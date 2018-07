Finale der WM 2018 im Live-Ticker: Frankreich ist Weltmeister und holt sich den zweiten Stern

WM 2018 im Live-Ticker: Frankreich schlägt Kroatien und holt sich den zweiten Stern.

WM-Finale in Moskau: Frankreich schlägt Kroatien mit 4:2 und krönt sich zum zweiten Mal zum Weltmeister.

Auch diverse Einzeltitel wurden nach dem Finale vergeben: Harry Kane wird Torschützenkönig, Kylian Mbappe bester Jungspieler, Luka Modric bester Spieler und Thibaut Courtois bester Torwart des Turniers.

Am Samstag duellierten sich England und Belgien um Rang drei - die Belgier gewannen mit 2:0.

Alle WM-Infos vom Samstag (14. Juli) erhalten Sie in diesem Ticker.

20.39 Uhr: Frankreichs Präsident Macron hat sich in der französischen Kabine eingefunden.

20.12 Uhr: Ein Video aus der Kabine der Franzosen.

Die Franzosen stehen in der Kabine im Kreis um den WM-Pokal und filmen ihn für ihre Instastories.



20.07 Uhr: Das internationale TV-Signal hatte während Lloris‘ Pokal-Stemm-Moment eine peinliche Panne.

20.00 Uhr: Frankreichs Fans feiern auch in Deutschland: Hier ein Video aus München.

19.48 Uhr: Ja, Frankreich hat jetzt zwei Sterne! Die Franzosen haben da eine nette Anmiation vorbereitet.

+ Französischer Jubel in Marseille. © AFP / BORIS HORVAT

19.36 Uhr: Jetzt gibt es ausreichend Gelegenheit für viele verregnete Siegerfotos.

WM 2018: Frankreich hat den Pokal

19.32 Uhr: Infantino übergibt die Trophäe an Lloris. Und er reckt ihn hoch - Frankreich hat den WM-Pokal! Goldenes Konfetti regnet auf die Sieger herab.

19.31 Uhr: Didier Deschamps bekommt eine besonders herzliche Umarmung von Emmanuel Macron.

19.29 Uhr: Wie das geplante Feuerwerk mit den Wassermassen klar kommen wird, wird auch interessant.

19.28 Uhr: Jetzt bekommen die Franzosen ihre Medaillen. Unterdessen entwickelt sich der Regen zu einer wahren Sintflut. Ein echter Platzregen!

19.27 Uhr: Macron steht im Regen. Infantino auch - nur Putin wird ein Schirm über das präsidiale Haupt gehalten.

+ Emmanuel Macron küsst Kylian Mbappe. © dpa / Martin Meissner

19.25 Uhr: Die Kroaten bekommen ihre Silbermedaillen, nachdem sie das Spalier der Franzosen durchschreiten. Und jetzt regnet es plötzlich in Strömen.

19.24 Uhr: Der Belgier Thibaut Courtois gewinnt den goldenen Handschuh - er war damit der beste Torwart des Turniers.

19.23 Uhr: Luka Modric wird zum besten Spieler des Turniers erklärt! Der Real-Star hat trotzdem Tränen im Gesicht. Wie vor vier Jahren, als mit Lionel Messi die Nummer zehn des Verlierers zum besten Spieler erklärt worden war. Eden Hazard landet auf Platz 2, Antoine Griezmann auf Rang 3.

19.22 Uhr: Der Franzose Kylian Mbappe wird zum besten Jungspieler gekürt.

+ Vladimir Putin will mal fühlen, wie sich der WM-Pokal anfühlt. © dpa / Owen Humphreys

19.21 Uhr: FIFA-Präsident Gianni Infantino, Russlands Präsident Vladimir Putin, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Kroatiens Verbandspräsident Davor Suker, Kroatiens Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic - jetzt sind sie alle auf der Bühne.

19.19 Uhr: Lahm hat den Pokal in der Hand, jetzt geht es wohl gleich los mit der Ehrung.

19.18 Uhr: Frankreichs Regierungssprecher Benjamin Griveaux hat der französischen Nationalmannschaft zum Gewinn der Fußball-WM in Russland gratuliert. „Giganten - 20 Jahre später, danke an die „Blauen“, einer neuen Generation den Traum zu bieten“, teilte Griveaux am Sonntag nach dem 4:2-Sieg gegen Kroatien via Twitter mit. Frankreich errang zum zweiten Mal in seiner Geschichte den Weltmeister-Titel.

19.16 Uhr: Die Siegerehrung verzögert sich aus einem unbekannten Grund. Die Teams warten und sehen sich die Tore auf der Videoleinwand an.

