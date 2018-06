Live-Ticker: DFB-Pressekonferenz mit Jogi Löw vor Entscheidung gegen Südkorea

Joachim Löw wird vor der Partie des DFB-Teams gegen Südkorea den Journalisten Rede und Antwort stehen. Verfolgen Sie die Pressekonferenz in unserem Live-Ticker.

17.21 Uhr: Unwetter in Kasan - und das hat direkt Auswirkungen auf die gleich startende DFB-PK. „Die Pressekonferenz findet ausschließlich mit Bundestrainer Joachim Löw statt“, teilte der Verband via Twitter mit. „Jonas Hector wird aufgrund der Verlegung des Trainings und der Verkehrssituation in Kasan nicht an der PK teilnehmen können.“ Das Abschlusstraining muss ebenfalls verlegt werden.

17.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Pressekonferenz des DFB. Vor dem entscheidenden Spiel gegen Südkorea wird sich Bundestrainer Joachim Löw den Fragen der Journalisten stellen. Ob der Chef-Coach bereits Details zur Aufstellung verraten wird? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es ab etwa 17.30 Uhr.

Vorbericht - WM 2018 in Russland: DFB-Team mit Entscheidungsspiel gegen Südkorea

Kasan - Was für eine Zitterpartie! Die deutsche Nationalmannschaft hat sich gegen Schweden gerade noch den Sieg erkämpft und damit das Weiterkommen wieder quasi in der eigenen Hand. Nach einer Energie-Leistung von RB-Star Timo Werner, der dann am Strafraum gefoult wurde, sorgte Toni Kroos mit einem traumhaften Freistoß in den Winkel für das erlösende 2:1 und ließ ganz Fußball-Deutschland vor Freude ausrasten.

Doch mit dem Dreier gegen die Schweden ist es leider noch nicht getan. Nach der uninspirierten Auftaktpleite gegen Mexiko hat die Löw-Elf eben erst jene drei Punkte auf dem Konto und muss nun gegen Südkorea am besten mit einem deutlichen Sieg nachlegen, um nicht zittern zu müssen. Die Südkoreaner haben ihrerseits nach zwei Niederlagen gegen Schweden und Mexiko ebenfalls noch die Chance, weiterzukommen. Das DFB-Team muss sich also auf einen motivierten und wachen Gegner einstellen. Bei welchen Ergebnissen Deutschland das Achtelfinale erreicht, haben wir für Sie derweil in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Nachdem die Nationalelf im ersten Spiel gegen Mexiko mit arrivierten Kräften wie Mats Hummels oder Sami Khedira aufgelaufen war, dabei aber überhaupt keinen Erfolg hatte, stellte Jogi Löw die Startelf gegen Schweden auf vier Positionen um. Für Hummels, Plattenhardt, Khedira und Özil standen Rüdiger, Hector, Rudy und Reus in der Anfangsformation.

Während der Partie musste Rudy dann wegen eines Nasenbruchs das Spielfeld verlassen, für ihn brachte Löw Ilkay Gündogan. Nach dem Rückstand zur Pause musste der Bundestrainer dann weiter reagieren und wechselte in der Offensive: Für den glücklosen Draxler kam Sturmtank Mario Gomez in die Partie, der das Zentrum in der Spitze besetzte - dafür rückte Timo Werner nach außen. Und das sollte sich bekanntlich bezahlt machen, denn der RB-Stürmer sorgte für viel Betrieb und holte letztlich auch den Freistoß vor dem Treffer von Toni Kroos heraus. Kurz zuvor hatte Löw auch noch Julian Brandt für Jonas Hector in die Partie gebracht, der mit einem Pfostenschuss ebenfalls auf sich aufmerksam machte.

Ob diese Wechsel bereits Indizien für die entscheidende Partie gegen Südkorea sind und ob der Bundestrainer bereits personelle Details verraten wird, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker!

sdm