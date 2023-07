Dramatisches U21-EM-Finale: England ist Europameister

Von: Melanie Gottschalk

Taktik, Gelbe Karten, Rote Karten, einen Elfmeter, einen englischen Helden und ein Tor: Dieses U21-EM-Finale zwischen England und Spanien hielt einiges bereit.

England hat es geschafft! Nach 39 Jahren Durststrecke sind die Young Lions wieder U21-Europameister. Gegen Spanien lieferte sich die Mannschaft von Lee Carsley erst ein taktisch geprägtes Spiel, dann einen packenden Fight, der mit einem heldenhaften Einsatz von Torhüter Trafford endete. In der ersten Hälfte kamen beide Mannschaften immer wieder mal zum Zug, lauerten aber sehr auf die Fehler der anderen, hielten sich sonst zurück. Palmer brachte die Engländer dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen Freistoß in Führung.

In der zweiten Hälfte ließen die Young Lions dann die Spanier das Spiel verteidigen, warteten nur noch auf Konter, um den Sack zuzumachen. Dazu kam es aber nicht, in der 90 + 7. Minute dann die irre Wende. Nach einem Videocheck entscheidet der Unparteiische auf Strafstoß für Spanien. Kommt es tatsächlich in der letzten Minute der Nachspielzeit noch zum Ausgleich? Ruiz tritt an, doch Trafford hält – auch den gefährlichen Nachschuss. Der absolute Wahnsinn. Trafford rettet den Engländern den Titel, wenige Minuten später können die Young Lions jubeln.

England : Spanien 1:0 (1:0)

Aufstellung England Trafford - Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons - Palmer, Gomes, C. Jones, Smith Rowe - Gibbs-White, Gordon Aufstellung Spanien Tenas - V. Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda - Antonio, Alex Baena, Rodri, Sancet, Sergio Gomez - Ruiz Tore 1:0 Palmer (45 + 3. Minute)

90 + 12. Minute: DAS WARS! England ist U21-Europameister!

90 + 11. Minute: Jetzt geht es drumherum noch richtig zur Sache. Der Unparteiische zeigt Blanco noch Gelb-Rot, obwohl der ja schon auf der Bank saß.

90 + 8. Minute: Ruiz tritt an...TRAFFORD HÄLT. AUCH DEN NACHSCHUSS. Das ist der absolute Wahnsinn!

90 + 7. Minute: ES GIBT ELFMETER!

90 + 6. Minute: Ruiz bleibt lange im Strafraum liegen, die Spanier spielen weiter. Dann checkt Video-Ref. Christian Dingert doch die Szene, hat Colwill ihn am Fuß erwischt? Gibt es jetzt noch Elfmeter? Das wäre der absolute Wahnsinn.

90 + 3. Minute: Die Spanier belagern die Engländer am eigenen Sechzehner jetzt dauerhaft, eine echte Chance ist dabei aber noch nicht herausgekommen.

90 + 1. Minute: Es gibt sechs Minuten obendrauf. Geht da noch was für Spanien oder ist England nach 39 Jahren Durststrecke endlich wieder U21-Europameister?

89. Minute: Wahnsinnsparade von Tenas. Die Engländer schaffen sich mal etwas Entlastung und marschieren in Richtung spanischem Tor. Der erste Schuss wird von Tenas abgeblockt, auch den zweiten von der anderen Seite kann er mit seinen Füßen halten. Das hätte das 2:0 sein können.

88. Minute: Die Spanier versuchen es aus der zweiten Reihe, doch auch der Schuss geht rechts am Tor vorbei. Trotzdem: Die Spanier kommen immer häufiger zum Abschluss, gibt es vielleicht doch noch einen Last-Minute-Ausgleich?

87. Minute: Die Engländern verteidigen jetzt nur noch, lauern lediglich noch auf Konter.

86. Minute: Jetzt sieht auch Riquelme Gelb.

82. Minute: Bei den Spaniern verlässt Blanco den Platz, Sergio Camello kommt.

82. Minute: Noch ein Doppelwechsel bei den Engländern. Gordon und Palmer gehen, Thomas Doyle und Harvey Elliott sind dafür neu in der Partie.

81. Minute: Kommen die Engländer wirklich ohne Gegentreffer durch dieses Turnier? Das wäre eine tolle Leistung der Young Lions.