19.09 Uhr: Matchwinner Antoine Griezmann: „Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Unglaublich. Wir haben uns stückweise reingearbeitet. Das Herz ist glücklich. Wir haben es geschafft.“

+ Jubel in Paris. © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

19.06 Uhr: Weltmeistertrainer Didier Deschamps, der mit Franz Beckenbauer und Mario Zagallo gleichzieht (Weltmeister als Spieler und Trainer): „Für die Spieler, eine junge Generation ist das so schön. Riesig. Wir haben viel Qualität an den Tag gelegt. Ich bin superglücklich. Es war nicht immer einfach. Dank harter Arbeit, und auch weil sie zugehört haben, haben wir es geschafft. Vor zwei Jahren hat es uns sehr weh getan. Wir mussten umbauen, das war ein wichtiger Prozess. Der Trainer steht im Hintergrund, meine Jungs sind Weltmeister.

19.04 Uhr:

Frankreichs Verteidiger Raphael Varane hat als neunter Spieler im gleichen Jahr sowohl die Fußball-WM als auch die europäische Königsklasse gewonnen und stand dabei jeweils auf dem Platz. Vor dem Finaltriumph bei der Weltmeisterschaft gegen Kroatien setzte sich der 25-Jährige diese Saison mit Real Madrid im Endspiel der Champions League gegen den FC Liverpool durch.

Zuvor war dies nur Roberto Carlos 2002 (Brasilien/Real Madrid), Christian Karembeu 1998 (Frankreich/Real Madrid) und einem deutschen Sextett gelungen. Sepp Maier, Paul Breitner, Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Uli Hoeneß schafften 1974 den Doppelschlag. Damals hieß der Wettbewerb noch Europapokal der Landesmeister. Sami Khedira blieb der Eintritt in den exklusiven Club verwehrt, da er nach dem Champions-League-Sieg mit Real 2014 im WM-Finale kurzfristig verletzt passen musste.

19.03 Uhr: Frankreichs Antoine Griezmann wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

19.02 Uhr: Es wartet nun alles auf die Siegerehrung für die Individual-Trophäen - und dann kommt die große Ehrung der Franzosen, der neuen Weltmeister.

+ Die Franzosen lassen Didier Deschamps hochleben. © dpa / Francisco Seco

19.00 Uhr: Die Franzosen lassen Didier Deschamps hochleben.

18.58 Uhr: Lesen Sie hier alles zum ungewöhnlichen Outfit der Final-Flitzer - es handelte sich um die russische Protest-Band „Pussy Riot“.

18.57 Uhr: Englands Kapitän Harry Kane ist Torschützenkönig. Seine sechs Turniertore sicherten dem 24 Jahre alten Angreifer der Tottenham Hotspur den Goldenen Schuh bei der WM. Auch im Finale zwischen Frankreich und Kroatien (4:2) am Sonntag konnte kein Spieler mehr diese Marke von Kane übertreffen. Der Torjäger hatte die WM am Samstag mit England nach einem 0:2 gegen Belgien als Vierter beendet. Als bester Torschütze tritt Kane die Nachfolge des Kolumbianers James Rodríguez an, der 2014 bei Real Madrid unter Vertrag stand und inzwischen für den FC Bayern spielt.

18.55 Uhr: Tränen bei den Franzosen und den Kroaten. Mit Tolisso ist ein Bayern-Spieler Weltmeister, genauso wie der Stuttgarter Pavard. Lesen Sie hier unseren Spielbericht.

WM-Finale in Moskau: Frankreich - Kroatien 4:2 (2:1)

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Kante (54. Nzonzi) - Pogba, Matuidi (73. Tolisso) - Mbappe, Griezmann - Giroud (81. Fekir) Kroatien: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (81. Pjaca) - Rakitic, Brozovic - Modric - Rebic (71. Kramaric), Perisic - Mandzukic Tore: 1:0 Mandzukic (18./Eigentor), 1:1 Perisic (28.), 2:1 Griezmann (38./Handelfmeter), 3:1 Pogba (59.), 4:1 Mbappe (65.), 4:2 Mandzukic (69.) Schiedsrichter: Nestor Pitana (Argentinien)

+ Jubelnde Franzosen. © AFP / ALEXANDER NEMENOV

Frankreich ist Weltmeister!

90.+5 Minute: Schlusspfiff! Fazit: Frankreich gewinnt dieses Spiel verdient, profitiert aber auch von gegnerischen Fehlern und Schiedsrichter-Entscheidungen. Respekt an beide Teams, das war ein tolles Finale!

