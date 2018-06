Griezmann vergleicht Neuer und ter Stegen - und kommt zu klarem Urteil

Antoine Griezmann ist einer der weltbesten Stürmer. Aktuell ist der Franzose bei Atletico Madrid unter Vertrag und freut sich auf die WM.

Madrid - Antoine Griezmann und die Franzosen scheiterten bei der Europameisterschaft im eigenen Land erst im Finale gegen Portugal. Bei der WM soll der Traum vom Titel wahr werden. Die Qualitat hat die L‘Equipe Tricolore auf jeden Fall und der Stürmer ist optimistisch. „Mein Ziel ist klar: Ich will Frankreich zum WM-Titel 2018 führen“, so Griezmann bei spox.com. Das wäre nicht sein erster Titel in diesem Jahr, nachdem er mit Atletico die Europa League gewann.

Der 27-Jährige hat es in der Primera Divison auch mit der Weltspitze an Torhütern zu tun. Unter anderem Keylor Navas und Marc-Andre ter Stegen. Der in Barcelona tätige ter Stegen hat es dem Franzosen schon oft schwer gemacht, deswegen kann der Stürmer die Qualität des Torwarts auch gut bewerten. Und er stellt dem Keeper ein gutes Zeugnis aus: „Deutschland hat mit Marc-Andre ter Stegen noch einen weiteren sehr starken Torhüter, er ist genauso gut wie Neuer. Das wäre kein Qualitätsverlust.“

„Er ist der entscheidende Mann bei Deutschland“

Das sind lobende Worte für ter Stegen, den viele zu Unrecht als Nummer zwei bei Deutschland sehen. Der Schlussmann hielt vergangene Saison sehr gut, muss sich aber bei der WM hinter Manuel Neuer mit dem Platz auf der Bank zufrieden geben. Der Barca-Keeper hätte also laut Griezmann den Stammplatz im DFB-Tor genauso verdient gehabt.

Doch auch Neuer wird vom Angreifer geadelt. Der Bayern-Torwart glänzte mit einer Parade gegen Frankreichs Karim Benzema im Viertelfinale der WM 2014. „Er war bei der WM 2014 herausragend und der entscheidende Mann bei Deutschland“, sagt Griezmann und führt weiter aus: „Er ist auch ein Führungsspieler und für das Innenleben der Mannschaft sehr wichtig, deshalb ist es sicher gut für Deutschland, dass er spielen kann.“

Das DFB-Team zählt er zu den Favoriten und sagt den Turnierverlauf voraus. „Deutschland hat wieder eine starke Mannschaft, sie werden ziemlich sicher bis ins Halbfinale kommen und dann hängt es eben von Kleinigkeiten ab, ob es noch weitergeht.“ Aus deutscher Sicht kann man hoffen, dass diese Vorhersage zutrifft. Der begehrte Stürmer wollte allerdings nicht verraten, wie seine eigene Zukunft nach der WM aussieht. Viele Top-Teams sollen interessiert sein, die besten Karten scheint der ter Stegens FC Barcelona zu haben...

