Mesut Özil singt bei der Nationalhymne nicht mit - jetzt nennt er seine Gründe

Es ist bei allen Länderspielen das Gleiche. Die Nationalhymnen werden gespielt und die Profis singen mehr oder weniger inbrünstig mit. Einer blieb bisher stumm - Mesut Özil. Jetzt erklärt er, warum.

Am Sonntag war es wieder so weit. Die deutsche Nationalmannschaft trat zum Auftakt bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Mexiko an. Und schon vor dem Anpfiff gaben die Fans erste Analysen ab: Wer singt bei der Hymne mit, wer bleibt stumm? Einer, der nie bei der Hymne mitsingt, ist der Mittelfeldregisseur Mesut Özil und bringt damit seit jeher einige Fans gegen sich auf.

Mesut Özil: Gebet gibt mir „Kraft und Zuversicht“

Dass er bei der Hymne stumm bleibt, will er aber nicht als mangelnden Patriotismus verstehen. „Während die Hymne gespielt wird, bete ich. Und ich bin sicher, dass diese Einkehr mir und damit auch meiner Mannschaft Kraft und Zuversicht gibt, um den Sieg nach Hause zu fahren“, wird Özil von promiflash.de zitiert.

Das Gebet vor dem Spiel hat bei dem Nationalspieler eine lange Tradition: „Schon als kleiner Junge habe ich vor Spielen auf dem Fußballplatz gebetet. Und so halte ich es bis heute bei.“ Zusätzlich zu dem Gebet während der Hymne betet er auch noch kurz vor Spielbeginn.

Özil: „Finde es schade, wenn ich dafür verurteilt werde“

Trotzdem wird er immer wieder für sein Verhalten während der Hymne kritisiert - sehr zu seinem Bedauern: „Ich finde es schade, wenn ich oder ein Mitspieler dafür verurteilt werde – denn ich bin sicher, dass die meisten Leute gar nicht wissen, warum nicht jeder lauthals mitsingt.“

