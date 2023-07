Schalke-Wahnsinn gegen den HSV: Acht Tore und ein Platzverweis zum Auftakt

Von: Marcel Witte

Teilen

Der FC Schalke 04 hat beim Hamburger SV mit 3:5 verloren. © Eibner/Imago

Der FC Schalke 04 hat das erste Zweitliga-Spiel der Saison 2023/24 gegen den HSV verloren. In Hamburg fielen acht Tore in einem irren Spiel.

Aufstellung Hamburger SV: Heuer Fernandes - van der Brempt (90.+3 Oliveira), Ambrosius, Ramos, Heyer (79. Muheim) - Benes, Meffert, Öztunali (78. Dompe) - Königsdörffer (69. Jatta), Glatzel, Pherai (90.+3 Krahn)

Aufstellung FC Schalke 04: Müller - Brunner, Cisse, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg, Drexler (77. Latza) - Karaman (72. Matriciani), Ouedraogo (61. Seguin), Mohr (61. Lasme) - Terodde (77. Polter)

Begegnung: HSV - FC Schalke 04

Anstoß: Freitag (28. Juli), 20.30 Uhr

Endstand: 5:3 (1:2)

Tore: 1:0 Glatzel (16.), 1:1 Ouedraogo (22.), 1:2 Ouwejan (45.+1), 2:2 Benes (56./FE), 3:2 Benes (60.), 3:3 Terodde (66.), 4:3 Glatzel (90.+1), 5:3 Dompe (90.+9)

Platzverweis: Gelb-Rot gegen Cisse nach wiederholtem Foulspiels (71.)

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (36, Mülheim)

Schalke-Wahnsinn gegen den HSV: Acht Tore und ein Platzverweis zum Auftakt

22.29 Uhr: Abpfiff in Hamburg! Der S04 verliert ein verrücktes Spiel mit acht Toren mit 3:5. Es ging hin und her, insgesamt hatte der HSV aber die besseren Chancen und war spielbestimmend. Schalke konnte sich des Öfteren bei Torwart Marius Müller bedanken, der viele Bälle parierte. Am Ende war wohl der Platzverweis gegen Innenverteidiger Ibrahima Cisse der Knackpunkt für die „Knappen“, die zu zehnt am Ende gegen Hamburg einknickten.

90.+9 Minute: Der S04 verliert den Ball nach dem Freistoß, Dompe läuft alleine auf das freie Tor zu und trifft zum 5:3.

90.+9 Minute: Tor für Hamburg!

90.+8 Minute: Nochmal ein Freistoß für Schalke, 40 Meter vor dem Hamburger Tor. Auch Müller ist nun vorne.

90.+6 Minute: Dompe setzt sich auf links gegen Seguin durch und schließt ab, Müller wehrt ab.

90.+4 Minute: Der HSV kontert nach einem langen Ball des S04 über Jatta auf der rechten Seite. Die Flanke fängt Matriciani ab.

90.+3 Minute: Ein irres Spiel, der S04 muss jetzt mit zehn Mann alles nach vorne werfen. Beim HSV kommen Oliveira und Krahn für Pherai und van der Brempt.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Glatzel schockt den S04 in der Nachspielzeit

90.+1 Minute: Da ist es passiert. Glatzel wird im Strafraum bedient, umkurvt Müller und trifft eiskalt zum 4:3 für den HSV. Beim Jubel zieht er sein Trikot aus und sieht dafür Gelb.

90.+1 Minute: Tor für Hamburg!

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Sieben Minuten Nachspielzeit

90. Minute: Sieben (!) Minuten Nachspielzeit. Der S04 zittert jetzt gewaltig in Unterzahl und kommt gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus.

89. Minute: Brunner hat einen Krampf, Schiedsrichter Jöllenbeck eilt zur Hilfe. Brunner muss weitermachen, der S04 hat alle Wechsel-Optionen verbraucht.

88. Minute: Der HSV drückt jetzt enorm auf die Führung. Dompe flankt auf Meffert, dessen Abnahme noch von Matriciani zur Ecke abgeblockt wird. Nach der kommt Moheim zum Schuss, abgewehrt von der Schalker Defensive.

87. Minute: Pherai hat auf rechts viel Platz, flankt auf Glatzel, der den Kopfball aber nichts auf Tor bringt, da Müller noch mit den Fingerspitzen dazwischen war. Einen anschließenden Schuss aus dem Rückraum pariert Müller.