90.+5 Minute: LLoris pflückt eine Perisic-Flanke herunter.

90.+4 Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit sind angezeigt - gleich ist Schluss.

90+3 Minute: Pogba vertändelt den Ball völlig freistehend im kroatischen Strafraum und ärgert sich mächtig.

90.+1 Minute: Gelb für Vrsaljko, der Griezmann in vollem Lauf umsenst.

90. Minute: Wie lange wird die Nachspielzeit gehen? Es braucht zwei Tore für Kroatien für ein Fußballwunder.

89. Minute: Rakitic verfehlt den Kasten von Subasic mit einem Versuch aus 20 Metern.

87. Minute: Fekir zieht vom rechten Strafraumeck ab - kein Problem für Subasic im kroatischen Kasten.

86. Minute: Freistoß für Frankreichs Fekir in der kroatischen Hälfte.

85. Minute: Frankreich steht jetzt sehr tief. Kroatien spielt außen herum und sucht die Lücke. Letztlich gibt es Abstoß für die Bleus.

84. Minute: Die Uhr tickt herunter. Ein kroatischer Freistoß landet bei Lloris, der diesmal sicher zupackt.

82. Minute: Der eingewechselte Stürmer Pjaca verpasst einen langen Ball knapp - Abstoß Frankreich.

81. Minute: Giroud geht runter. Fekir kommt. Bei Kroatien ersetzt Pjaca Abwehrspieler Strinic.

80. Minute: Frankreich und Kroatien bereiten die nächsten Wechsel vor.

78. Minute: Rakitic fast mit dem 4:3! Der Barca-Profi zieht von halblinks ab und verpasst den Kasten rechts unten ganz knapp! Und: Kroatien wird danach eine Ecke verwehrt. Fehlentscheidung von Pitana.

78. Minute: Frankreich riskiert kaum noch was aktuell. Sie überlassen den Kroaten Ball und Initiative.

77. Minute: Nach seinem Traumtor heißt der heißeste Kandidat auf den Titel „Spieler des Turniers“ womöglich Kylian Mbappe.

75. Minute: Zwei Tore fehlen Kroatien. Schaffen die Rot-Weißen hier noch die Comeback-Sensation nach einem 1:4-Rückstand?

73. Minute: Bayerns Corentin Tolisso kommt für Juve-Profi Blaise Matuidi.

71. Minute: Was für ein Finale! Ist das ein Signal für die Kroaten zum Sturmlauf? Dalic bringt den Hoffenheimer Kramaric für Rebic.

+ Lloris ist bezwungen - 4:2. © AFP / MLADEN ANTONOV

WM-Finale 2018: Kroatien nutzt Lloris‘ Fehler zum 4:2

69. Minute: Tor für Kroatien! Mandzukic! Was für ein Riesen-Bock von Lloris - er zögert viel zu lange und passt Mandzukic den Ball in die Füße, von wo aus er ins Tor trudelt!

67. Minute: Kann man Frankreich jetzt schon zum Titel gratulieren? Genug Zeit für drei Tore gibt es freilich - nur gleicht das einer Mammutaufgabe für die Osteuropäer.

+ Paul Pogba dreht jubelnd ab. © dpa / Martin Meissner

+ Frankreichs Präsident Macron jubelt. © AFP / CHRISTOPHE SIMON

+ Mbappe zieht ab und trifft © dpa / Christian Charisius

65. Minute: Toooor! Was für ein Ding - 4:1 für Frankreich! Mbappe! Lucas Hernandez bringt den Ball flach an den Sechzehner. Der Pariser Jungstar zieht aus 20 Metern trocken und flach ab - die Kugel schlägt im linken Eck unhaltbar ein!

63. Minute: Das ist jetzt eine echte Hypothek für Kroatien. Zwei Tore gegen diese Defensiv-Spezialisten gleichen einem Ding der Unmöglichkeit. Aber es sind auch noch ganze 30 Minuten Zeit.

61. Minute: Fast das 4:1! Giroud kommt im Strafraum per Fallrückzieher an den Ball - Brozovic klärt im letzten Moment. Ecke für Frankreich.

+ Paul Pogba beim erfolgreichen Abschluss. © dpa / Christian Charisius

+ Das Tor von Paul Pogba zum 3:1. © AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV

59. Minute: Tor für Frankreich! Pogba! Mbappe erläuft sich den Ball auf dem rechten Flügel. Er bringt ihn in die Mitte zu Griezmann, der für Pogba auflegt. Beim ersten Versuch aus sechzehn Metern scheitert der United-Star, wird abgeblockt. Er legt sich den Ball nochmal vor - und der Nachschuss sitzt! Linkes Eck, Subasic ist die Sicht verdeckt, der Keeper kann nicht mehr entscheidend reagieren.

