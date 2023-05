„1A-Kandidat“ Wirtz weiter Thema beim FC Bayern – trotz Musiala und zweier Bayern-Juwele

Der FC Bayern schielt auf der Suche nach potenziellen Neuzugängen weiter nach Leverkusen, wo Florian Wirtz nach seiner Verletzung wieder groß aufspielt.

München - Zum Ende der Saison liegt der Fokus bei den Verantwortlichen des FC Bayern auf der Optimierung des Kaders. Einige Spieler werden den Verein wohl verlassen, im Gegenzug wollen sich die Münchner punktuell verstärken. Neben einem Mittelstürmer will der Rekordmeister offenbar einen spielstarken Mittelfeldmann verpflichten. Darum verfolgen die Bayern Florian Wirtz weiterhin genau, wie ein Bayern-Insider kürzlich verriet.

Florian Wirtz Geboren: 03. Mai 2003 in Pulheim Position: Offensives Mittelfeld Verein: Bayer Leverkusen (Vertrag bis 2027) Länderspiele: 6 für Deutschland

Florian Wirtz wäre laut FC-Bayern-Insider „1A-Kandidat“ für den Rekordmeister

Derzeit wird viel über mögliche Neuverpflichtungen der Bayern gerätselt, so soll sich der Bundesliga-Primus etwa intensiv mit Frankfurts Angreifer Randal Kolo Muani befassen. Doch auch andere Akteure aus der heimischen Liga werden beobachtet, wie Sport1-Chefreporter Kerry Hau in seiner neuen Folge seines Podcasts Die Bayern-Woche bestätigte.

„Gerade in den vergangenen Wochen habe ich immer wieder vermehrt gehört, dass man auf dieser Position in Zukunft durchaus noch etwas machen könnte“, meinte der Insider. „Wirtz wäre der 1A-Kandidat – seine Entwicklung wird weiter genau beobachtet, die Scouts schauen genau hin. Man sieht ja auch, wie er in Leverkusen performt. Seit seiner Verletzung ist er eigentlich noch einmal stärker und reifer geworden.

Leverkusens Florian Wirtz wohl erst „allerfrühestens 2024“ zu haben

Der 20-jährige Wirtz, der im vergangenen Jahr aufgrund eines Kreuzbandrisses für neun Monate ausfiel, kämpfte sich zum Jahresanfang wieder zurück in die Startelf und zeigte in den letzten Wochen und Monaten wieder Glanzleistungen. Bei Bayer Leverkusen steht er noch bis 2027 unter Vertrag, für den kommenden Sommer kommt ein Wechsel jedoch nicht infrage, was Hau ebenfalls attestierte.

„Beim FC Bayern weiß man auch, dass er und Jamal Musiala künftig eine Art Offensiv-Achse in der Nationalmannschaft bilden sollen“, so der Reporter. „Und wer weiß, vielleicht ist das irgendwann beim FC Bayern möglich. Allerfrühestens natürlich 2024.“

FC Bayern hat Wirtz im Visier, möchte aber Entwicklung eigener Talente abwarten

Bevor sich die Bayern jedoch konkret mit einem Wirtz-Transfer beschäftigen, würden sie wohl auf die Entwicklung der eigenen Talente schauen. Denn Paul Wanner und Arijon Ibrahimović, die beide ebenfalls auf der offensiven Mittelfeldposition beheimatet sind, könnten sich bei ihren angedachten Leihen in der kommenden Saison durchaus zu gestandenen Profis oder möglicherweise sogar zu echten Leistungsträgern entwickeln. Genug Potenzial wäre wohl bei den beiden Jungprofis vorhanden.

Für „Ausnahmespieler“ Wirtz würde sich Hau wünschen, dass sich dieser „noch einmal eine Saison unter Xabi Alonso in Leverkusen auf Topniveau“ zeigt, ehe er sich für einen Wechsel entscheidet. „Dann wird man schauen, in welche Richtung es geht: Ausland oder doch der FC Bayern.“ Um Wirtz aus seinem langfristigen Vertrag zu kaufen, müssten die Münchner jedoch viel Geld in die Hand nehmen. Für den Moment ist dies jedoch noch kein Thema. (ajr)