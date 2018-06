Kreuzbandriss: Dieser Offensivspieler fehlt Argentinien nun bei der WM

Nachdem Vizeweltmeister Argentinien bereits auf Torhüter Romero verzichten muss, fällt nun auch ein wichtiger Offensivspieler für die Weltmeisterschaft aus.

Barcelona - Vizeweltmeister Argentinien muss bei der Fußball-WM auf Offensivspieler Manuel Lanzini verzichten. Der 25-Jährige vom Premier-League-Club West Ham United zog sich am Freitag im Training in Barcelona einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Das teilte der Verband via Twitter mit.

Lanzini stand beim jüngsten 4:0-Testspielsieg des Teams um Superstar Lionel Messi gegen Haiti in der Startelf und spielte zuletzt auch in den Trainingspartien in der Mannschaft, die am 16. Juni in Moskau zum WM-Auftakt gegen Island beginnen könnte.

+ Manuel Lanzini zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu. © dpa / Simon Cooper Damit fehlt Trainer Jorge Sampaoli ein wichtiger Spieler im offensiven Bereich. Wegen Knieproblemen hatte der Coach bereits Stammkeeper Sergio Romero nicht für die WM in Russland nominiert.

Weitere Möglichkeiten, einen möglichen Ersatz für Lanzini bereits in einem Vorbereitungsspiel zu testen, hat Sampaoli nach aktuellem Stand nicht. Das Testmatch an diesem Samstag in Jerusalem gegen Israel war nach Protesten und Drohungen von Palästinensern abgesagt worden. Eine Alternative wurde bislang nicht bekannt.

Die Argentinier wollten ursprünglich am Sonntag von Israel nach Russland reisen. Nun treten sie die Reise nach Moskau bereits an diesem Samstag an, wie der Verband via Twitter bekanntgab. Das WM-Quartier des zweimaligen Titelträgers liegt im Umland der Hauptstadt in Bronnitsy.

dpa