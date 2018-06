Alle reden nur von Sané: So reagierten Tah, Leno und Petersen auf ihre Nicht-Nominierung

Leroy Sané war das große Thema, nachdem Joachim Löw vier Spieler streichen musste. Doch wie reagierten eigentlich Jonathan Tah, Bernd Leno und Nils Petersen?

Eppan - Joachim Löw hatte die schwere Aufgabe, aus 27 Spielern 23 auszuwählen. Vier Spieler mussten gehen. Am Ende traf es Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und überraschenderweise Leroy Sané. Während Sané das Hauptthema war, weil seine Nicht-Berücksichtigung überraschend kam, waren Leno, Tah und Petersen von vorneherein Wackelkandidaten. Die beiden Leverkusener und der Freiburger rückten durch das Sané-Aus in den Hintergrund, doch auch sie mussten die Nicht-Nominierung erst einmal verarbeiten.

Den Anfang machte Leno. Der Torwart meldete sich als erstes über die sozialen Medien zu Wort. „Hallo Leute, natürlich bin ich sehr enttäuscht, ich habe im Trainingslager alles für den großen Traum gegeben. Aber das gehört zum Sport - Rückschläge wegstecken, Entscheidungen akzeptieren und weiter alles geben! #DerMannschaft wünsche ich natürlich viel Erfolg in Russland!“ Er wählte ein Bild, auf dem er mit Manuel Neuer zu sehen ist. Der Bayern-Keeper wird die DFB-Elf bekanntlich als Nummer eins nach Russland führen und war im Trainingslager in Eppan Lenos Sparringspartner.

Hallo Leute, natürlich bin ich sehr enttäuscht, ich habe im Trainingslager alles für den großen Traum gegeben. Aber das gehört zum Sport - Rückschläge wegstecken, Entscheidungen akzeptieren und weiter alles geben! #DerMannschaft wünsche ich natürlich viel Erfolg in Russland ! pic.twitter.com/GbHTIKivAE — Bernd Leno (@Bernd_Leno) 4. Juni 2018

Jonathan Tah, der wohl nur eine Chance bekommen hätte, wenn ein Verteidiger ausgefallen wäre, war auch ein wenig niedergeschlagen. „Natürlich ist es hart für mich & ich bin enttäuscht, nicht mit zu fahren. Die WM ist für jeden Fussballer ein Traum. Habe trotzdem jede Sekunde im Camp genossen & nehme nur das Positive mit! wünsche allen von Herzen ein super Turnier!! Holt den Titel wieder nach D“, so der Verteidiger. Seinen „Traum“ muss der talentierte 22-Jährige nun in vier Jahren wieder angehen.

Natürlich ist es hart für mich & ich bin enttäuscht, nicht mit zu fahren. Die WM ist für jeden Fussballer ein Traum. Habe trotzdem jede Sekunde im Camp genossen & nehme nur das Positive mit! wünsche allen von Herzen ein super Turnier!! Holt den Titel wieder nach D pic.twitter.com/FEEEbXfPcj — Jonathan Tah (@jonatah) 5. Juni 2018

Für Aufsehen sorgte die vorläufige Nominierung von Nils Petersen. Den Angreifer vom SC Freiburg hatte niemand so recht auf dem Zettel. Gegen Österreich durfte der 29-Jährige seinen ersten Einsatz unter Jogi Löw feiern. Doch auch für ihn war im Trainingslager Schluss. Seine Nicht-Berücksichtigung ging dem Kapitän des SCF ziemlich nahe. "Nils hat die Nicht-Nominierung mit Tränen in den Augen hingenommen", sagte Andreas Petersen, Vater von Stürmer Nils, dem SWR. Der Freiburger wollte seine Chance ergreifen. Vor der Entscheidung hatte der Torjäger noch gesagt: „Es sind ein paar Spieler, die als Wackelkandidaten auf der Liste sind. Ich weiß, dass ich als Neuling einer davon bin. So gut ich alle anderen leiden kann: Ich hoffe, dass es vier andere trifft.“ Andreas Petersen fügte an, dass sein Sohn kein Mitleid wolle und positiv in die Zukunft blicke.

Nils Petersen meldete sich dann noch selbst via Facebook: „Vielen Dank für alle eure aufmunternden Nachrichten. Ich bin mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge nach Hause und blicke voller Stolz auf die Saison 2017/2018 inklusive der Krönung eines Länderspiels. Den Jungs drücke ich kräftig die Daumen für die Mission Titelverteidigung! Ich mache jetzt etwas Urlaub und freue mich auf den Start beim SC!“