80. Minute: Die Spanier versuchen jetzt alles, um den Ausgleich zu machen. Klar, es bleiben nur noch zehn Minuten plus Nachspielzeit. Doch die Präsenz in der Box ist nicht gut, sie rücken nicht gut genug nach, weshalb die geschlagenen Flanken meist nicht zum Erfolg führen, da es keine Abnehmer im Sechzehner gibt.

77. Minute: Wieder eine Chance für die Spanier, die wieder weit am Tor vorbeigeht. Es war bereits der 13. Torschuss für die Spanier.

74. Minute: Trafford sieht jetzt wegen Zeitspiels Gelb.

73. Minute: Spanien wechselt auch noch einmal, für Victor Gomez kommt Ander Barrenetxea ins Spiel

72. Minute: Doppelwechsel bei den Englöndern. Gomes und Gibbs-White gehen, dafür kommen Oliver Skipp und Cameron Archer in die Partie.

72. Minute: Es sind übrigens rund 18.500 Zuschauende bei dem U21-EM-Finale im Stadion und sehen diesen mittlerweile packenden Fight zwischen England und Spanien vor Ort.

69. Minute: Nur Zentimeter fehlen. Sergio Gomez gibt den Ball überragend rein, Kapitän Ruiz ist nur leider wenige Zentimeter zu klein und kommt deshalb nicht an den Ball. Sonst hätte es ziemlich sicher geklingelt. Aber die Spanier sind dran, sie wollen den Ausgleich.

67. Minute: Auch die Engländer wechseln. Rowe geht, dafür kommt Noni Madueke ins Spiel

65. Minute: Und schon wieder eine fette Chance. Wieder ein Konter, UND EINE TOLLE PARADE. Tenas rettet die Spanier und hält sie weiter im Spiel.

64. Minute: Dicke Chance für England. Die Young Lions kommen in eine Kontersituation, Gibbs-White und Gordon versuchen sich in einem Zusammenspiel, doch dann geht die Fahne hoch. Abseits.

62. Minute: Kaum auf dem Feld, sieht Oroz auch schon Gelb.

59. Minute: Spanien wechselt gleich dreimal. Sancet, Baena und Rodri gehen, dafür kommen Gabriel Veiga, Aimar Oroz und Riquelme ins Spiel.

57. Minute: Rowes versucht sich mal an einer Flanke, die segelt jedoch über den Strafraum hinweg. Die Engländer machen langsam aktuell, lassen die Spanier ein bisschen das Spiel gestalten.

53. Minute: Kleiner Fun-Fact am Rande. Natürlich gibt es in diesem Finale auch einen Videoschiedsrichter. An den Bildschirmen sitzt der Deutsche Christian Dingert.

51. Minute: Der Ball zappelt im Netz der Engländer, die Spanier jubeln, doch es wird auf Abseits entschieden.

50. Minute: Puh, Alex Baena leistet sich heute einige Fehler, die er dann mit Fouls ausgleichen möchte. Der Trainer sollte in seinem Fall über eine Auswechslung nachdenken, denn sonst könnte er vom Platz gestellt werden.

49. Minute: Spanien ist direkt voll da, die Toros Rojos wollen den Rückstand natürlich so schnell wie möglich ausgleichen, um den Titel nicht schon abschreiben zu müssen.

46. Minute: Rein in die zweiten 45 Minuten.

Pause: Das Spiel startete etwas verhalten, blieb auch zunächst genau so und wurde dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch nochmal turbulent. Beide Mannschaften schienen zunächst auf Fehler des Gegners zu lauern, die Partie war sehr taktisch geprägt. Doch dann kamen die Engländer kurz vor Ende der ersten Halbzeit in einer guten Position zu einem Freistoß, den Palmer nutze und den Ball ins Tor der Spanier lenkte. Danach gab es Provokationen, zwei Gelbe Karten auf dem Feld und sogar zwei Rote Karten für jeweils einen Co-Trainer von England und Spanien. Das dürfte eine interessante zweite Hälfte werden.

England geht in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch in Führung

45 + 7. Minute: Pause!

45 + 6. Minute: Colwill und Sancet sehen Gelb, jeweils ein Co-Trainer von England und Spanien sehen auf der Bank Rot und müssen gehen. Bei den Spaniern haben jetzt alle drei Mittelfeldspieler Gelb gesehen, nicht gut für die zweite Hälfte.

