WM 2018 im Live-Ticker: Starke Belgier führen gegen England im Spiel um Platz 3

Nur noch ein Tag, dann steigt das WM-Finale. Bereits am Samstag jedoch duellieren sich die Halbfinal-Verlierer England und Belgien um den dritten Platz.

Das vorletzte Spiel der WM steht an: Um 14 Uhr trifft England im Spiel um Platz 3 auf Belgien.

Im Finale der WM 2018 am Sonntag (17 Uhr) stehen sich Frankreich und Kroatien gegenüber.

Das war am Freitag geboten.

Spiel um Platz 3: Belgien - England 1:0 (1:0) in St. Petersburg

Belgien: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli (39. Vermaelen) - De Bruyne, Hazard - Lukaku England: Pickford - Jones, Stones, Maguire - Trippier, Dier, Rose (46. Lingard) - Loftus-Cheek, Delph - Sterling (46. Rashford) , Kane Tore: 1:0 Meunier (4.) Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)

>>>AKTUALISIEREN<<<

52. Minute: Stones hält Hazard mit den Händen am Körper fest und sieht Gelb.

51. Minute: Trippier flankt von rechts bei einem Freistoß - und wie so oft bei den Engländern wird das gleich ganz gefährlich. Scharf und schön angeschnitten - Belgien hat Glück, dass kein Engänder hinkommt und es nur Ecke gibt. Die landet schließlich in den Armen von Courtois.

49. Minute: Beeindruckend: Hazard wirft den Turbo an und lässt gleich drei, vier Engländer stehen. Auf Rechtsaußen hilft ihm aber keiner und der Ball ist weg.

47. Minute: Lingard führt sich gleich mal mit einem Fehlpass ein. Doch England holt sich den Ball zurück - Loftus-Cheek dringt in den Starfraum ein, wo ihn Vertonghen mit einer Bilderbuchgrätsche erst an der Grundlinie stoppt.

46. Minute: Weiter geht‘s! England hat angestoßen.

17.02 Uhr: England wechselt zweimal: Lingard kommt für Rose, Rashford kommt für Sterling.

17.01 Uhr: Die Teams kehren auf den Platz zurück.

16.48 Uhr : Halbzeit-Fazit: Die Führung für die Belgier geht klar in Ordnung. Sie wirken spritziger, agiler - einfach schneller. England hatte nur eine gute Chance. Aber es steht nur 1:0, es ist also noch alles drin für die Three Lions.

45.+2 Minute: Lukaku allein gegen Stones - er holt eine Ecke heraus, doch die wird nicht mehr ausgeführt. Schiri Faghani pfeift zur Halbzeitpause.

45.+1 Minute: Zwei Minuten beträgt die Nachspielzeit in der ersten Hälfte.

45. Minute: Meunier wird von De Bruyne rechts bedient und bringt den Ball flach in die Mitte. Er kommt nicht an, aber Belgien bleibt drann. Letztlich wird De Bruyne bei einem Schussversuch abgeblockt.

43. Minute: Rein personell sind die Belgier mit Vermaelen statt Chadli etwas defensiver unterwegs. Mal sehen, ob sich das auch auf dem Platz so niederschlägt.

41. Minute: England macht noch nicht auf - Southgate wird sich aber in der Pause überlegen müssen, wann er mehr Risiko geht.

39. Minute: Bei Chadli geht es nicht weiter - er muss raus. Vermaelen kommt für ihn.

39. Minute:Weiter die Belgier: Trippier klärt eine De-Bruyne-Flanke ins Toraus. Ecke.

38. Minute: Chadli wird jetzt behandelt. Noch ist unklar, ob er weitermachen kann.

36. Minute: Belgien kontert über De Bruyne und Chadli, doch im entscheidenden Moment greift sich Chadli an den Oberschenkel. Pech für Belgien, der Konter dauert zu lange und endet in einer erfolglosen Flanke zu Hazard.

