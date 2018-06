„Schande, kacke, schämt euch“: Fußball-Fans wüten gegen ZDF und Reporterin

Im Netz formiert sich ein handfester Shitstorm gegen ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann. Die WM-Sprecherin wird teils sexistisch beleidigt, aber auch in Schutz genommen.

München - Claudia Neumann braucht aktuell ein dickes Fell. Nachdem sie am Samstag die WM-Partie zwischen Argentinien und Island für das ZDF kommentiert hatte, hagelte es im Anschluss harsche Kritik in den sozialen Medien. Allerdings standen der Moderatorin auch zahlreiche Fußball-Fans und auch das ZDF selbst bei.

Schon vor dem Anpfiff sah sich das Social-Team von ZDF-Sport dazu gezwungen, Claudia Neumann gegen sexistische Kommentare zu verteidigen: „Eine Schande, dass eine Frau kommentieren darf, die macht das so kacke“, schrieb ein User via Twitter.

Das ZDF antwortete darauf: „Claudia Neumann ist schon seit Jahren im Live-Fußball zu Hause und bringt neben ihrer Fachkompetenz ein erhebliches Maß an Erfahrung mit. Es gibt keinen Grund, ihre Befähigung in Frage zu stellen.“

+ Von links: Oliver Schmidt, Bela Rethy, Claudia Neumann und Martin Schneider sind die ZDF-Live-Reporter für die Fußball-WM 2018 in Russland. © picture alliance / Christian Cha / Christian Charisius

Shitstorm: Fachkompetenz und Stimme werden angezweifelt

Daraufhin entwickelte sich ein regelrechter Schlagabtausch, denn viele User zweifelten die vom ZDF genannte Fachkompetenz von Claudia Neumann an: „Also von der Fachkompetenz ist heute leider auch nicht so viel zu sehen“, oder: „Das meint aber auch nur ihr beim ZDF! Schämt euch“, lauten einige Antworten. Aber auch an der Stimme der ZDF-Moderatorin störten sich die Fußball-Fans: „Schlimm diese Stimme, macht das ganze Spiel kaputt. Ich habe auf Audiodeskription umgestellt“, und „Inhalt und Stimme schlecht. Immer diese gleiche Melodie in der Stimme“, liest man unter anderem.

Claudia Neumann ist schon seit Jahren im Live-Fußball zu Hause und bringt neben ihrer Fachkompetenz ein erhebliches Maß an Erfahrung mit. Es gibt keinen Grund, ihre Befähigung in Frage zu stellen. — ZDF Sport (@ZDFsport) 16. Juni 2018

Allerdings gab es auch zahlreiche User, die sich für Claudia Neumann aussprachen: „Mir hat es sehr gut gefallen, weiter so“, oder: „Ich fand Claudia Neumann auch super heute“, sprangen ihr einige Fans zur Seite.

Mir hat es sehr gut gefallen, weiter so!Stimme hin oder her Sie singt ja nicht. Die Kommentare hier sind mal wieder unterirdisch und Respektlos. — Chilango Blanco (@BurritoKingHH) 16. Juni 2018

Im Vergleich schneidet Neumann gut ab

Einige User bewerteten die Leistung von Claudia Neumann auch relativ im Vergleich mit ihren Kommentatoren-Kollegen vom ZDF. Hier schnitt die 54-jährige Sport-Reporterin gut ab: „Wenn ich mir die Kommentare von Steffen Simon und Bela Rethy anhöre im Vergleich zu F. Neumann, sage ich, dass sie mehr Ahnung vom Fußball hat“, und „Der konnte man besser zuhören als dem Bela R...“, heißt es.

Wenn ich mir die Kommentare von Steffen Simon und Bela Rethy anhöre im Vergleich zu F. Neumann, sage ich dass sie mehr Ahnung vom Fußball hat.

Einfach ein bisschen Toleranz ihr gegenüber wäre auch angebracht. — Merlin.51 (@Merlin5110) 16. Juni 2018

Für Claudia Neumann ist es leider nicht das erste Mal, dass sie sich einem regelrechten Shitstorm ausgesetzt sieht. Auch bei der EM 2016, bei der Neumann als erste Frau ein EM-Spiel kommentierte, wurde im Netz gegen sie gewettert. Im Interview verriet sie damals: „Ich habe ein dickes Fell.“

rjs