Verbal-Attacken gegen Özil: Kahn schießt gegen Kritiker - und meint damit wohl vor allem zwei Ex-Mitspieler

Deutliche Worte

+ © Screenshot ZDFmediathek Oliver Kahn hat klare Kante gegen die Özil-Kritiker gezeigt. © Screenshot ZDFmediathek

Eigentlich standen am Donnerstag im ZDF vor allem die Argentinier in der Kritik. Experte Oliver Kahn verlor aber auch noch ein paar Worte zur Kritik an Mesut Özil. Dabei schoss er vor allem gegen zwei ehemalige Mitspieler.