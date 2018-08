Europa League im Live-Ticker: Leipzig will gute Ausgangslage für das Rückspiel - Aufstellungen sind da

RB Leipzig gastiert bei Sorja Luhansk in der Ukraine, gespielt wird aber krisenbedingt in Saporischschja.

Gegen den FK Sorja Luhansk will RB Leipzig in die Gruppenphase der Europa League einziehen. Wir begleiten das Hinspiel der Playoffs im Live-Ticker.

FK Sorja Luhansk - RB Leipzig -:- (Do, 20.30 Uhr)



Luhansk: Makharadze - Tymchyk, Vernydub, Svatok, Mykhaylychenko - Silas, Kharatin - Karavaev, Lednev, Khomchenovskyi - Rafael Ratao Leipzig: Mvogo - Mukiele, Konate, Orban, Saracchi - Laimer, Ilsanker, Demme - Bruma, Cunha, Werner Schiedsrichter: Benoît Bastien Tore: ---

1. Minute: Der Ball rollt.

20.28 Uhr: Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. Leipzig spielt in den ungewohnten blauen Trikots und gelben Hosen. Das Stadion ist nur spärlich gefüllt, kein Wunder es liegt etwa 400 Kilometer entfernt von Luhansk. Dort ist wegen des ukrainisch-russischen Konflikts kein internationaler Spielbetrieb möglich.

20.15 Uhr: In in einer Viertelstunde geht es in Saporischschja los. Cheftrainer Ralf Rangnick dabei auf die Offensivkräfte Jean-Kevin Augustin, Marcel Sabitzer und Kevin Kampl verzichten. Das Trio blieb in Leipzig und bereitet sich auf das schwere Auswärtsspiel zum Bundesliga-Start an diesem Sonntag bei Borussia Dortmund vor. Nicht in der Startelf steht überraschend der Schwede Emil Forsberg. Für ihn sollen Bruma und der brasilianische Neuzugang Matheus Cunha die Akzente in der Offensive setzen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Gastspiel von RB Leipzig beim FK Sorja Luhansk in den entscheidenden Playoffs der UEFA Europa League. Die Sachsen wollen beim Team aus der Ukraine eine gute Ausgangslage für das Rückspiel eine Woche später vor heimischer Kulisse erzielen, um den Einzug in die Gruppenphase perfekt zu machen. Ob es klappt, erfahren Sie im Live-Ticker.

FK Sorja Luhansk gegen RB Leipzig: Vorbericht

Luhansk/Leipzig - RB-Coach Ralf Rangnick hat jüngst mit der Ankündigung, in Bundesliga und Europa League auf zwei verschiedene Teams zu setzen, für Furore gesorgt. Welche Mannschaft Rangnick am Donnerstagabend in Luhansk aufbietet, wird mit Spannung erwartet.

Die Offensivkräfte Jean-Kevin Augustin und Marcel Sabitzer kommen jedenfalls nicht in Frage. Augustin laboriert an einem Magen-Darm-Virus, Sabitzer hat seine Adduktorenprobleme noch nicht vollständig auskuriert. Kurzfristig ausfallen wird Kevin Kampl. Nach Auskunft von Cheftrainer Ralf Rangnick erlitt er im Abschlusstraining am Mittwoch eine Muskelverletzung. Dafür kehrt Torjäger Timo Werner ins Aufgebot zurück.

Unabhängig von Personalfragen dürften die Leipziger alles daran setzen, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der Red Bull Arena zu erarbeiten. Nur der Sieger der letzten Playoff-Runde zieht in die Gruppenphase der Europa League ein. Die Sachsen wiesen die bisherigen Kontrahenten Häcken (Schweden) und Craiova (Rumänien) souverän in die Schranken.

Doch Gegner Luhansk ist keine Laufkundschaft. In der zweiten Playoff-Runde setzten sich die Ukrainer überraschend gegen den favorisierten SC Braga durch. Und auch ein Bundesliga-Kontrahent der Leipziger denkt mit Schaudern an Sorja zurück. Hertha BSC unterlag der Elf von Yuri Vernydub an einem unwirtlichen Abend im Oktober 2017 mit 1:2.