58. Minute: Perisic tankt sich auf links klasse durch. Er flankt auf die andere Seite zu Mandzukic - zu weit. Mandzukic lässt den Kopf hängen.

57. Minute: Freistoß für Kroatien im linken Halbfeld. Ausnahmsweise mal kurz ausgeführt - die anschließende Flanke von links landet in Lloris‘ Armen.

56. Minute: Griezmann überläuft zwei Kroaten - erst Vida grätscht die Kugel ins Aus. Ansonsten wäre Griezmann durch gewesen.

54. Minute: Frankreicht wechselt. Der unauffäliige Kante geht runter, Nzonzi vom FC Sevilla kommt.

54. Minute: Lloris kracht bei einer Flanke mit Mandzukic zusammen, kann aber weiterspielen.

53. Minute: Das Spiel ist unterbrochen - gleich vier Flitzer sind auf den Rasen gestürmt.

+ Die Flitzer. © dpa / Cezaro De Luca

WM-Finale 2018: Kroatien drängt - und Mbappe verpasst das 3:1

52. Minute: Mbappe packt den Turbo aus! Der Pariser Stürmer wird auf rechts geschickt, überläuft Vida - und scheitert an Subasic.

51. Minute: Die ersten Minuten gehören ganz klar wieder Kroatien.

50. Minute: Schlimmer Fehler von Varane gegen Mandzukic - wieder muss Lloris in höchster Not klären. Kroatien wird immer stärker!

49. Minute: Wieder Lloris im Brennpunkt. Er muss gegen Mandzukic weit aus dem Kasten kommen - und erwsicht die Kugel im letzten Moment mit der Brust.

48. Minute: Lloris verhindert das 2:2! Rebic feuert aus 15 Metern von halblinks drauf - der Schlussmann von Tottenham reißt eine Faust hoch und klärt stark zur Ecke! Die bringt dann nichts ein für Kroatien.

47. Minute: Giroud holt einen hohen Ball herunter und legt zu Griezmann ab. Sein Schuss ist kein Problem für Subasic.

47. Minute: Kroatien kommt über rechts. Vrsaljkos Flanke landet in Lloris‘ Armen.

46. Minute: Anstoß Frankreich - das Spiel läuft wieder!

18.02 Uhr: Die Teams sind zurück auf dem Rasen. Keine Änderungen auf beiden Seiten.

17.59 Uhr: Mandzukic‘ Eigentor war übrigens das erste Eigentor in einem WM-Finale überhaupt. ZDF-Experte Oliver Kahn sagt über das Tor: „Die Kroaten stehen bei dem Freistoß viel zu tief.“ So sei das Tor für Keeper Subasic nicht mehr zu verteidigen gewesen.

17.57 Uhr: ZDF-Schiedsrichterexpete Urs Meier sagt in der Pause, dass der Freistoß vor dem 1:0 eine Fehlentscheidung war. „Eine klare Schwalbe“, so der Schweizer. Über den Elfmeter sagt er: „Die Hand geht zu schnell hoch. Man kann ihn geben.“

Halbzeit im WM-Finale 2018: Frankreich führt mit 2:1

45.+4 Minute: Halbzeit im Luschniki-Stadion! 2:1 für Frankreich ist der Pausenstand.

45.+3 Minute: Vrsajkos Flanke segelt in den Strafraum - knapp an Freund und Feind vorbei. War‘s das für Hälfte eins?

45.+2 Minute: Es donnert über Moskau. Erleben wir hier noch ein Gewitter beim WM-Finale?

45.+1 Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

45. Minute: Gefährlich! Rakitic‘ Ecke segelt zu Vida, der Lloris‘ Kasten knapp verfehlt.

44. Minute: Beinahe ein Eigentor! Umtiti überwindet fast Lloris, klärt die scharf hereingebrachte Ecke zur nächsten. Dann gibt es Gewusel im Strafraum - Frankreich bekommt die Szene aber geklärt. Allerdings gibt es gleich noch eine Ecke.

43. Minute: Loven schießt Pogba an - Ecke für Kroatien.

41. Minute: Kommt Kroatien wieder so schnell zurück? Die ersten Angriffe lassen ungemindertes Selbstbewusstsein vermuten. Indes sieht Lucas Hernandez für ein Foul Gelb.