85. Minute: Lasme geht an van der Brempt vorbei, zieht alleine auf Heuer Ferndandes zu, scheitert aber am Keeper.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Wieder ein Abseits-Tor der Hamburger

83. Minute: Wieder Tor für Hamburg, wieder Abseits. Nach einem Freistoß köpft Glatzel ein, aber der HSV-Stürmer stand deutlich im Abseits.

81. Minute: PFOSTEN! Wahnsinn, Muheim zieht nach seiner Einwechslung direkt einfach mal aus 20 Metern ab und trifft das Aluminium, den Nachschuss setzt Glatzel über das Tor.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Abseits-Tor von Hamburg

80. Minute: Tor für Hamburg - aber Benes war deutlich im Abseits. Der HSV-Profi zieht in Richtung Tor und schließt ins Tor ab. Erst dann greift Schiedsrichter Jöllenbeck zur Pfeife.

79. Minute: Hamburg wechselt nochmal, ehe das Spiel weitergeht. Muheim kommt für Heyer ins Spiel, der wie Drexler nicht weitermachen kann.

78. Minute: Auch Hamburg wechselt, Dompe kommt für Öztunali.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Torschütze Terodde ausgewechselt

77. Minute: Polter kommt für Terodde rein. Latza für Drexler.

76. Minute: Zusammenprall im Mittelfeld, Drexler ist beteiligt. Er rauscht mit dem Hamburger Heyer zusammen, beide müssen behandelt werden. An der Seitenlinie stehen schon Latza und Polter bereit.

74. Minute: Drexler will sich im Strafraum auf den Boden setzen, aber der S04 kann in dem Moment kontern. Der Schalker steht wieder auf. Mal schauen, ob es gleich noch für ihn weitergeht.

72. Minute: Reis reagiert umgehend, Matriciani kommt für Karaman.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Cisse sieht Gelb-Rot

71. Minute: GELB-ROT! Cisse muss nach einem Foul an Öztunali vom Platz.

69. Minute: Hamburg wechselt, Jatta kommt für Königsdörffer.

68. Minute: Wieder der S04 am Zug, Karaman hat auf rechts Platz und will Terodde bedienen. Aber der HSV klärt zur Ecke.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Terodde bringt den S04 zurück

66. Minute: Terodde ist zur Stelle! Was für ein Spiel! Schallenberg erobert den Ball hinter der Mittellinie und bedient direkt Terodde, der in die Spitze startet und eiskalt vor Heuer Fernandes ausgleicht. 3:3!

66. Minute: TOOOOOR FÜR SCHALKE!

64. Minute: Benes kann schalten und walten in der Mitte, er bedient Glatzel, dessen Schuss an der Strafraumgrenze geblockt wird. Auch der Nachschuss von Meffert bleibt hängen.

63. Minute: Schallenberg sieht Gelb nach einem Foul an Benes auf Höhe der Mittellinie.

61. Minute: Der S04 reagiert direkt: Seguin kommt für Ouedraogo, Lasme für Mohr.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: S04 nach der Pause völlig von der Rolle

60. Minute: Wahnsinn, nach der Ecke kontert der HSV mit Fünf gegen Zwei. Glatzel bedient Benes, der das Leder über Müller hinweg ins Tor lupft. 3:2 für Hamburg.

60. Minute: Tor für Hamburg!

59. Minute: Drexler bedient Ouedraogo an der Strafraumkante, der Youngster kommt an Ramos zwar nicht vorbei, holt aber eine Ecke raus.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Cisse-Foul bringt Hamburg wieder ran

56. Minute: Benes verlädt Müller ins falsche Eck, er trifft flach unten links. 2:2.

56. Minute: Tor für Hamburg!

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Elfmeter für Hamburg

55. Minute: Ist das bitter, Cisse bringt Glatzel im Strafraum zu Fall und sieht dafür Gelb. Völlig unnötig hält der Verteidiger den Stürmer fest. Klarer Elfmeter für den HSV, der Stürmer wäre durch gewesen.

55. Minute: Elfmeter für Hamburg!

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Terodde trifft aus dem Abseits

53. Minute: Tooor für Schalke - aber Abseits. Mohr bedient Terodde von links, der Stürmer nimmt das Leder von der Strafraumkante direkt. Der Ball fliegt flach ins kurze Eck. Aber Terodde war wohl einen Schritt weiter als der letzte Hamburger Verteidiger.