35. Minute: Bei der anschließenden Ecke gelingt Alderweireld fast ein Traumtor: Ein Dreh-Volleyschuss im Fünfer geht knapp drüber.

34. Minute: De Bruyne legt für Hazard auf, der aus zehn Metern abzieht - John Stones wirft sich dazwischen.

34. Minute: Belgien sammelt im Moment viele Pässe. Die Engländer laufen nur hinterher.

32. Minute: Meunier zieht viel Selbstvertrauen aus seinem Treffer. Dem gelingt bisher alles.

30. Minute: Hazard zieht aus 21 Metern zentraler Position nach einer belgischen Ballstaffette mal ab - Rose wirft sich dazwischen.

29. Minute: England tut sich in der Offensive sehr schwer. Die Chance von Kane war die große Ausnahme bisher.

28. Minute: Meunier spekuliert stark und düpiert Rose an der rechten Außenlinie. Die Flanke in Richtung Lukaku gerät dann zu hoch.

26. Minute: Bis jetzt ist die Führung für die Belgier verdient. Diese Chance beweist aber: England ist noch da und Willens. Kommt jetzt mal mehr von den Three Lions?

24. Minute: Beste Chance der Engländer! Sterling legt für Kane ab, der aus 15 Metern im Liegen frei zum Abschluss kommt - er trifft den Ball aber nicht ganz ideal und verfehlt Courtois‘ Kasten knapp! Links daneben - so einen macht er sonst schon mal.

23. Minute: Belgien präsentiert sich Mal um Mal kreativ und ideenreich im Offensivspiel. England hat da große Probleme.

21. Minute: De Bryune lässt Dier stehen, nach seinem Turbolauf auf links findet er aber keinen Mitspieler und muss abbrechen.

20. Minute: Maguire überspringt Kompany bei dieser Ecke, köpft den Ball aber in die Arme von Courtois.

+ Maguire köpft in die Arme von Courtois. © AFP / PAUL ELLIS

20. Minute: Lotus-Cheek dribbelt sich von rechts stark an die Grundlinie in den Strafraum. Sein Flachpass wird von den Belgiern zur Ecke geklärt.

19. Minute: De Bruyne wird übrigens fast immer zugestellt - Axel Witsel hat dagegen ausgesprochen viel Platz. Der muss fast zwangsläufig heute den Spielmacher geben.

18. Minute: Bis jetzt ist das eine sehr muntere Partie! Belgien zeigt einmal mehr, wieso ihre Offensive so gefürchtet ist.

16. Minute: Belgien kombiniert sich klasse in den Strafraum: De Bruyne spielt mit einem perfekt getimten Pass Lukaku frei, der sich den Ball im Fünfer zu weit vorlegt. Pickford packt zu. Was für eine große Chance!

15. Minute: England wird gefährlicher. Diesmal steht Loftus-Cheek auf dem Elfmeterpunkt frei, sein Kopfball fliegt genau in die Arme von Courtois.

13. Minute: Delph zieht aus 22 Metern flach ab - genau zentral auf Courtois, der sicher zupackt.

12. Minute: Wieder Belgien! Die Roten Teufel prüfen Pickford aus zwölf Metern in Person von De Bruyne - der englische Keeper hält! Glanzparade, der Schuss war abgefälscht.

9. Minute: Ein Freistoß von Trippier - sonst eine so starke Waffe der Engländer - fliegt an Freund und Feind vorbei ins Toraus.

7. Minute: Lukaku und de Bruyne kombinieren im englischen Strafraum - der Hackenpass des Stürmers erreicht dann aber keinen Mitspieler. Dabei wäre Hazard völlig frei gewesen - das war eine große Chance zum 2:0.