40. Minute: Rebic säbelt am Elfmeterpunkt in aussichtsreicher Position über den Ball.

WM-Finale 2018: Griezmann bleibt cool

+ Antoine Griezmann bejubelt seinen Treffer. © AFP / FRANCK FIFE

38. Minute: Tor! Links unten! Subasic ist im falschen Eck. Viertes Turniertor für Griezmann.

+ Der Elfmeter: Griezmann trifft gegen Subasic. © dpa / Christian Charisius

38. Minute: Griezmann tritt an.

37. Minute: Das war eine harte, knappe, aber vielleicht vertretbare Entscheidung. Perisic war dran, aber hatte kaum Reaktionszeit.

+ Pitana entscheidet auf Handelfmeter. © AFP / ALEXANDER NEMENOV

36. Minute: Handelfmeter für Frankreich!

35. Minute: Videobeweis! Pitana schaut sich die Szene auf dem Bildschirm an. Perisic war mit der Hand dran. Pitana lässt sich lange Zeit.

34. Minute: Die Franzosen haben sich bei den Engländern den „Bus“ abgeschaut. Griezmann bringt eine Ecke von rechts, alle Blauen sind auf einem Haufen. Umtiti kommt fast ran - der Ball geht ins Toraus.

31. Minute: Alles wieder auf Null! Und Frankreich scheint jetzt auch früher anzugreifen. Wir haben hier ein echtes Spiel!

+ Kroatischer Jubel auf der Fanmeile in Berlin. © dpa / Gregor Fischer

+ Kroatischer Jubel nach dem 1:1. © AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV

WM-Finale 2018: Perisic antwortet für Kroatien

28. Minute: Tor! Ausgleich Kroatien! Ivan Perisic! Modric flankt auf links, der Ball kommt in die Mitte zu Mandzukic, der per Kopf weiter leitet. Vida stochert die Kugel zu Persic, der aus zwölf Metern von halblinks nicht lange fackelt und den Ball in die rechte Ecke zimmert! Klassetor!

28. Minute: Frankreichs Sechser Kante sieht Gelb, weil er Perisic legt - taktisches Foul, klare Sache. Freistoß Kroatien.

27. Minute: Kroatien war seit dem Tor nicht mehr in der Offensive aktiv. Das war schon ein echter Schock für das Team von Zlatko Dalic.

25. Minute: Mandzukic elfmeterreif gefoult? Die TV-Kameras zeigen eine Szene, in der der Juve-Stürmer gehalten wird. Die Schiedsrichter haben sich aber anscheinend gegen einen Elfmeter entschieden.

17.24 Uhr: Lesen Sie hier, wie die Bühnenshow vor dem Finale lief.

24. Minute: Lloris faustet einen Modric-Freistoß aus der Gefahrenzone.

23. Minute: Macht Kroatien jetzt schon auf? Frankreich schickt Mbappe auf rechts steil - Vida grätscht im letzten Moment dazwischen.

22. Minute: Der Traumstart für die defensivstarken Franzosen ist perfekt. Findet Kroatien eine schnelle Antwort?

+ Frankreich jubelt. © AFP / ALEXANDER NEMENOV

+ Mario Mandzukic‘ Eigentor. © AFP / GABRIEL BOUYS

WM-Finale 2018: Eigentorschütze Mandzukic im Pech

18. Minute: Tor! Frankreich führt! Eigentor Mandzukic! Griezmann bringt den Ball butterweich in die Mitte - Varane steigt hoch, aber Mandzukic erwischt ihn. Der Juve-Stürmer fälscht den Ball unhaltbar für Subasic unhaltbar ins lange Eck ab. Wie bitter! Und das doppelt: Der Freistoß, das Foul an Griezmann, war wohl eher eine Schwalbe.

18. Minute: Griezmann wird den Freistoß aus dem rechten Halbfeld bringen.

17. Minute: Mbappe zeigt erstmals seine Klasse. Von rechts kommend nimmt er im Strafraum Tempo auf - bringt den Ball jedoch nicht in die Mitte. Danach holt Griezmann gegen Brozovic einen Freistoß heraus.

16. Minute: Der ehemalige Wolfsburger hält sich das Gesicht. Er kann wohl aber weitermachen. Perisic war mit Lucas Hernandez zusammengerauscht.

15. Minute: Ein Kroate liegt am Boden - es ist Perisic.

14. Minute: Noch immer warten die Fans auf die erste Chance. Rebic wird auf rechts steil geschickt, doch der Ball gerät zu weit. Abstoß.