52. Minute: Pherai verliert den Ball in der eigenen Hälfte, Terodde läuft in doppelter Bedrängnis Richtung Tor. Statt abzuschließen will er abspielen, der Pass geht schief.

51. Minute: Eine Flanke von Königsdorffer von links fliegt nahe ans Tor, über Müller hinweg. Ouwejan klärt zur Ecke am zweiten Pfosten. Die bringt dem HSV aber nichts ein.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Müller pariert gegen Glatzel

50. Minute: Müller, immer Müller! Flanke von links auf Glatzel, der völlig frei im Strafraum ist. Den Schuss aus kurzer Distanz mit links pariert S04-Torwart Müller stark.

49. Minute: Interessantes Duell: Terodde sprintet hinter Glatzel her, von der Mitte in Richtung Außenlinie dribbelt und dann wieder auf Höhe der Mittellinie in die Mitte zieht. Erst dann wendet sich Terodde ab.

47. Minute: Der HSV hält zunächst lange den Ball, dann begeht Kaminski ein Foul auf Höhe der Mittellinie. Die zweite Halbzeit beginnt verhalten.

21.34 Uhr: Beginn der zweiten Halbzeit!

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Ouedraogo und Ouwejan drehen die Partie

21.18 Uhr: Halbzeitpause in Hamburg! Ist das verrückt, eigentlich hatte der HSV die deutlich besseren Chancen gegen eine schwache Schalker Defensive. Doch der S04 führt zur Pause mit 2:1 nach Toren des 17-jährigen Ouedraogo und Ouwejan, der in der Nachspielzeit traf. Ein verrücktes Spiel, das noch längst nicht entschieden ist.

45.+1 Minute: Und plötzlich ist die Kugel drin! Ouwejan bedient Ouedraogo im Strafraum, der eigentlich Terodde in der Mitte bedienen will. Der HSV blockt den Ball ab und Ouwejan nimmt einfach mal Maß. Die Kugel schlägt im langen Eck ein, 2:1 für Schalke!

45+1 Minute: TOOOOOOOOOOR FÜR SCHALKE!

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit.

44. Minute: Langer Ball von Drexler auf Terodde im Strafraum, der aber hinter die Volleyabnahme nicht viel Wucht bekommt. Kein Problem für Heuer Fernandes, zumal Terodde wohl im Abseits stand.

43. Minute: Ambrosius köpft das Leder bei der Ecke Richtung zweiten Pfosten, da ist wieder Heyer zur Stelle, der aber den Ball knapp verpasst.

42. Minute: Öztunali schickt Heyer in den Strafraum, der Hamburger hat viel Platz, doch Kaminski blockt seinen Schuss aus zehn Metern zur Ecke ab.

41. Minute: Wieder schickt Ouedraogo Karaman über rechts, dessen Hereingabe kann Mohr in der Mitte aber nicht verwerten, der Linksaußen tritt über den Ball.

38. Minute: Ouedraogo bedient Karaman auf rechts, der direkt in die Mitte zu Terodde spielt. Der Stürmer scheitert an Heuer Fernandes aus rund sieben Metern, stand beim Abspiel Karamans aber auch im Abseits.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Müller pariert gegen Öztunali

36. Minute: PFOSTEN! Öztunali zimmert den Ball aus rund zehn Metern aus halblinker Position aufs Tor, Müller lenkt das Leder ans Aluminium. Müller ist bislang der beste Schalker auf dem Platz.

36. Minute: Benes zirkelt den Freistoß in die Mauer.

34. Minute: Benes hat viel Platz zentral vor dem Tor, sein Schuss geht offenbar an die Hand von Mohr kurz vor dem Strafraum. Freistoß für den HSV nahe der Strafraumgrenze, zentrale Position.

33. Minute: Benes bringt einen Freistoß aus 20 Metern in den Sechzehner, Ramos ist am zweiten Pfosten frei, aber kann den aufspringenden Ball nicht richtig verarbeiten, das Leder fliegt deutlich am Schalker Tor vorbei.

32. Minute: Cisse geht gegen Benes im Zweikampf leicht zu Boden, der Hamburger hat viel Platz auf links. Seine Flanke kann Kaminski aber klären.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Müller gegen Pherai zur Stelle

30. Minute: Hui, Pherai kommt nach Kopfball-Vorlage von Glatzel aus kurzer Distanz zum Abschluss. Müller wehrt den Ball mit dem Fuß zur Ecke ab.