+ Belgien geht in Führung, das Team jubelt. © AFP / OLGA MALTSEVA

+ Torschütze Thomas Meunier. © dpa / Bruno Fahy

4. Minute: Tooooor! 1:0 für Belgien, Meunier! So stark gespielt! Lukaku schickt auf der linken Seite Chadli optimistisch steil, der den Ball tatsächlich erläuft, ihn scharf an den Fünfer bringt - dort steht der nach seiner Sperre zurückgekehrte Meunier und netzt das Ding aus vier Metern mit dem Schienbein an Courtois vorbei ein!





+ Thomas Meunier trifft zum 1:0 für Belgien. © AFP / PAUL ELLIS

2. Minute: Der Beginn spielt sich im Mittelfeld ab, die Engländer suchen die Lücke, die Belgier spielen erstmal abwartend.

1. Minute: Belgien stößt an - das Spiel läuft!

15.56 Uhr: Die beiden Teams schmettern die Hymnen. Gleich geht‘s los!

15.53 Uhr: Jetzt sind auch die in rot und weiß gekleideten Engländer da. Beiden Teams scheint es ernst zu sein: Es wird zwischen den zahlreichen Premier-League-Spielern auf beiden Seiten nicht gescherzt. Es ist übrigens die jüngste englische Startelf, die je bei einer WM aufgelaufen ist.

15.51 Uhr: Die belgischen Spieler stehen in den Katakomben bereit. Belgien spielt in Gelb und Schwarz.

15.20 Uhr: England-Coach Gareth Southgate hat sich vor dem Spiel in einem Interview zum Match geäußert.

15.17 Uhr: Der kroatische Verteidiger Domagoj Vida kann das Finale bei der Fußball-WM in Russland ohne weitere Verwarnung oder Strafe durch den Weltverband FIFA bestreiten. Das zweite Video, in dem der 29-Jährige für die Ukraine jubelt, bleibt nach einer Entscheidung der FIFA-Disziplinarkommission ohne Folgen. Die Aussagen in dieser Aufnahme seien vor dem ersten Urteil gegen Vida getätigt worden und würden damit keine weitere Verletzung der Regularien darstellen, teilte die FIFA am Samstag auf Anfrage mit.

Für seinen Ausspruch „Ehre für die Ukraine!“ nach dem Viertelfinalsieg gegen Gastgeber Russland hatte Vida eine Verwarnung durch die FIFA erhalten. Anschließend war ein zweites Video aufgetaucht, in dem er ebenfalls diese und weitere Aussagen tätigt.

15.10 Uhr: England stellt um: Für Kyle Walker, Jordan Henderson, Ashley Young, Jesse Lingard und Dele Alli beginnen in St. Petersburg Danny Rose, Eric Dier, Phil Jones, Fabian Delph und Ruben Loftus-Cheek.

Das sind insgesamt fünf Änderungen, die Gareth Southgate vornimmt im Vergleich zur Pleite gegen Kroatien.

15.06 Uhr: Zwei Veränderungen im Team von Roberto Martinez: Bei Belgien spielen anstatt von Dembele und Fellaini heute Tielemans und Meunier.

14.57 Uhr: Die Aufstellungen für das Spiel um Platz 3 sind da.

12.54 Uhr: Russlands WM-Cheforganisator sieht die Pläne für eine mögliche Erweiterung der Weltmeisterschaft 2022 skeptisch und widerspricht in Teilen FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Es ist wichtig, dass wir zuerst auf Katar hören, was das Land meint. Sie haben sich vorbereitet auf 32 Teams, ihre Infrastruktur ist ausgelegt auf 32 Teams“, sagte Alexej Sorokin, Generaldirektor des Organisationskomitees, am Samstag in Moskau. „Es gibt sehr besondere Vorbereitungen, es ist viel harte Arbeit. Diese Entscheidung muss sehr verantwortungsvoll getroffen werden.“

Weltverbandschef Infantino hatte zuvor erklärt, dass er durch die Debatte um eine Ausweitung der Teilnehmerzahl von 32 auf 48 auf mögliche Gespräche des Emirats mit seinen Nachbarländern hoffe. Ohne namentlich Saudi-Arabien zu nennen, spielte Infantino auch auf die Golfstaaten an, von denen Katar derzeit politisch isoliert ist.