WM-Finale 2018: Kroatien erwischt den besseren Start

12. Minute: Die ersten Pfiffe werden laut, als Frankreich zum ersten Mal seinen Keeper anspielt. Der Weltmeister von 1998 geht auf Nummer sicher.

11. Minute: Perisic schafft es nicht, einen langen Ball auf der Grundlinie zu stoppen - Abstoß Frankreich.

10. Minute: Kroatien kommt über links. Strinic gegen Pavard - die Flanke wird abgeblockt.

9. Minute: Rebic foult Pogba, Pitana ermahnt ihn. Freistoß Frankreich.

9. Minute: Modric flankt. Giroud steigt hoch und klärt, bevor sein Keeper Lloris heran kommt.

8. Minute: Erste Ecke für Kroatien. Mbappe hatte im eigenen Sechzehner geklärt.

6. Minute: Die Franzosen beschränken sich bisher auf Fehlervermeidung.

+ Verhaltener Beginn in Moskau. © AFP / JEWEL SAMAD

5. Minute: Die Kroaten sind zu Beginn das aktivere Team. Frankreich beginnt sehr abwartend.

4. Minute: Kroatien erarbeitet sich die ersten Offensivaktionen. Mehr als ein Einwurf auf der linken Seite springt dabei aber nicht heraus.

3. Minute: Ähnliche Situation: Wieder greift Modric an, diesmal ist Lucas der Leidtragende. Pitana pfeift erneut.

2. Minute: Die Kroaten laufen die Franzosen früh an. Reals Modric begeht ein Stürmerfoul am Barcelona-Star Umtiti.

1. Minute: Die in rot und weiß gekleideten Kroaten sammeln gegen die dunkelblauen Franzosen die ersten Pässe.

WM-Finale 2018 im Live-Ticker: Das Spiel läuft

1. Minute: Anstoß! Das WM-Finale läuft.

16.57 Uhr: Die Kapitäne Modric und Lloris treffen sich zur Seitenwahl. Der Franzose gewinnt, Kroatien wird anstoßen.

16.56 Uhr: Die Hymnen! Zuerst die französische, dann die kroatische.

16.54 Uhr: Schiri Pitana führt die beiden Mannschaften in die Arena.

16.50 Uhr: Philipp Lahm ist da! Er bringt den WM-Pokal ins Stadion.

+ © AFP / ADRIAN DENNIS

16.48 Uhr: Die Spieler stehen im Kabinentrakt bereit.

16.43 Uhr: Jetzt gibt es eine Version von „Kalinka“ - begleitet von Ex-Brasilien-Star Ronaldinho an den Bongos.

16.38 Uhr: Großer Applaus für den ganz in Weiß gekleideten Weltstar Will Smith.

+ © AFP / JEWEL SAMAD

16.36 Uhr: De Künstler Nicky Jam performt, und dann kommt Era Istrefi. Der musikalische Hauptact Will Smith wird wohl gleich folgen. Dann performen sie den WM-Song „Live it up“.

+ © AFP / JEWEL SAMAD

+ Viele Farben bei der Abschlussfeier. © AFP / JEWEL SAMAD

16.34 Uhr: Im Stadion läuft jetzt die sehr farbenfrohe Abschlussfeier.

+ Ein Bild von der Abschlussfeier. © AFP / JEWEL SAMAD

16.18 Uhr: Kurz vor dem WM-Finale hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die französische National-Elf via Twitter angefeuert. Auf einem am Sonntagnachmittag veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der Staatschef im Chor mit einer Menschenmenge ruft: „Allez les Bleus!“. Das heißt: „Auf geht's, Blaue!“

+ Farbenfroh: Ein Fan im Luschniki-Stadion. © dpa / Christian Charisius

16.15 Uhr: Neben Russlands Präsident Wladimir Putin sollen nach Angaben des Fußball-Weltverbands diverse weitere Staatsoberhäupter und fünf frühere deutsche Weltmeister beim WM-Finale auf der Ehrentribüne sitzen. Als FIFA-Legenden werden Thomas Berthold, Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus und Philipp Lahm vor dem Duell von Frankreich und Kroatien angekündigt. Lahm soll vor dem Anpfiff im Luschniki-Stadion den Weltmeister-Pokal präsentieren und symbolisch übergeben.

