So liefen die WM-Tests der Schweiz, Kroatiens & Polens

Anders als die deutsche Nationalmannschaft zeigten sich einige Mannschaften bei ihren WM-Testspielen bereits in Topform.

Knapp eine Woche vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) befinden sich die Schweiz und Kroatien bereits in Form. Beide gewannen am Freitag gegen direkte WM-Konkurrenten. Die Eidgenossen schlugen Japan mit 2:0 (1:0), Kroatien gewann gegen den Senegal mit 2:1 (0:0). Der Iran tat sich gegen Litauen schwer und gewann erst durch ein Last-Minute-Tor. Polen vergab gegen Chile eine Zwei-Tore-Führung.

Andrej Kramaric hieß der Held der Kroaten im letzten Testspiel gegen den Senegal. Der Hoffenheimer drehte das Spiel zwölf Minuten vor dem Ende zugunsten der Südosteuropäer, nachdem Ismaila Sarr (48.) die Afrikaner in Führung gebracht hatte. Der ehemalige Wolfsburger Ivan Perisic (63.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Kroatien. Besonders in der Schlussphase wusste das Team um Real-Madrid-Star Luka Modric zu gefallen.

Schweiz erfolgreich

Auch die Schweiz konnte ihre Generalprobe erfolgreich gestalten. In Lugano schossen die beiden ehemaligen Bundesligaspieler Ricardo Rodriguez (42.) und Haris Seferovic (82.) die Tore zum Sieg gegen Japan. Bei den Asiaten kam der Dortmunder Shinji Kagawa nur von der Bank. Am Dienstag steht für Japan noch ein Testspiel gegen Paraguay auf dem Programm.

Noch nicht überzeugen konnte der Iran in seinem letzten Testspiel. Gegen den Weltranglisten-126. Litauen quälten sich die Asiaten zu einem 1:0 (0:0)-Sieg. Erst in der 88. Minute erzielte Karim Ansarifard das entscheidende Tor.

Polen patzt

Die polnische Nationalmannschaft blieb in ihrem vorletzten Testspiel gänzlich ohne Sieg. Gegen die nicht für die WM qualifizierten Chilenen kam Polen trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Topstürmer Robert Lewandowski erzielte die Führung für die Polen, Piotr Zielinski erhöhte wenig später. Diego Valdes (38.) und der Hannoveraner Miiko Albornoz (56.) egalisierten das Ergebnis. Am Dienstag bestreitet Polen seine WM-Generalprobe gegen Litauen.

SID