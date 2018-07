Emotionen pur! Uruguays Verteidiger weint schon im Spiel über die Niederlage

Jose Gimenez (in der Mauer, 2. v. r) hat schon Tränen in den Augen.

Jose Gimenez ist ein Verteidiger mit Leidenschaft. Der Uruguayer zeigte seine Emotion schon im Spiel beim Stand von 0:2 gegen Frankreich. Er weinte.

Nischni Nowgorod - Dass Südamerikaner ihren Emotionen anders ausdrücken als die Europäer ist wohl keine gewagte These. Alleine die Theatralik und die Gestik sind oft leidenschaftlicher. Beweis dafür war auch die Partie zwischen den Südamerikanern aus Uruguay und den Europäern aus Frankreich beim Viertelfinale der WM 2018. Die Franzosen hatten durch Tore von Raphael Varane und Antoine Griezmann den Spielstand auf 2:0 gestellt. Es lief die letzte Minute der regulären Spielzeit und Griezmann lief zum Freistoß an. In der Mauer: Jose Gimenez, der das Unheil kommen sah.

+ Jose Gimenez (in der Mauer, 2. v. r) hat schon Tränen in den Augen. © AFP / MARTIN BERNETTI

Der Verteidiger von Atletico Madrid hatte wohl keine Hoffnung mehr. Denn als er sich dem Franzosen entgegenstellte kullerten schon die ersten Tränen - und das während der Begegnung! In dem Moment war ihm das Ausscheiden schon bewusst geworden und er konnte seine Trauer nicht zurückhalten. Auch nach dem Spiel war Gimenez untröstlich. Franzosen sowie mit Mitspieler versuchten den Verteidiger aufzubauen - vergeblich.

+ Lucas Hernandez versucht Gimenez zu trösten. © AFP / DIMITAR DILKOFF Kapitän Diego Godin, der ebenfalls bei Atletico Madrid spielt, versuchte seinen Mitspieler vom Boden hochzuziehen. Mit dabei ist Fernando Muslera, der die Pleite durch seinen Fehler besiegelte.