+ Kroatische Fans in Titel-Stimmung. © AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV

Wie Putin wollen sich Kroatiens Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie auch Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy die Partie nicht entgehen lassen. Sonstige westliche Staatsoberhäupter haben sich nicht angekündigt. Ein weiterer Gast wird eigentlich mit internationalem Haftbefehl gesucht: Präsident Omar Hassan al-Baschir aus dem Sudan. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag sucht den Staatschef wegen mutmaßlichen Völkermordes an Volksgruppen in der sudanesischen Region Darfur. Russland erkennt den Haftbefehl aber nicht an.

Zudem ist auch der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, angekündigt. Der Ausrichter der nächsten WM bekam schon vor dem Anpfiff symbolisch einen Ball überreicht. Er sei überzeugt, dass Katar die WM genauso gut ausrichten werde wie Russland, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge und bot Hilfe an: „Wir sind jederzeit bereit, die Erfahrungen zu teilen, die wir gesammelt haben.“

16.14 Uhr: Die Spieler wärmen sich Luschniki-Stadion gerade auf.

+ Die Franzosen beim Aufwärmen. © AFP / JEWEL SAMAD

16.10 Uhr: Noch knapp drei Stunden sind wir Weltmeister. Der Kapitän der 2014er-Elf, Philipp Lahm, wird den WM-Pokal übrigens ins Stadion bringen.

15.34 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Beide Teams schicken ihre Erfolgsformationen aus dem Halbfinale auf den Rasen.

15.13 Uhr: Unter dem Motto "Bedankt Duivels" wurden am Sonntag in Brüssel die belgischen WM-Helden von Zehntausenden empfangen. Das Team um Kapitän Eden Hazard wurde zunächst von dem belgischen Königspaar Mathilde und Philippe im Kasteel van Laken nach der Rückkehr aus Russland begrüßt.

Später ging es im offenen Doppeldeckerbus in die City der belgischen Hauptstadt. Den Spielern wurden zur Feier des Tages im Rathaus am Grote Markt auch das Nationalgericht Pommes frites gereicht.

Am Samstag hatte der Vize-Europameister von 1980 durch ein 2:0 in St. Petersburg gegen England den dritten Platz bei der WM belegt. Es war der größte Erfolg in der WM-Geschichte für die Roten Teufel (Rode Duivels).

14.57 Uhr: Schon Stunden vor Anpfiff des Finales der Weltmeisterschaft ist die Public-Viewing-Zone am Eiffelturm voll. „Wir können aus Sicherheitsgründen keine weiteren Personen mehr (...) einlassen“, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag auf Twitter mit. Die maximale Zuschauerzahl von 90 000 sei bereits erreicht.

Tausende Fans stauten sich vor den Eingängen des abgesperrten Gebiets auf dem Champ de Mars, wie ein dpa-Reporter berichtete. Beim Einlass kam es teils zu tumultartigen Szenen. „Sowas habe ich noch nie gesehen“, sagte ein wartender Jugendlicher zu seinem Kumpel. 4000 Sicherheitskräfte waren nach offiziellen Angaben für den Schutz der Fans in Paris im Einsatz.

Um 17 Uhr beginnt in Moskau das WM-Finale. Dort trifft Frankreich auf Kroatien und könnte zum zweiten Mal den Weltmeistertitel gewinnen.

WM-Finale 2018: FC Bayern drückt Tolisso die Daumen

14.54 Uhr: Natürlich drückt jetzt auch der FC Bayern seinem Star im WM-Finale die Daumen.

14.24 Uhr: In knapp zweieinhalb Stunden geht‘s los! Die Franzosen sind schon bereit. Also zumindest liegen die Trikots parat...

12.25 Uhr: Wolkenbruchartige Regenfälle haben vor dem Finale der Fußball-WM am Sonntag die Vorfreude der Fans in der kroatischen Hauptstadt Zagreb gedämpft. Seit dem frühen Vormittag schüttete es auf die Großstadt wie aus Kübeln. Auf dem zentralen Jelacic-Platz wurden eigentlich wenigstens 50 000 Menschen erwartet. Die Meteorologen sind sich uneins, ob es den ganzen Tag durchregnet oder ob es während des Spiels am späteren Nachmittag eine Regenpause geben könnte.

WM 2018: Um welche Uhrzeit wird das Finale Frankreich gegen Kroatien angepfiffen?

Unterdessen hat die einflussreiche katholische Kirche in vielen Städten ihre traditionellen Abendmessen abgesagt. Auch die meisten Museen des Landes bleiben geschlossen. Die Sonntagszeitungen überschlugen sich mit patriotischen Überschriften. Die Zeitung Vecernji novosti legte ihrer Ausgabe eine CD mit den „schönsten patriotischen Liedern“ bei. Der kroatische Tennisstar Goran Ivanisevic feuerte in der Zeitung Jutarnji list noch einmal die Nationalmannschaft an: „Mensch Leute, es ist Finale und da spielt man, solange man nicht stirbt, solange einem die Füße und Hände nicht abfallen“.

