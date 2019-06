Frauen-WM im Live-Ticker: Deutschland gegen Nigeria - Aufstellung ist da - DFB-Star fehlt

Bei der Frauen-WM trifft Deutschland im Achtelfinale heute auf Nigeria. Gegen die Afrikanerinnen sind die DFB-Frauen klarer Favorit. Die Partie im Liveticker.

Deutschland: Schult - Gwinn, Doorsoun, Hegering, Schweers - Leupolz, Magull - Huth, Däbritz - Popp, Schüller Nigeria: Nnadozie - Okeke, Ebi, Nwabouko, Ohale - Ordega, Ayinde, Okobi, Kanu - Ihezou, Oparanozie Tore: - Schiedsrichterin: Yoshimi Yamashita (JAP)

16.42 Uhr: Im Tor Nigerias steht seit dem 2. Spieltag übrigens eine erst 18-Jährige. Chiamaka Nnadozie darf sich erneut im Kasten beweisen. Insgesamt hat sich der nigerianische Fußball in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Lediglich sieben Spielerinnnen kicken noch in der heimischen Liga.

16.36 Uhr: Nigerias Coach Thomas Dennerby verändert seine Startformation im Vergleich zum letzten Spiel auf drei Positionen. Linksverteidigerin Ngozi Ebere fehlt gelb-rot-gesperrt. Zudem muss Superstar Asisat Oshoala zunächst auf der Bank Platz nehmen. Die Stürmerin vom FC Barcelona ist die Star-Spielerin im Team. Gänzlich im Aufgebot fehlt die zentrale Mittelfeldspielerin Rita Chikwelu.

16.20 Uhr: Die Aufstellung des DFB-Teams ist da. Im Vergleich zum letzten Gruppenspiel gegen Südafrika nimmt Voss-Tecklenburg eine Änderung vor. Lea Schüller rückt in der Offensive für Klara Bühl ins Team. Alexandra Popp freut sich über ihr 100. Länderspiel, während es für Spielmacherin Dszenifer Maroszan wie erwartet nicht für die Startelf gereicht hat.

16.06 Uhr: Nigeria konnte zudem noch kein Spiel gegen Deutschland für sich entscheiden. Unter den sieben Niederlagen befindet sich auch die höchste Pleite der Länderspielgeschichte des Landes - 2010 zeigte die DFB-Elf keine Gnade und besiegte Nigeria mit 8:0. Damals unter den Torschützinnen, Kapitänin Alexandra Popp.

15.30 Uhr: In zwei Stunden beginnt für die deutsche Mannschaft das Achtelfinale gegen Nigeria. Die Afrikanerinnen stehen erstmals seit zwanzig Jahren in der K.o.-Runde einer WM, während das deutsche Team bereits zweimal den Titel gewinnen konnte - die Favoritenrolle sollte also klar verteilt sein...

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinale der deutschen Fußballfrauen bei der WM in Frankreich. Am Samstag um 17.30 Uhr trifft das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg im Stade des Alpes in Grenoble auf Nigeria. +++

Frauen-WM: Deutschland gegen Nigeria im Live-Ticker

Grenoble - Die DFB-Frauen dürfen weiter vom WM-Titel träumen, nachdem sie die Gruppenphase mit drei Siegen und ohne Gegentor beenden konnten. Nach den knappen aber auch verdienten Siegen gegen China und Spanien (jeweils 1:0) gelang dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ein 4:0 gegen Südafrika. Im Achtelfinale wartet mit Nigeria nun eine machbare Aufgabe, aufgrund des komplizierten WM-Modus wusste das deutsche Team bis Donnerstagabend allerdings nicht einmal wer denn der kommende Gegner sein wird.

Frauen-WM: Achtelfinal-Modus lässt DFB-Team warten

Insgesamt 24 Länder gehen in Frankreich an den Start. Aus den sechs Vierergruppen qualifizieren sich die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten direkt für das Achtelfinale. Darüber hinaus sind die vier besten Drittplatzierten für die Teilnahme an der Runde der letzten sechzehn Teams berechtigt.

Chile brauchte gegen Thailand einen Sieg mit drei Toren Unterschied, um statt Nigeria in die K.o.-Runde einzuziehen. Beim 2:0-Sieg trafen die Südamerikanerinnen insgesamt dreimal die Latte, einmal bei einem Foulelfmeter in der 86. Minute. Brisant deshalb, weil bei einem chilenischen Sieg mit drei Toren Unterschied Brasilien der deutsche Gegner gewesen wäre.

Gegen Marta und Co. wäre die Favoritenrolle keineswegs derart leicht auszumachen gewesen, zählt Brasilien doch zu den Mitfavoriten auf den Turniersieg. Gegen Nigeria aber wäre alles andere als ein deutscher Sieg eine große Überraschung, wie der Gegnercheck verrät. Alle bisherigen sieben Duelle gegen den amtierenden Afrikameister konnten die DFB-Frauen für sich entscheiden - bei einem Torverhältnis von 22:2. Heute soll diese Serie nun fortgesetzt werden.

as