WM 2018 im Live-Ticker: 90.000 am Eifelturm - Sintflutartige Regenfälle und Wolkenbruch in Zagreb 

Am Paris Eifelturm wurde die Public-Viewing-Arena bereits geschlossen.

WM 2018 im Live-Ticker: Heute steht das Finale der Weltmeisterschaft in Russland an. Frankreich oder Kroatien - wer reckt den WM-Pokal in die Luft?

Der große Tag ist da! Am heutigen Sonntag um 17 Uhr steigt das WM-Finale in Moskau: Frankreich trifft auf Kroatien.

Auch diverse Einzeltitel werden nach dem Finale vergeben: Der Torschützenkönig, der beste Spieler des Turniers, der beste Torwart des Turniers und der beste junge Spieler des Turniers werden ausgezeichnet. Der goldene Schuh ist Harry Kane (secsh Treffer) wohl nicht mehr zu nehmen.

Am Samstag duellierten sich England und Belgien um Rang drei - die Belgier gewannen mit 2:0.

Alle WM-Infos vom Samstag (14. Juli) erhalten Sie in diesem Ticker.

15.13 Uhr:

Unter dem Motto "Bedankt Duivels" wurden am Sonntag in Brüssel die belgischen WM-Helden von Zehntausenden empfangen. Das Team um Kapitän Eden Hazard wurde zunächst von dem belgischen Königspaar Mathilde und Philippe im Kasteel van Laken nach der Rückkehr aus Russland begrüßt.

Später ging es im offenen Doppeldeckerbus in die City der belgischen Hauptstadt. Den Spielern wurden zur Feier des Tages im Rathaus am Grote Markt auch das Nationalgericht Pommes frites gereicht.

Am Samstag hatte der Vize-Europameister von 1980 durch ein 2:0 in St. Petersburg gegen England den dritten Platz bei der WM belegt. Es war der größte Erfolg in der WM-Geschichte für die Roten Teufel (Rode Duivels).

14.57 Uhr:

Schon Stunden vor Anpfiff des Finales der Weltmeisterschaft ist die Public-Viewing-Zone am Eiffelturm voll. „Wir können aus Sicherheitsgründen keine weiteren Personen mehr (...) einlassen“, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag auf Twitter mit. Die maximale Zuschauerzahl von 90 000 sei bereits erreicht.

Tausende Fans stauten sich vor den Eingängen des abgesperrten Gebiets auf dem Champ de Mars, wie ein dpa-Reporter berichtete. Beim Einlass kam es teils zu tumultartigen Szenen. „Sowas habe ich noch nie gesehen“, sagte ein wartender Jugendlicher zu seinem Kumpel. 4000 Sicherheitskräfte waren nach offiziellen Angaben für den Schutz der Fans in Paris im Einsatz.

Um 17 Uhr beginnt in Moskau das WM-Finale. Dort trifft Frankreich auf Kroatien und könnte zum zweiten Mal den Weltmeistertitel gewinnen.

14.54 Uhr: Natürlich drückt jetzt auch der FC Bayern seinem Star im WM-Finale die Daumen.

14.39 Uhr: Und die Kroaten scheinen auch bereits zu sein. Un mit „Kroaten“ meinen wir: das ganze Land! Krasse Bilder, oder?!

14.24 Uhr: In knapp zweieinhalb Stunden geht‘s los! Die Franzosen sind schon bereit. Also zumindest liegen die Trikots parat...

12.25 Uhr: Wolkenbruchartige Regenfälle haben vor dem Finale der Fußball-WM am Sonntag die Vorfreude der Fans in der kroatischen Hauptstadt Zagreb gedämpft. Seit dem frühen Vormittag schüttete es auf die Großstadt wie aus Kübeln. Auf dem zentralen Jelacic-Platz wurden eigentlich wenigstens 50 000 Menschen erwartet. Die Meteorologen sind sich uneins, ob es den ganzen Tag durchregnet oder ob es während des Spiels am späteren Nachmittag eine Regenpause geben könnte.

WM 2018: Um welche Uhrzeit wird das Finale Frankreich gegen Kroatien angepfiffen?

Unterdessen hat die einflussreiche katholische Kirche in vielen Städten ihre traditionellen Abendmessen abgesagt. Auch die meisten Museen des Landes bleiben geschlossen. Die Sonntagszeitungen überschlugen sich mit patriotischen Überschriften. Die Zeitung Vecernji novosti legte ihrer Ausgabe eine CD mit den „schönsten patriotischen Liedern“ bei. Der kroatische Tennisstar Goran Ivanisevic feuerte in der Zeitung Jutarnji list noch einmal die Nationalmannschaft an: „Mensch Leute, es ist Finale und da spielt man, solange man nicht stirbt, solange einem die Füße und Hände nicht abfallen“.