12.07 Uhr: Der VfB Stuttgart drückt im WM-Finale seinem Verteidiger Benjamin Pavard die Daumen und hofft auf den dritten WM-Titel eines VfB-Profis in der Clubgeschichte.

„Auf geht's Benjamin Pavard, mach's wie die VfBler „Diego“ und Carlos!“, twitterte der Bundesligaverein am Sonntag. Guido Buchwald - Spitzname „Diego“ - spielte beim WM-Titel 1990 beim VfB Stuttgart, Brasiliens Kapitän Carlos Dunga stand beim Titel 1994 bei den Schwaben unter Vertrag. Pavard könnte im Finale gegen Kroatien (17.00 Uhr) nachziehen - und sich dann nach der Rückkehr in der Kabine mit Torwart und 2014-Titelträger Ron-Robert Zieler über das Gefühl eines Fußball-Weltmeisters austauschen.

12.01 Uhr: Trotz der angespannten Beziehungen zwischen London und Moskau ist die englische Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland nach eigenen Angaben freundlich aufgenommen worden. "Wir machten eine wunderbare Erfahrung, und ich denke auch alle unsere Fans", sagte der englische Trainer Gareth Southgate am Samstag in St. Petersburg.

Bei der anschließenden Pressekonferenz äußerte sich Southgate zu seinen Erfahrungen. "Es wurde viel über die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern gesprochen, aber auf der persönlichen Ebene und beim Kontakt mit der russischen Bevölkerung hätten wir nicht willkommener sein können", sagte er.

+++ Schaffen die Kroaten die WM-Sensation oder machen die Franzosen den zweiten Weltmeister-Titel nach 1998 klar? Die Antwort gibt es in unserem Live-Ticker zur WM 2018! tz.de* hat bereits zusammengefasst, wie Sie das Finale Frankreich gegen Kroatien bei der WM 2018 live im TV und im Live-Stream sehen können.

WM 2018 im Live-Ticker: Die Ereignisse vom Samstag

Das vorletzte Spiel bei der WM war das Spiel um die Bronzemedaillen: Das Spiel um Platz 3. England traf auf Belgien - und das Team von Trainer Roberto Martinez überzeugte auf ganzer Linie. Beim 2:0 (1:0) waren Eden Hazard und seine Mitstreiter lange überlegen. Englands Kapitän Harry Kane darf sich immerhin über den Goldenen Schuh als bester Torjäger der WM freuen, solange im Finale zwischen Frankreich und Kroatien am Sonntag nicht völlig verrückte Dinge passieren.

WM 2018 im Live-Ticker: Wie oft war Frankreich schon Weltmeister?

Für die Equipe Tricolore ist es das zweite große Finale in den letzten zwei Jahren. Bei der EURO 2016 unterlagen Antoine Griezmann und Co. Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo mit 0:1 nach Verlängerung.

Insgesamt steht Frankreich heute in seinem dritten WM-Finale. Das erste Endspiel gewann die Grande Nation bei der Heim-WM 1998 gegen Brasilien mit 3:1. Damals machte sich Zinedine Zidane mit zwei Treffern unsterblich.

Auch 2006 spielte „Zizou“ im WM-Finale von 2006 eine Hauptrolle. Erst glich er mit einem sensationellen Elfmeter die Führung gegen Italien aus. Anschließend brannten bei ihm die Sicherungen durch und er streckte mit dem wohl berühmtesten Kopfnuss der Geschichte Marco Materazzi nieder. Frankreich verlor im Elfmeterschießen.

WM 2018 im Live-Ticker: War Kroatien schon mal Fußball-Weltmeister?

Für Kroatien ist das Endspiel am 15. Juli 2018 das Highlight schlechthin. Denn noch nie stand die kroatische Nationalmannschaft in einem WM-Finale. Das beste Ergebnis der Kroaten bei einer Endrunde war der dritte Platz bei der WM 1998. Damals scheiterte das Team um Davor Sukur im Halbfinale an Frankreich. Im Spiel um Platz drei siegten die „Kockasti“ („Die Karierten“) dann gegen die Niederlande.

Folglich wurde Kroatien noch nie Fußball-Weltmeister. Mit einem Erfolg gegen die Équipe tricolore am Sonntag in Moskau kann sich Kroatien somit den ersten Stern sichern.

