Drei Tage vor Abflug nach Russland: Neuer reist ins Sauerland

Kurz vor dem Abflug zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Nationaltorwart Manuel Neuer einen Abstecher ins Sauerland gemacht.

Balve - Der Torwart begleitete seine Frau Nina, die am Samstag bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve in einer Nachwuchs-Prüfung ritt. Nina Neuer belegte mit Don Darius im Piaff-Förderpreis den elften Platz, der Ehemann schaute zu. Anschließend plauderte das Paar mit den Bundestrainern. Manuel Neuer, der am Freitag noch im Tor der Nationalmannschaft im Testspiel gegen Saudi-Arabien stand, machte nebenbei ein paar Selfies mit begeisterten Kindern.

Am 12. Juni reist Manuel Neuer mit dem DFB-Team dann nach Russland, wo am 17. Juni das erste WM-Gruppenspiel gegen Mexiko ansteht.

Übrigens: Der Torhüter des FC Bayern München wohnt inzwischen in einem Traumhaus am Tegernsee, wie Merkur.de* berichtete.

dpa