28. Minute: Drexler bedient Karaman an der Strafraumkante, der spielt direkt in die Mitte. Aber sowohl Terodde als auch Ouedraogo verpassen die Hereingabe am Fünfmeterraum knapp.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Ultras Gelsenkirchen nun auch im Stadion

26. Minute: Die Ultras Gelsenkirchen sind mittlerweile auch im Stadion angekommen - kurz nach dem Ausgleich der Schalker. Direkt wird es laut.

24. Minute: Wie aus dem Nichts fällt der Ausgleich für den S04. Es könnte ein Traum-Debüt für Ouedraogo werden.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Ouedraogo schlägt beim Debüt direkt zu

22. Minute: Der 17-Jährige schlägt zu! ASSAN OUEDRAOGO. Karaman bedient Terodde in der Mitte, der legt auf Ouedraogo ab, der eiskalt mit rechts aus rund 10 Metern aus der Drehung ins linke untere Eck abschließt.

22. Minute: TOOOOOOOOOOOR FÜR SCHALKE!

20. Minute: Der HSV hat den S04 bislang gut im Griff. Schalke hat enorme Probleme im Spielaufbau und findet gegen die aggressiven Hamburger kein Mittel. Die Defensive der Königsblauen wackelt gewaltig.

19. Minute: Fast das 2:0! Pherai bekommt den Ball völlig frei im Sechzehner und schließt flach ins rechte untere Eck ab, Müller ist zur Ecke. Beim anschließenden Schalke-Konter stoppt Heyer Drexler und sieht dafür Gelb.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Glatzel schockt den S04 früh

16. Minute: Der HSV führt mit 1:0. Meffert sieht Pherai vor dem Strafraum, der über rechts in den Sechzehner zieht und in der Mitte Glatzel bedient.

16. Minute: Tor für Hamburg!

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Erste Chance durch Karaman

15. Minute: Die erste gute Chance für den S04! Karaman zieht über links in den Strafraum und zieht in Richtung langes Eck ab. Heuer Fernandes pariert aber den Flachschuss.

13. Minute: Erst flankt Drexler nach dem Freistoß von rechts, der HSV köpft raus. Dann versucht es Ouwejan von links, aber Kaminskis Abschluss mit links geht weit am Tor vorbei.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Erste Gelbe für Hamburgs Öztunali

12. Minute: Glück für den S04, Königsdorffer bekommt den Ball zugespielt in die Schnittstelle der Abwehr, aber Kaminski ist dazwischen. Beim anschließenden Konter der Schalker sieht Öztunali die erste Gelbe nach einem taktischen Foul an Karaman.

11. Minute: Brunner foult Benes kurz vor der Mittellinie. Bislang kommt der S04 noch nicht so gut in die Zweikämpfe.

10. Minute: Terodde kommt zum Kopfball, aber kann den Ball nicht platzieren. Der Schalker reklamiert, dass ein HSV-Profi noch am Leder war, weshalb der Ball weit am Tor vorbeiflog. Es gibt aber Abstoß statt Ecke.

9. Minute: Erstmals setzt sich Schalke in der Hamburger Hälfte fest. Ein Pass von Kaminski auf Ouedraogo wird abgefälscht, Ecke für den S04.

7. Minute: Hamburg kontert nach einem Ballverlust des S04 auf Höhe der Mittellinie, Öztunali legt ab auf Pherai, der dann durch die Abwehrkette durchstecken will. Sein Pass ist aber zu weit.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: S04 steht früh unter Druck

5. Minute: Riesen-Paraden von Müller! Glatzel schließt aus 20 Metern einfach mal ab, Müller wehrt das Leder mit einem Sprung nach links ab. Wenige Sekunden später muss Müller gegen Königsdorffer ran und hält den Schuss von der Strafraumgrenze ebenfalls. Der S04 steht früh unter Druck.

4. Minute: Königsdorffer kommt frei zum Kopfball nach der Ecke, Cisse blockt aber erneut zur Ecke. Diese bringt dem HSV dann nichts ein. Schalke will nach Balleroberung kontern, aber beim Pass von Drexler auf Karaman, steht der Rechtsaußen im Abseits.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Cisse blockt Kopfball ab

3. Minute: Ecke für Hamburg, nachdem Ouwejan den Ball von der Mittellinie im Presschlag zurück zu Müller spielen will. Der offenbar abgefälschte Ball geht ins Toraus.