Regenschirme statt Bengalos, Dauerregen in #Zagreb. Abkühlung vor dem Spiel der „Feurigen.“ Auf dem Jelacic-Platz wollen nachher Zehntausende das WM-Finale gucken. Aber Wetter soll besser werden. @ZDFheute @ReporterZDF #FRACRO pic.twitter.com/07NZbpO0C6 — Christian Semm (@semmcity) 15. Juli 2018

12.07 Uhr: Der VfB Stuttgart drückt im WM-Finale seinem Verteidiger Benjamin Pavard die Daumen und hofft auf den dritten WM-Titel eines VfB-Profis in der Clubgeschichte.

„Auf geht's Benjamin Pavard, mach's wie die VfBler „Diego“ und Carlos!“, twitterte der Bundesligaverein am Sonntag. Guido Buchwald - Spitzname „Diego“ - spielte beim WM-Titel 1990 beim VfB Stuttgart, Brasiliens Kapitän Carlos Dunga stand beim Titel 1994 bei den Schwaben unter Vertrag. Pavard könnte im Finale gegen Kroatien (17.00 Uhr) nachziehen - und sich dann nach der Rückkehr in der Kabine mit Torwart und 2014-Titelträger Ron-Robert Zieler über das Gefühl eines Fußball-Weltmeisters austauschen.

12.01 Uhr: Trotz der angespannten Beziehungen zwischen London und Moskau ist die englische Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland nach eigenen Angaben freundlich aufgenommen worden. "Wir machten eine wunderbare Erfahrung, und ich denke auch alle unsere Fans", sagte der englische Trainer Gareth Southgate am Samstag in St. Petersburg.

Bei der anschließenden Pressekonferenz äußerte sich Southgate zu seinen Erfahrungen. "Es wurde viel über die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern gesprochen, aber auf der persönlichen Ebene und beim Kontakt mit der russischen Bevölkerung hätten wir nicht willkommener sein können", sagte er.

+++ Schaffen die Kroaten die WM-Sensation oder machen die Franzosen den zweiten Weltmeister-Titel nach 1998 klar? Die Antwort gibt es in unserem Live-Ticker zur WM 2018! tz.de* hat bereits zusammengefasst, wie Sie das Finale Frankreich gegen Kroatien bei der WM 2018 live im TV und im Live-Stream sehen können.

WM 2018 im Live-Ticker: Die Ereignisse vom Samstag

Das vorletzte Spiel bei der WM war das Spiel um die Bronzemedaillen: Das Spiel um Platz 3. England traf auf Belgien - und das Team von Trainer Roberto Martinez überzeugte auf ganzer Linie. Beim 2:0 (1:0) waren Eden Hazard und seine Mitstreiter lange überlegen. Englands Kapitän Harry Kane darf sich immerhin über den Goldenen Schuh als bester Torjäger der WM freuen, solange im Finale zwischen Frankreich und Kroatien am Sonntag nicht völlig verrückte Dinge passieren.

WM 2018 im Live-Ticker: Wie oft war Frankreich schon Weltmeister

Für die Equipe Tricolore ist es das zweite große Finale in den letzten zwei Jahren. Bei der EURO 2016 unterlagen Antoine Griezmann und Co. Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo mit 0:1 nach Verlängerung.

Insgesamt steht Frankreich heute in seinem dritten WM-Finale. Das erste Endspiel gewann die Grande Nation bei der Heim-WM 1998 gegen Brasilien mit 3:1. Damals machte sich Zinedine Zidane mit zwei Treffern unsterblich.

Auch 2006 spielte „Zizou“ im WM-Finale von 2006 eine Hauptrolle. Erst glich er mit einem sensationellen Elfmeter die Führung gegen Italien aus. Anschließend brannten bei ihm die Sicherungen durch und er streckte mit dem wohl berühmtesten Kopfnuss der Geschichte Marco Materazzi nieder. Frankreich verlor im Elfmeterschießen.

WM 2018 im Live-Ticker: War Kroatien schon mal Fußball-Weltmeister?

Für Kroatien ist das Endspiel am 15. Juli 2018 das Highlight schlechthin. Denn noch nie stand die kroatische Nationalmannschaft in einem WM-Finale. Das beste Ergebnis der Kroaten bei einer Endrunde war der dritte Platz bei der WM 1998. Damals scheiterte das Team um Davor Sukur im Halbfinale an Frankreich. Im Spiel um Platz drei siegten die „Kockasti“ („Die Karierten“) dann gegen die Niederlande.

Folglich wurde Kroatien noch nie Fußball-Weltmeister. Mit einem Erfolg gegen die Équipe tricolore am Sonntag in Moskau kann sich Kroatien somit den ersten Stern sichern.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