„Vielleicht ist es leichter, über Fußball zu sprechen als über andere Dinge“, sagte er auf die Frage nach einem zweiten Gastgeber für das Turnier in vier Jahren.

12.27 Uhr: Wenn man Kriegsverbrecher-Vergleiche und falsche Socken bestraft, muss man vermutlich bei der FIFA arbeiten. Hier gibt‘s einen Überblick der Strafen, die der Weltverband bislang ausgesprochen hat. Angeführt wird die Liste von Kroatien.

12.05 Uhr: Um die Spiele der Weltmeisterschaft im Stadion zu sehen, sind 29 000 Fans aus Deutschland nach Russland gereist. Im internationalen Ranking der an die WM-Besucher verteilten Fan-IDs liege Deutschland damit auf dem neunten Rang, teilten die Organisatoren am Tag vor dem Finale am Sonntag mit.

Diese laminierten Karten konnten kostenlos beantragt werden, waren notwendig, um ein Stadion zu besuchen und dienten als Visumersatz zur Einreise.

Insgesamt wurden 1,8 Millionen Fan-IDs vergeben, mehr als die Hälfte an einheimische Zuschauer (979 000). Die meisten ausländischen Fans kamen aus China (67 000), den USA (52 000) und Mexiko (44 000). Einziger weiterer europäischer Vertreter unter den Top Ten war das Vereinigte Königreich (30 000).

Dabei seien während des Turniers, als sich der Erfolg der Three Lions mit dem späteren Halbfinaleinzug abzeichnete, noch 12 000 Fan IDs aus England beantragt und vergeben worden, sagte Alexej Sorokin, Generaldirektor des Organisationskomitees. „Das zeigt, dass die Menschen ihre Vorurteile überwunden haben.“

11.56 Uhr: Das nennt man mal Professionalität.

Ein kroatische Feuerwehr-Truppe verfolgt das Elfmeterschießen ihrer Nationalmannschaft gegen Russland im WM-Viertelfinale. Ivan Rakitic läuft zum letzten und entscheidenden Elfmeter an... und der der Alarm geht los!

Alle Mann springen auf, ziehen sich ihre Kluft an und eilen zum Brand. Lediglich drei Jungs bleiben zurück und sehen den entscheidenden Elfer von Rakitic.

RESPECT!



Croatian firefighters ‍ were about to see Ivan Rakitic’ game-winning penalty against , but duty called...



Professionalism at its finest. pic.twitter.com/geHbn3d2NF — 433 (@official433) 11. Juli 2018

WM 2018 im Live-Ticker: Das war am Freitag geboten

Am Freitag stellte FIFA-Präsident Gianni Infantino den Turniermodus der WM in Frage.

Außerdem gab es Kritik vom Integrationsminister wegen des öffentlichen Umgangs des DFB mit Mesut Özil.

Die Engländer bereiteten sich auf das kleine Finale vor, Trainer Gareth Southgate ließ durchblicken, mit welcher Startelf er plant. Außerdem wurden mehr und mehr Details zum Finale bekannt: Beispielsweise die Trikotfarben - oder wer die besten Chancen auf den Titel zum Spieler des Turniers hat.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

Sie wollen eine Übersicht über alle Ergebnisse und Gruppenkonstellationen während der WM 2018 in Russland? In unserem Übersichtsartikel finden Sie alle Informationen zu Spielplan, Termine, Ergebnisse, Gruppen und Kurzporträts der Austragungsorte. Der Spielplan steht Ihnen außerdem auf tz.de* zum Download zur Verfügung. Außerdem haben wir für Sie alle wichtigen Infos über die Stadien der WM 2018 zusammengestellt. Und: Wir bieten Ihnen den Überblick über alle Sendetermine während der WM und sagen Ihnen, wo welche Partie übertragen wird.

tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.