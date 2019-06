Frauen-WM 2019 in Frankreich: Spielplan mit allen Ergebnissen als PDF zum Download

Frauen-WM 2019 in Frankreich: Hier finden Sie den kompletten Spielplan als pdf zum Download. Alle Spiele, alle Tabellen, alle Gruppen.

Frankreich - Die Endrunde der 8. Fußball-WM der Frauen 2019 findet von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 7. Juli, in Frankreich statt. Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Martina Voss-Tecklenburg. Mit nur einer Niederlage hatten sich die deutschen Frauen in der Qualifikationsgruppe 5 durchgesetzt.

Fußball-WM der Frauen 2019: Zum zweiten Mal mit 24 Teams

Insgesamt treten - nach 2015 erst zum zweiten Mal - 24 Mannschaften aufgeteilt in sechs Vierergruppe bei der FIFA-Weltmeisterschaft an. Die Spielorte sind Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nizza, Paris, Reims, Rennes, und Valenciennes. Bei den Titelkämpfen 2015 schied die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale gegen die USA aus. Mit 0:2 mussten sich die deutschen Frauen geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei unterlagen sie England mit 0:1 nach Verlängerung und wurden Vierte.

Titelverteidiger bei der Fußball-WM der Frauen sind die USA

Die US-Girls sicherten sich später den Titel. 5:2 besiegten sie Japan. Mit ihrem dritten Titelgewinn sind die USA aktuell Rekordhalter. Die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft liegt in der Rangliste mit zwei Titeln (2003, 2007) auf dem zweiten Platz. Die erste Frauen-WM wurde 1991 in China ausgetragen.

Beim bisher letzten großen Turnier, der Frauen-Europameisterschaft 2017, musste die deutsche Mannschaft bereits im Viertelfinale gegen Dänemark die Segel streichen. Mit neuer Trainerin und neuem Gesicht wollen die deutschen Frauen nun wieder voll angreifen. Ihr erstes Spiel findet am Samstag, 8. Juni, um 15 Uhr gegen China statt. Das Finale steigt am 7. Juli um 17 Uhr in Lyon. Die Spiele werden in das Erste, beim ZDF und dem Live-Streaming-Portal DAZN gezeigt. Hier finden Sie den kompletten Sendeplan der Frauen-WM.

Hier finden Sie den PDF-Spielplan zum Downloaden

Das ist der komplette Spielplan zur Frauen-WM 2019 (alle Anstoßzeiten in deutscher Zeitrechnung; Quelle: dpa)

Gruppe A

Freitag, 7. Juni, 21.00 Uhr (Paris): Frankreich - Südkorea - Ergebnis: 4:0 (3:0)



- Samstag, 8. Juni, 21.00 Uhr (Reims): Norwegen - Nigeria - Ergebnis: 3:0 (3:0)



Mittwoch, 12. Juni, 15.00 Uhr (Grenoble): Nigeria - Südkorea - Ergebnis: 2:0 (1:0)



Mittwoch, 12. Juni, 21.00 Uhr (Nizza): Frankreich - Norwegen - Ergebnis: 2:1 (0:0)

Montag, 17. Juni, 21.00 Uhr (Rennes): Nigeria - Frankreich - Ergebnis: 0:1 (0:0)

Montag, 17. Juni, 21.00 Uhr (Reims): Südkorea - Norwegen - Ergebnis: 1:2 (0:1)

Mannschaften Sp S U N +/- P Frankreich 3 3 0 0 7:1 9 Norwegen 3 2 0 1 6:3 6 Nigeria 3 1 0 2 2:4 3 Südkorea 3 0 0 3 1:8 0

Gruppe B

Mannschaften Sp S U N +/- P Deutschland 3 3 0 0 6:0 9 Spanien 3 1 1 1 3:2 4 China 3 1 1 1 1:1 4 Südafrika 3 0 0 3 1:8 0

Gruppe C

Sonntag, 9. Juni, 13.00 Uhr (Valenciennes): Australien - Italien - Ergebnis: 1:2 (1:0)

Sonntag, 9. Juni, 15.30 Uhr (Grenoble): Brasilien - Jamaika - Ergebnis: 3:0 (1:0)

Donnerstag, 13. Juni, 18.00 Uhr (Montpellier): Australien - Brasilien - Ergebnis: 3:2 (1:2)

Freitag, 14. Juni, 18.00 Uhr (Reims): Jamaika - Italien - Ergebnis: 0:5 (0:2)

Dienstag, 18. Juni, 21.00 Uhr (Grenoble) Jamaika - Australien - Ergebnis: 1:4 (0:2)

Dienstag, 18. Juni, 21.00 Uhr (Valenciennes): Italien - Brasilien - Ergebnis: 0:1 (0:0)

Mannschaften Sp S U N +/- P Italien 3 2 0 1 7:2 6 Australien 3 2 0 1 8:5 6 Brasilien 3 2 0 1 6:3 6 Jamaika 3 0 0 3 1:12 0

Gruppe D

Sonntag, 9. Juni, 18.00 Uhr (Nizza): England - Schottland - Ergebnis: 2:1 (2:0)

Montag, 10. Juni, 18.00 Uhr (Paris): Argentinien - Japan - Ergebnis: 0:0

Freitag, 14. Juni, 15.00 Uhr (Rennes): Japan - Schottland - Ergebnis: 2:1 (2:0)