45 + 3. Minute: TOR FÜR ENGLAND! Palmer bringt die Young Lions durch ein schönes (abgefälschtes) Freistoßtor in Führung.

45 + 2. Minute: Gute Freistoßposition für die Engländer. Jetzt geht es auf einmal hin und her.

45 + 2. Minute: Es gibt fünf Minuten obendrauf.

45 + 1. Minute: Jetzt geht es auf beiden Seiten mal schnell. Die Engländer verlieren am gegnerischen Strafraum den Ball, die Spanier setzen direkt zum Gegenschlag an, doch auch das führt zu keinem Erfolg.

43. Minute: Dicke Chance für die Engländer kurz vor der Pause. Ein Freistoß segelt in den Strafraum, Colwill steigt zum Kopfball hoch und will schon jubeln, doch Tenas rettet die Situation noch.

41. Minute: Colwill zieht mal wieder am Sechzehner ab, Tenas kann den Ball aber stoppen. Trotzdem: Eine tolle Bewegung des jungen Engländers.

39. Minute: Beide Teams suchen immer wieder die Räume, erst dann wird es auch mal schneller. Das Spiel ist bisher sehr taktisch geprägt.

37. Minute: Jetzt sieht auch Antonio Gelb.

34. Minute: Alex Baena sieht Gelb

33. Minute: Und gleich die nächste große Chance für die Spanier. Rodri zieht aus etwa 18 Metern ab, wieder geht der Ball nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

32. Minute: Starker Freistoß der Spanier. Miranda kommt fast noch an den Ball – jedoch nur fast. Aber da stehen sich die Spanier sozusagen nur selbst im Weg, die Engländer können die Standards einfach nicht verteidigen.

30. Minute: Die Spanier bleiben jetzt sehr oft liegen – ganz zum Ärgernis der Engländer.

24. Minute: Angel Gomes sieht nach einem Foul Gelb! Er muss nun ganz schön aufpassen.

22. Minute: Derzeit scheinen beide Mannschaften noch auf Fehler zu lauern und dann den Angriff starten zu wollen. Deshalb ist das Spiel noch etwas zurückhaltend, auch wenn die Zuschauenden schon ein paar Torchancen bestaunen durften.

21. Minute: Nach dem Eckball und der Chance von Paredes gibt es eine kurze Behandlungspause, weil ein Engländer am Boden liegen bleibt. Mittlerweile rollt der Ball aber wieder.

19. Minute: Knapp! Paredes steigt nach einer Ecke in die Luft und erwischt den Ball mit dem Kopf. Auch dieser Ball geht wieder nur wenige Zentimeter rechts am Tor vorbei.

16. Minute: Das erhoffte Offensivfeuerwerk gab es bisher noch nicht. Aber es ist ein Finale, da möchte natürlich niemand etwas riskieren. Deshalb steht es weiterhin 0:0.

13. Minute: Schöne Chance für Alex Baena. Der bekommt die Kugel auf Höhe des Elfmeterpunktes vor den Fuß und zieht ab. Trafford fliegt hin, der Ball geht aber so und so knapp am rechten Pfosten vorbei. Aber die Spanier kommen jetzt immer besser ins Spiel und pressen immer mehr. Wie reagieren die Engländer?

10. Minute: Erste Strafraumaktion der Spanier: Miranda bekommt den Ball an der linken Strafraumecke, will ihn in die Mitte weitergeben – doch da steht niemand.

6. Minute: Nach einem verhaltenen Start in den ersten Minuten die erste dicke Chance für die Engländer. Gibbs-White bekommt den Ball nur wenige Meter vorm Tor, wird aber entscheidend von Pacheco gestört.

1. Minute: Kurz vor Anpfiff haben die Engländer noch gekniet, die Spanier sind nicht aufs Knie gegangen, während das deutsche Team im Gruppenspiel gegen die Engländer mitgemacht hat.

1. Minute: Und los geht‘s. Der Ball rollt

+++ 17.56 Uhr: Es ist angerichtet. Die Mannschaften sind auf dem Feld, jetzt noch die Nationalhymnen, dann kann es losgehen.

