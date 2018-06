Jürgen Kohler: „Alles andere als der WM-Titel wäre eine Enttäuschung.“

Jürgen Kohler sieht in Deutschland den einzigen, echten Titelfavoriten

Der frühere Fußball-Nationalspieler Jürgen Kohler (52) sieht die DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft in Russland als absoluten Topfavoriten auf den Titel.

München - „Bei unserer Qualität und der Schwäche vieler anderer Nationen sehe ich keinen anderen Titelträger als Deutschland“, sagte der Weltmeister von 1990 der „Abendzeitung“ in München (Dienstag).

„Alles andere als der WM-Titel wäre eine Enttäuschung“, so Kohler weiter. Lediglich den Franzosen und den Spaniern traue er unter Umständen einen Sieg gegen das deutsche Team zu. Bei den übrigen Mannschaften sehe er diese Möglichkeit nicht.

Kohler betreut von Juli an die Jugendmannschaft des Regionalligisten Viktoria Köln. Zuvor war der 105-malige Nationalspieler unter anderem als Trainer der U21 des Deutschen Fußball-Bundes und beim MSV Duisburg tätig.

dpa