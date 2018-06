Maradona bei Argentinien-Sieg: Tribünen-Tänzchen, Stinkefinger-Skandal - und dann Krankenhaus?

Dieser Diego Armando Maradona ist der heimliche, wenn auch zweifelhafte Star dieser Fußball-WM 2018. Beim Spiel Argentinien gegen Nigeria rastete er vollkommen aus.

St. Petersburg - Hat das ein Weltstar wie Diego Armando Maradona wirklich nötig? Bei allem Verständnis für die Emotionalität, die die Partie seiner Argentinier gegen Nigeria am Dienstagabend hervorrief, aber dieses Verhalten ist einfach unter der Würde eines Weltmeisters. Nach dem 2:1-Siegtreffer durch Marcos Rojo in der 86. Minute jubelte der 57-Jährige zunächst ausgiebig, zeigte dann aber provokativ den Stinkefinger in Richtung Innenraum. Ob diese einem der Offiziellen, einigen Spielern, den Gegnern oder Fans auf der Tribüne unter ihm galten, blieb zunächst unklar.

Für den Edelfan war die Aufregung beim dramatischen Einzug von Argentinien aber offenbar auch gesundheitlich zuviel. Der argentinische Sender TyCSports berichtete am Dienstagabend, dass die 57 Jahre alte Fußball-Ikone nach der Partie in St. Petersburg ärztlich behandelt werden musste. Der Weltmeister von 1986 musste gestützt werden, als er die Tribüne verließ, dies offenbarte ein Online-Video. Weitere Bilder zeigen einen völlig erschöpften Maradona auf einem Sessel in einem VIP-Loge zusammen mit Sanitätern. Einer der Helfer fühlt Maradona den Puls. Es machten Meldungen die Runde, nach denen Maradona in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Maradona is so fucked he can barely walk. What a sad, sad story... pic.twitter.com/nCclEYyV7Y — James Rhodes (@JRhodesPianist) 26. Juni 2018

Maradona tanzt, posiert, jubelt und posiert als Ikone

Es gab mehrere denkwürdige Szene von Maradona an diesem Abend. Für das erste Highlight sorgte er schon vor dem Anpfiff mit einem Tänzchen in der VIP-Loge des Sankt-Petersburg-Stadions (WM 2018: In diesen Stadien rollt in Russland der Ball). Dort erblickte der Altstar einen weiblichen Fan im Nigeria-Trikot, hielt die Sicherheitskräfte an, die Dame zu ihm durchzulassen und legte vor seinem Sitzplatz einen spontanen Tanz mit ihr hin. Die Szene wurde über die Stadion-Leinwand übertragen und erfreute die Fans beider Lager sichtlich. Nahezu sämtliche Zuschauer im direkten Umkreis hielten die Szene per Handy fest. In den sozialen Netzwerken wurde der Tänzchen-Film in kürzester Zeit zum Renner.

Das beste am Spiel Nigeria gegen Argentinien ist Maradona #wm2018 #NIGARG pic.twitter.com/nFmwyZc8ga — Der Tara aus OF (@TaraOFC) 26. Juni 2018

Es folgten Szenen, die einer Selbstbeweihräucherung gleich kommen. Maradona posierte für die auf Fotos lauernden Fans im Stile einer Ikone mit ausgebreiteten Armen. Kurioserweise schien in diesem Moment ein Lichtkegel auf ihn zu fallen.

+ Maradona posiert im Stadion von St. Petersburg. © AFP / OLGA MALTSEVA

Dann schnappte sich der ehemalige Superstar ein Fan-Banner, auf dem ein Bild von ihm mit einem Heiligenschein versehen ist und er vor einem Kirchenfenster steht. Sein Gesichtsausdruck: Martialisch.

+ Maradona mit dem Banner, das ihn wie einen Heiligen darstellt. © dpa / Owen Humphreys Den Führungstreffer seines bisher bei dieser WM so enttäuschenden Fußball-Erben Lionel Messi bejubelte Maradona euphorisch - mit diabolisch anmutendem Blick schaute Maradona gen Himmel.

La droga de Diego Armando Maradona es Argentina pic.twitter.com/iUM9miwLZp — Marc Mesa (@MarcMesa97) 26. Juni 2018

Immer wieder fokussierten sich die TV-Kameras bei Spielunterbrechungen auf den Weltmeister von 1986 - es gab schließlich immer wieder etwas zu sehen in der Loge. Mal diskutierte er, mal schien er fast zu schlafen, dann gestikulierte Maradona wieder emotional. Diego Armando Maradona - Fan, verrücktes Maskottchen oder schlichtweg die Legende Argentiniens, die sich einfach alles erlauben darf? Das sollte wohl jeder selbst entscheiden ...

Im Achtelfinale treffen seine Gauchos am Samstag auf Argentinien (WM 2018 Spielplan: Hier finden Sie alle Infos, Ergebnisse und Tabellen zu den Gruppen).

fw mit dpa und SID