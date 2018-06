Live-Ticker: Deutschland trifft zum Start in die WM 2018 auf Mexiko

Weltmeister Deutschland startet gegen Mexiko in die Fußball-WM 2018. Anstoß in Moskau ist am Sonntag um 17.00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Mexiko -:- (So 17.00 Uhr, in Moskau)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom ersten Gruppenspiel von Deutschland bei der Fußball-WM 2018, es geht gegen Mexiko! Die 11. Partie des Turniers in Russland bedeutet den ersten Auftritt des Titelverteidigers - und das genau in dem Stadion, in dem das DFB-Team (der deutsche Kader im Überblick) am 15. Juli am liebsten das letzte Spiel des Turniers bestreiten wird. Das Luschniki-Stadion in Moskau wird schließlich an diesem Tage das WM-Finale beherbergen (Spielplan zur WM 2018 - alle Infos zu Gruppen und Stadien).

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg mit vielen Hürden - und die erste ist Mexiko, der 15. der FIFA-Weltrangliste. Deutschland gegen Mexiko - das kommt so manchem Fan äußerst bekannt vor. Vor fast genau einem Jahr lautete so auch das Halbfinale der DFB-Elf beim FIFA Confederations Cup, damals siegte der spätere Champion Deutschland klar mit 4:1 (2:0). Doch auch bei Weltmeisterschaften trafen beide Nationen schon aufeinander. Bei der WM 1998 siegte Deutschland im Achtelfinale mit 2:1 (0:0), im WM-Viertelfinale 1986 in Mexiko behielt der Weltmeister mit 4:1 n.E. die Oberhand. Den klarsten Erfolg gab es bei der WM 1978, damals gab es ein 6:0. Und diesmal? Einen Ergebnistipp hat unser „KaTZorakel“ Elli abgegeben - und sie hat (fast) immer Recht!

Wie wird die Aufstellung von Bundestrainer Joachim Löw aussehen? Das ist bis rund eine Stunde vor dem Anpfiff ein großes Geheimnis. Eigentlich hat Löw seine Stammelf im Kopf, doch auf einer Position könnte es eine Überraschung geben.

Deutschland gegen Mexiko: Die Bilanz