbei. Glück für Frankreich.

26. Minute: Nächster gefährlicher Angriff der Franzosen. Griezmann wird auf rechts angespielt, setzt sich schön durch und passt in die Mitte - doch Armani hat den Braten gerochen und schnappt sich die flache Hereingabe.

21. Minute: Aber Pogba jagt den Freistoß aus 17 Metern deutlich über den Kasten. Chance vergeben.

19. Minute: Da haben wir so eine Situation. Pogba führt einen Freistoß tief in der eigene Hälfte schnell aus und schickt Mbappe, der allen Argentiniern abermals entflieht. Dieses Mal legt ihn Tagliafico - allerdings knapp vor der Strafraumkante...

17. Minute: Wie antworten Messi und Co. auf den frühen Rückstand? Die Gauchos sind jetzt gefordert und müssen das Spiel machen, was der Deschamps-Elf natürlich in die Karten spielt.

13. Minute: TOOOOR! Griezmann bleibt cool, verlädt Armani und schiebt den Strafstoß links unten zur frühen Führung ins Eck.

11. Minute: Katastrophaler Ballverlust von Banega und Mbappe nimmt in der eigene Hälfte Fahrt auf. Mascherano kann ihn nicht stoppen und auch Roja kommt dem pfeilschnellen Franzosen nicht hinterher und fällt den Youngster im Strafraum - klare Sache: Elfmeter für Frankreich!

9. Minute: Und Griezmann haut ihn an die Latte! Wow! Erste große Tormöglichkeit in diesem Achtelfinale.

8. Minute: Mbappe wird an der Strafraumgrenze gelegt. Super Position für die Franzosen...

5. Minute: Erster vielversprechender Angriff der Argentinier über den linken Flügel, wo Di Maria geschickt wird. Der PSG-Star wird aber von Varane gut gestört und tritt die Flanke hinter das Tor. Da war durchaus mehr drin.

2. Minute: Leo Messi beginnt heute in einem Dreierangriff im Sturmzentrum. Diese Position hat er beim FC Barcelona unter Pep Guardiola meist gespielt. Die Geburtsstunde des Falschen Neun. Man darf gespannt sein, ob die Albiceleste so ihren Superstar besser ins Spiel bringt als in der Gruppenphase.

1. Minute: Los geht‘s! Das erste Achtelfinale der WM 2018 ist angepfiffen.

15.55 Uhr: Die Teams schmettern die Hymnen. Gleich geht‘s los!

15.10 Uhr: Die Aufstellungen sind da: Argentiniens Fußball-Nationaltrainer Jorge Sampaoli ändert seine Anfangsformation im WM-Achtelfinale auf einer Position und bietet Cristian Pavón für Gonzalo Higuaín auf. Ansonsten spielt am Samstag in Kasan die Startelf, die im beim 2:1 im Gruppenfinale gegen Nigeria das Weiterkommen gesichert hatte. Angeführt wird die Mannschaft von Superstar Lionel Messi, zudem setzt Sampaoli in der Offensive auf Angel di María, Javier Mascherano und Ever Banega.

Sein Gegenüber Didier Deschamps nimmt dagegen in seinem 80. Spiel als Frankreichs Nationaltrainer gleich mehrere Veränderungen vor. Nachdem er beim 0:0 im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark zahlreiche Stars geschont hatte, setzt Deschamps nun wieder auf seine Stammformation. Kapitän und Torhüter Hugo Lloris, der Stuttgarter Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Paul Pogba, Kylian Mbappé und Blaise Matuidi kehren zurück und laufen gegen Argentinien von Beginn an auf.

14.23 Uhr: Der iranische Nationalspieler Pejman Montazeri hat seinen Einsatz bei der Fußball-WM in Russland verpasst, weil er vor seiner Einwechslung noch einmal kurz aufs Klo musste. Statt des 34-jährigen Routiniers kam der 22 Jahre alte Majid Hosseini im Auftaktmatch gegen Marokko zu seinem ersten WM-Einsatz, wie dieser am Samstag dem Nachrichtenportal Khabaronline berichtete. Hosseini spielte beim 1:0-Sieg seines Teams dann so gut, dass er auch in den beiden weiteren Partien gegen Spanien (0:1) und Portugal (1:1) aufgestellt wurde; Montazeri hingegen bekam keine WM-Chance mehr.