+++ 17.48 Uhr: Bevor es losgeht, noch ein paar Fakten zur Aufstellung. Die Spanier gehen mit derselben Startformation wie im Halbfinale aufs Feld, während die Engländer mit einer Veränderung antreten: Statt Luke Thomas, der zunächst auf der Bank Platz nimmt, wird Max Aarons auf der linken Seite verteidigen.

+++ 17.40 Uhr: In 20 Minuten wird das U21-Finale zwischen Spanien und England angepfiffen. Wer gewinnt? Spanien oder England? Stimmen Sie jetzt ab!

+++ 17.19 Uhr: Kleiner Fun-Fact zu den „Young Lions“: Die Engländer mussten noch nicht ein Gegentor im ganzen Turnier hinnehmen. Bleibt es auch im Finale dabei?

+++ 17.08 Uhr: Die Aufstellungen sind da. So starten die beiden Teams in das Finale der U21-EM:

England: Trafford - Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons - Palmer, Gomes, C. Jones, Smith Rowe - Gibbs-White, Gordon

Spanien: Tenas - V. Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda - Antonio, Alex Baena, Rodri, Sancet, Sergio Gomez - Ruiz

+++ 17.05 Uhr: Wie immer zu Beginn eines Fußball-Live-Tickers kommt hier nun zunächst der Schiedsrichter. Die Partie wird geleitet von Espen Eskas aus Norwegen. Es ist der vierte Einsatz bei dieser EM für den 35-Jährigen Unparteiischen.

+++ 17.02 Uhr: Wer das Sommerwetter in Deutschland nicht irgendwo im Freien genießt, kann sich die Partie auch live im TV und Live-Stream anschauen.

+++ 17 Uhr: In wenigen Minuten sollten die Aufstellungen da sein. Große Veränderungen werden wohl aber beide Trainer nicht an ihren Mannschaften vornehmen, die Ergebnisse in den Halbfinals waren deutlich und zeigten die gute Verfassung beider Teams.

+++ Herzlich willkommen und ein fröhliches „Gut Kick“ in die Runde. Mein Name ist Melanie Gottschalk und ich werde Sie heute durch das U21-EM-Finale zwischen England und Spanien begleiten.

Erstmeldung vom Samstag, 8. Juli, 15.47 Uhr: Batumi – Mit England und Spanien haben zwei der Favoriten auf den Titel bei der U21-EM in Georgien das Finale erreicht. Die Halbfinalspiele waren jeweils eine klare Sache. England ließ Israel beim klaren 3:0 keinerlei Chance und Spanien schoss Gegner Ukraine mit einem fulminanten 5:1 aus dem Turnier.

England möchte mit Titel bei U21-EM lange Durststrecke beenden

Nun wollen beide Mannschaften natürlich den Titel holen und Deutschland beerben, die sich bei der U21-EM 2021 mit 1:0 gegen Finalgegner Portugal durchsetzten. Diesmal kam die deutsche Mannschaft nicht über die Gruppenphase hinaus, nach einem 1:1 gegen Israel, einem 1:2 gegen Tschechien und einem 0:2 gegen England schied die DFB-Auswahl in der Gruppenphase aus.

England hofft, in diesem Jahr die bereits 39 Jahre andauernde Durststrecke beenden zu können. Denn die einzigen beiden Titel konnten die „Young Lions“ 1982 und 1984 holen. Seitdem warten die Engländer auf den nächsten Titel bei einer U21-EM.

Spanien und England kämpfen bei der U21-EM um den Titel. © Montage: Imago

„Toros Rojos“ mit Final-Erfahrung: Spaniens letzter Triumph bei U21-EM erst vier Jahre her

Spaniens bislang letzter Triumph ist erst vier Jahre her, damals gewannen die „Toros Rojos“ das Finale gegen die U21-Auswahl des DFB. Nun will Spanien erneut den Titel, steht zum insgesamt neunten Mal im EM-Finale. Es wird ein Finale auf Augenhöhe, wenn überhaupt liegen die Gewichte ganz leicht auf der Seite der Engländer. Das weiß auch Spaniens U21-Coach: „Wir müssen uns noch einmal steigern, um den Titel zu holen“, sagte Santi Denia.

Die Engländer sind hingegen offenbar bereit für den großen Titelkampf. „Die Jungs sind so motiviert, ich bin so glücklich. Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben“, sagte Englands Teammanager Lee Carsley. (msb)