Freitag, 14. Juni, 21.00 Uhr (Le Havre): England - Argentinien - Ergebnis: 1:0 (0:0)

- Mittwoch, 19. Juni, 21.00 Uhr (Nizza): Japan - England - Ergebnis: 0:2 (0:1)

Mittwoch, 19. Juni, 21.00 Uhr (Paris): Schottland - Argentinien - Ergebnis: 3:3 (1:0)

Mannschaften Sp S U N +/- P England 3 3 0 0 5:1 9 Japan 3 1 1 1 2:3 4 Argentinien 3 0 2 1 3:4 2 Schottland 3 0 1 2 5:7 1

Gruppe E

Montag, 10. Juni, 21.00 Uhr (Montpellier): Kanada - Kamerun - Ergebnis: 1:0 (1:0)

Dienstag, 11. Juni, 15.00 Uhr (Le Havre): Neuseeland - Niederlande - Ergebnis 0:1 (0:0)

Samstag, 15. Juni, 15.00 Uhr (Valenciennes): Niederlande - Kamerun - Ergebnis: 3:1 (1:1)

Samstag, 15. Juni, 21.00 Uhr (Grenoble): Kanada - Neuseeland - Ergebnis: 2:0 (0:0)

Donnerstag, 20. Juni, 18.00 Uhr (Reims): Niederlande - Kanada - Ergebnis: 2:1 (0:0)

Donnerstag, 20. Juni, 18.00 Uhr (Montpellier): Kamerun - Neuseeland - Ergebnis: 2:1 (0:0)

Mannschaften Sp S U N +/- P Niederlande 3 3 0 0 6:3 9 Kanada 3 2 0 1 4:2 6 Kamerun 3 1 0 2 3:5 3 Neuseeland 3 0 0 3 1:5 0

Gruppe F

Dienstag, 11. Juni, 18.00 Uhr (Rennes): Chile - Schweden - Ergebnis 0:2 (0:0)



Dienstag, 11. Juni, 21.00 Uhr (Reims): USA - Thailand - Ergebnis 13:0 (3:0)

Sonntag, 16. Juni, 15.00 Uhr (Nizza): Schweden - Thailand - Ergebnis: 5:1 (3:0)

Sonntag, 16. Juni, 18.00 Uhr (Paris): USA - Chile - Ergebnis: 3:0 (3:0)

Donnerstag, 20. Juni, 21.00 Uhr (Le Havre): Schweden - USA - Ergebnis: 0:2 (0:1)

Donnerstag, 20. Juni, 21.00 Uhr (Rennes): Thailand - Chile - Ergebnis: 0:2 (0:0)

Mannschaften Sp S U N +/- P USA 3 3 0 0 18:0 9 Schweden 3 2 0 1 7:3 6 Chile 3 1 0 2 2:5 3 Thailand 3 0 0 3 1:20 0

Achtelfinale

Neben den jeweils Ersten und Zweiten jeder Gruppe qualifizieren sich auch die vier besten Dritten für das WM-Achtelfinale. Die genauen Begegnungen stehen erst nach Ende der Gruppenphase fest.

Samstag, 22. Juni 2019, 17.30 Uhr (Grenoble): Deutschland - Nigeria - Ergebnis: 3:0 (2:0)

Samstag, 22. Juni 2019, 21.00 Uhr (Nizza): Norwegen - Australien - Ergebnis: 4:1 n. Elfmeterschießen (1:1)

Sonntag, 23. Juni 2019, 17.30 Uhr (Valenciennes): England - Kamerun - Ergebnis: 3:0 (2:0)

Sonntag, 23. Juni 2019, 21.00 Uhr (Le Havre): Frankreich - Brasilien - Ergebnis: 2:1 n. Verlängerung (1:1)

Montag, 24. Juni 2019, 18.00 Uhr (Reims): Spanien - USA (ARD)

Montag, 24. Juni 2019, 21.00 Uhr (Paris): Schweden - Kanada (ARD)

Dienstag, 25. Juni 2019, 18.00 Uhr (Montpellier): Italien - China (ZDF)

Dienstag, 25. Juni 2019, 21.00 Uhr (Rennes): Niederlande - Japan (ZDF)

Viertelfinale

Donnerstag, 27. Juni 2019, 21.00 Uhr (Le Havre): Norwegen - Sieger Valenciennes (TV noch offen)

Freitag, 28. Juni 2019, 21.00 Uhr (Paris): Sieger Le Havre - Sieger Reims (TV noch offen)

Samstag, 29. Juni 2019, 15.00 Uhr (Valenciennes): Sieger Montpellier - Sieger Rennes (TV noch offen)

Samstag, 29. Juni 2019, 18.30 Uhr (Rennes): Deutschland - Sieger Paris (TV noch offen)

Halbfinale

Dienstag, 2. Juli 2019, 21.00 Uhr (Lyon): Sieger VF1 - Sieger VF2 (TV noch offen)

Mittwoch, 3. Juli 2019, 21.00 Uhr (Lyon): Sieger VF3 - Sieger VF4 (TV noch offen)

Spiel um Platz 3

Samstag, 6. Juli 2019, 17.00 Uhr (Nizza): Verlierer HF1 - Verlierer HF2 (ZDF)

Finale

Sonntag, 7. Juli 2019, 17.00 Uhr (Lyon): Sieger HF1 - Sieger HF2 (ARD)