„Eigentlich sollte Pejman spielen, dann aber musste er kurz mal auf die Toilette“, erzählte Hosseini. Doch Nationaltrainer Carlos Queiroz konnte oder wollte nicht mehr länger auf den Routinier warten und schickte dafür ihn ins Spiel, wie Hosseini weiter berichtete. Beide Verteidiger spielen beim iranischen Erstligisten Esteghlal Teheran, dem Verein von Trainer Winfried Schäfer.

13.39 Uhr: Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych muss weiter auf seinen zweiten Einsatz bei der Fußball-WM in Russland warten. Der 42 Jahre alte Münchner wurde vom Weltverband FIFA nicht für die beiden Achtelfinals am Montag berücksichtigt.

Durch das vorzeitige Aus der deutschen Mannschaft sind Brych, der mit seinen Assistenten Stefan Lupp (Zossen) und Mark Borsch (Mönchengladbach) ein Gespann bildet, im Turnierverlauf keine Grenzen gesetzt.

13.17 Uhr: Abwehrspieler John Stones ist zwei Tage nach seiner Auswechslung wegen Hüftproblemen im WM-Spiel gegen Belgien (0:1) wieder ins Mannschaftstraining der Engländer zurückgekehrt. So trainierten am Samstag 21 von 23 Spieler der Three Lions. Fabian Delph ist nach England geflogen, wo seine Frau das dritte Kind erwartet. Ruben Loftus-Cheek absolvierte eine Konditionseinheit im Teamhotel. England trifft im WM-Achtelfinale am Dienstag auf Kolumbien.

11.41 Uhr: Die Zahl der deutschen Anhänger bei der K.o.-Phase der Fußball-WM sinkt durch das Vorrunden-Aus der Titelverteidiger von Joachim Löw im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen. Aus den Ticket-Paketen für Fans, die dem deutschen Team automatisch durch das Turnier folgen, werden 6051 Karten nicht in Anspruch genommen, weil die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Das teilte der Weltverband FIFA auf Anfrage mit. In diesen Paketen erwerben die Anhänger die Option, das entsprechende Spiel ihres Teams im Stadion zu sehen, wenn die Mannschaft weiter kommt. Nun gehen die Tickets an Fans anderer Teams.

Dazu können Fans, die fix Karten für ein bestimmtes Spiel erworben haben, ihre Tickets auch noch über eine Weiterverkaufsplattform der FIFA veräußern. Bei den internationalen Ticket-Verkäufen liegt Deutschland mit 71 687 hinter Spitzenreiter USA (97 439) und Brasilien (74 803).

11.30 Uhr: Endlich geht die heiße Phase der WM in Russland los. Argentinien und Frankreich werden die Ko-Phase des diesjährigen Turniers einläuten und das erste Achtelfinale bestreiten. Argentiniens Kapitän, Führungsspieler und Superstar ist voll motiviert die Finalniederlage 2014 vergessen zu machen und sich endlich auch mit der Nationalelf einen Titel zu sichern. „Auf geht‘s Argentinien“ schreibt der 31-Jährige auf Instagram.

Vamos Argentina! @adidasfootball #HereToCreate Ein Beitrag geteilt von Leo Messi (@leomessi) am Jun 29, 2018 um 5:25 PDT

WM 2018 im Live-Ticker: Was war am Mittwoch los?

Nach zwei Wochen Fußball auf mehr oder weniger WM-Niveau in Dauerschleife stand am Freitag der erste Ruhetag des Turniers in Russland an. Ausgeschiedene Teams wie Weltmeister Deutschland lecken ihre Wunden, die Achtelfinalisten bereiten sich auf die entscheidende Phase des Wettbewerbs vor.

Bis auf die DFB-Auswahl haben sich alle anderen Titelfavoriten - auch die geheimen wie Kroatien oder Belgien - behauptet und sind noch dabei. Mit zehn Teams stellt Europa das deutlich größte Kontingent unter den übrig gebliebenen Nationen. Dazu kommen vier Mannschaften aus Südamerika sowie jeweils eine aus Mittelamerika und Asien. Zum Vergleich: 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien waren im Achtelfinale nur noch jeweils sechs Europäer dabei.

In Deutschland wird derweil über die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw spekuliert. Wird der 58-Jährige seinen Dienst trotz seines vor der Fußball-WM bis 2022 verlängerten Vertrag den Dienst quittieren oder soll er seine seit zwölf Jahren währende Ära fortführen (Auch Ihre Meinung ist uns wichtig, diskutieren Sie mit)?

