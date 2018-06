WM 2018 im Live-Ticker: Argentiniens Wende ist möglich - Hummels-Ersatz steht wohl fest 

Tag der Entscheidung für die DFB-Elf bei der WM 2018: Am heutigen Abend ist ein Sieg gegen die Schweden Pflicht. Zuvor trifft Belgien auf Tunesien und Südkorea spielt gegen Mexiko. Alle Infos im Live-Ticker.

Am Samstag spielen Belgien gegen Tunesien (14 Uhr), Südkorea gegen Mexiko (17 Uhr) und Deutschland gegen Schweden (20 Uhr)

Gestern spielten Brasilien gegen Costa Rica (2:0), Nigeria gegen Island (2:0) und Schweiz gegen Serbien (2:1) gegeneinander. Den Ticker zum Nachlesen finden Sie hier.

Natürlich dreht sich der ganze Tag auch um die Aufstellung der DFB-Elf. Wen wird Löw ins Rennen schicken?

>>> Ticker aktualisieren <<<

12.15 Uhr: Gut acht Stunden vor dem zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM gegen Deutschland sind auch die zuletzt kranken schwedischen Spieler in Sotschi eingetroffen. Das twitterte der Verband am Samstag um kurz vor 13.00 Uhr Ortszeit. Ob Filip Helander, Pontus Jansson und Marcus Rohdén, die wegen Magenschmerzen einen Tag länger im Team-Quartier in Gelendschik geblieben waren, auch einsatzfähig sind, wollte ein Sprecher auf dpa-Anfrage nicht beantworten. „Alle sind hier. Die Aufstellung gibt es 75 Minuten vor dem Anpfiff“, hieß es. Deutschland und Schweden spielen um 21.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) im Fischt-Stadion in Sotschi gegeneinander.

12.02 Uhr: Ein Ausfall von Bayern-Innenverteidiger Mats Hummels für das Spiel gegen Schweden scheint sicher. Ersatz für den 29-Jährigen wird nach verschiedenen Medien-Berichten Antonio Rüdiger, was wir schon am Freitag berichteten. Der Chelsea-Profi bekommt demnach den Vorzug vor Hummels Vereins-Kollege Niklas Süle.

11.50 Uhr: Geburtstagskuchen für Lionel Messi: Zu Ehren des argentinischen Superstars steigt an diesem Sonntag in Bronnizy eine besondere Party. Sieben Stunden lang will der Ort feiern, wo die Mannschaft des zweimaligen Fußball-Weltmeisters während der WM in Russland trainiert. Am frühen Nachmittag soll es mit Musik und guter Laune losgehen, um 19.00 Uhr Ortszeit soll der Geburtstagskuchen angeschnitten werden.

Alles vermutlich ohne den Hauptdarsteller, der sich an seinem 31. Geburtstag unweit der Bühne am Belskoj-See mit seinen Teamkollegen auf das Gruppen-Finale gegen Nigeria einstimmt. Nur ein Sieg an diesem Dienstag in St. Petersburg kann Messi und seine Mannschaft noch vor dem Aus nach der Vorrunde bewahren.

11.46 Uhr: Am morgigen Sonntag steht für zwei Bundesliga-Spieler ein wahres Endspiel an, denn dann trifft Polen auf Kolumbien und damit auch Robert Lewandowski auf seinen Vereins-Kollegen James Rodriguez. Der Verlierer ist so gut wie ausgeschieden.

11.30 Uhr: "Danke Nigeria - auf geht's, Argentinien", stand auf den digitalen Straßenschildern in der Hauptstadt Buenos Aires. Weil die Afrikaner am Freitagabend 2:0 gegen Island gewonnen hatten, sind Messi und Co. plötzlich wieder mittendrin in der Verlosung. Ein Sieg am Dienstag (20.00 Uhr MESZ), ausgerechnet gegen Nigeria, könnte reichen, um doch noch ins Achtelfinale einzuziehen. Parallel darf Island gegen das bereits für die nächste Runde qualifizierte Kroatien nicht höher gewinnen.

Eine unverhofft Chance, die Argentinien unbedingt ergreifen möchte. Dabei hatte es nach dem desaströsen 0:3 am Donnerstag gegen Kroatien nicht danach ausgesehen, dass es überhaupt noch Hoffnung gibt.

Nicht nur die sportliche Leistung des Vizeweltmeisters war alarmierend schlecht, sondern vor allem auch der mentale Zustand der Mannschaft. Messi, der als Kapitän und Führungsspieler eigentlich vorangehen und Verantwortung übernehmen sollte, schlich wortlos und mit roten Augen aus der Arena. Und Sergio Agüero griff Trainer Jose Sampaoli vor laufender TV-Kamera an - dabei hatte er schlicht eine Nachfrage falsch verstanden.

WM 2018: Das geschah am Freitag in Russland

Im ersten Spiel tat sich Brasilien gegen kompakt stehende Costa-Ricaner lange schwer. Wieder einmal war es Philippe Coutinho, der die Selecao erlöste, diesmal allerdings erst in der Nachspielzeit. Superstar Neymar, der zuvor dank des Video-Assistenten einer plumpen Schwalbe überführt worden war, erhöhte in der 97. Minute noch auf 2:0. Damit sind die tapferen Mannen aus Costa Rica bereits ausgeschieden.

Ebenfalls 2:0 endetet die Partie zwischen Nigeria und Island. Die lange enttäuschenden Nigerianer setzten sich aufgrund zweier Tore des in Moskau spielenden Stürmers Ahmed Musa gegen die tapferen, aber wirkungslosen Wikinger aus Island durch. Nigeria hat im letzten Spiel gegen Argentinien nun alle Karten selbst in der Hand, Island wiederum hat mit nur einem Punkt aus zwei Spielen nur noch geringe Chancen, nach der EM 2016 ein weiteres Fußballmärchen zu schreiben.

Im Abendspiel besiegte die Schweiz mit einer Vielzahl an Bundesligaspielern die serbische Auswahl in einem rassigen und spannenden Spiel mit 2:1. Den entscheidenden Treffer steuerte Xherdan Shaqiri in der 90. Minute bei. Damit hat die Schweiz das Erreichen des Achtelfinals in der eigenen Hand, Serbien hingegen bräuchte einen Sieg gegen Brasilien.

