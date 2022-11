FIFA ändert Regularien in letzter Minute vor WM: Sperre für Neuer droht

Von: Stefan Schmid

Mit der One-Love-Kapitänsbinde wollen die Teams ein Zeichen setzen. Nun, kurz vor dem Beginn der WM in Katar, initiiert die FIFA plötzlich eine eigene Kampagne.

München/Katar - Es galt als ausgemachte Sache, dass Kapitäne einiger europäischer Länder bei der WM 2022 in Katar mit der „One-Love“-Binde am Arm auflaufen werden. Sie ist dazu gedacht, ein Zeichen für Toleranz und Selbstbestimmung sowie gegen Diskriminierung im Allgemeinen zu setzen. Nun aber scheint die FIFA auch in diesem Bereich in letzter Minute an den Gastgeber Katar Eingeständnisse machen zu wollen. In letzter Minute schafft der Weltverband eine Konkurrenz-Kampagne und könnte diese gar mit Sperren gegenüber den Kapitänen durchsetzen.

Bierhoff: „Wirkt, als ob die FIFA keine klare Haltung hat“

Einen Tag vor dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador (Gruppe A) präsentierte die FIFA in Kooperation mit Organisationen der Vereinten Nationen eine geplante Präsentation von sozialen Kampagnen. Transportiert werden sollen die Botschaften ausgerechnet mittels eines Aufdrucks auf den Kapitänsbinden. Diese wollten unter anderem die Mannschaften von Deutschland, Dänemark und England dazu verwenden, ihr eigenes Signal mittels der „One-Love“-Binde zu senden.

Der Vorstoß der FIFA, der vorsieht, jeden Spieltag einer anderen sozialen Organisation eine Bühne auf der Binde zu bieten, würde im luftleeren Raum wohl kaum für Kritik sorgen. Durch die zeitliche Kurzfristigkeit der Verkündung in Verbindung mit der ablehnenden Haltung Katars gegen die „One-Love“-Binden drängt sich allerdings die Vermutung auf, dass FIFA-Chef Gianni Infantino abermals vor dem Gastgeberland einknickt. Ähnlich äußert sich DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. „Natürlich ist die Kurzfristigkeit überraschend, es wirkt, als ob die FIFA keine klare Haltung hat.“

DFB nimmt finanzielle Strafen in Kauf und will sich mit anderen Nationen beraten

Noch ist nicht sicher, wie genau der DFB auf die Ankündigung der FIFA reagieren wird. Fest steht, dass nach den Statuen des Weltverbandes geregelt ist, dass dieser den Mannschaften vorschreiben darf, mit welcher Kapitänsbinde sie auflaufen müssen. Bei Zuwiderhandlung droht den Verbänden eine Strafe, die man aber wohl bereit wäre zu zahlen. So unterstreicht Bernd Neuendorf, DFB-Präsident, dass die „One-Love“-Binde „keine politische Äußerung, sondern ein Statement für die Menschenrechte“ sei.

DFB-Kapitän Manuel Neuer beim Testspiel gegen den Oman mit „One-Love“-Kapitänsbinde. © IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Dem pflichtet auch DFB-Kapitän Manuel Neuer, der die Binde schlussendlich tragen würde, bei. „Ich finde gut, dass wir zusammen (mit den anderen Nationen, d. Red.) ein Statement setzen können“ und verspricht: „Wir werden versuchen, das durchzusetzen und zu vertreten.“ Auch Bierhoff setzt weiter auf das gemeinsame Zeichen und will sich „mit den anderen Nationen abstimmen, weil es wichtig ist, dass es die Stimme mehrerer Nationen ist, nicht nur von einer.“

Bei Missachtung könnten Kapitäne gesperrt werden

Durch die Festlegung der Kapitänsbinden als offizielles Equipment der Spieler vonseiten der FIFA könnte bei Missachtung der Vorgaben nicht nur eine finanzielle Strafe auf die Verbände zukommen. Trägt ein Spieler nicht die vorgeschriebene Kleidung im Rahmen der Verordnungen, so kann dies vom Schiedsrichter mit einer Gelben Karte bestraft werden. Heißt konkret: Jeder Kapitän, der mit einer „One-Love“-Binde aufläuft, könnte gleich zu Beginn der Partie eine Verwarnung kassieren.

Kassiert ein Spieler im Verlauf des Turniers zum zweiten Mal den gelben Karton, so ist er für das darauffolgende Spiel gesperrt. Im Fall von Manuel Neuer hieße das, dass er beim letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica nicht spielen dürfte. Nach Informationen der Bild berät man sich beim DFB darüber, wie man damit umgeht, wenn die FIFA die Unparteiischen anhält, die Regularien in voller Härte umzusetzen. Mit Frankreich hat bereits eine Mannschaft, im Gegensatz zu den anderen europäischen Vertretern, bekannt gegeben, nicht mit der „One-Love“-Binde aufzulaufen. (sch)