2. Minute: Karaman erobert den Ball vom letzten HSV-Verteidiger, allerdings in der Rückwärtsbewegung in Richtung S04-Tor. Der anschließende Pass nach vorne von Drexler ist unkontrollierbar für Terodde in der Sturmspitze.

1. Minute: Erster Freistoß für den S04 nach 30 Sekunden, nachdem Drexler von Öztunali nahe der Mittellinie gelegt wird.

20.30 Uhr: Anpfiff in Hamburg!

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Ultras Gelsenkirchen verpassen den Anpfiff

20.26 Uhr: Die Teams kommen aufs Feld, in wenigen Minuten geht es los in Hamburg!

20.21 Uhr: Die aktive Fanszene des S04 um die Ultras Gelsenkirchen verpasst die ersten Minuten des Spiels heute beim Hamburger SV. Wie RUHR24 erfuhr: Aufgrund einer Reifenpanne kommen die Fans erst später am Stadion an.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Assan Ouedraogo stellt neuen Rekord auf

20.18 Uhr: Bevor es gleich losgeht, noch eine Statistik: Assan Ouedraogo ist im Alter von 17 Jahren und 80 Tagen der jüngste Spieler, der seit der Gründung der Bundesliga in einer der beiden obersten deutschen Ligen für Schalke 04 zum Einsatz kommt.

20.14 Uhr: Peter Knäbel war jetzt auch am Sky-Mikro zu Gast und sprach über...

... Assan Ouedraogo: Er hat gar nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Ich hoffe, er spielt erfrischend und mit Freude Fußball.

Er hat gar nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Ich hoffe, er spielt erfrischend und mit Freude Fußball. ... S04 als Aufstiegsfavorit: Ich nehme es an. Wir haben das in diesem Jahr auch so formuliert, wie es sich für uns gehört. Weil wir sinnvolle Dinge gemacht haben, einen stimmigen Kader haben und in den Prozessen eingespielt sind. Das war damals (2021, Anm. d. Red.) anders. Aber die zweite Liga hat ihre eigenen Gesetze und ist knüppelhart.

Ich nehme es an. Wir haben das in diesem Jahr auch so formuliert, wie es sich für uns gehört. Weil wir sinnvolle Dinge gemacht haben, einen stimmigen Kader haben und in den Prozessen eingespielt sind. Das war damals (2021, Anm. d. Red.) anders. Aber die zweite Liga hat ihre eigenen Gesetze und ist knüppelhart. ... Trikot-Sponsor Veltins: In erster Linie ein großes Danke an Veltins. 26 Jahre Partnerschaft ist einmalig im deutschen Fußball. Schalke 04 hat gestern um 19.04 Uhr, als wir den Verkauf gestartet haben, schon über 10.000 Trikots verkauft. Es ist schön, dass das alles gelungen ist. Wir haben natürlich mit Sponsor geplant, es ist eng geworden, wir haben lange suchen müssen.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Reis über Ouedraogo, Cisse und den Matchplan

20.09 Uhr: Thomas Reis im Interview bei Sky über...

... seinen Matchplan: Wir müssen eine ordentliche Leistung abrufen, jeden Zweikampf annehmen. Aber natürlich ist auch ein gewisser Druck da, weil wir aufsteigen wollen. Jedes Spiel wird interessant werden.

Wir müssen eine ordentliche Leistung abrufen, jeden Zweikampf annehmen. Aber natürlich ist auch ein gewisser Druck da, weil wir aufsteigen wollen. Jedes Spiel wird interessant werden. ... den Aufstieg: Als Schalke 04 kannst du nicht sagen, ‚wir schauen mal‘. Da gehört viel dazu, Spielglück, die gewisse Einstellung. Ich bin positiv gestimmt, wir versuchen und werden aufsteigen.

Als Schalke 04 kannst du nicht sagen, ‚wir schauen mal‘. Da gehört viel dazu, Spielglück, die gewisse Einstellung. Ich bin positiv gestimmt, wir versuchen und werden aufsteigen. ... seine Frusttoleranz: Das wird man sehen, wir werden nicht mit 34 Siegen durchgehen. Wichtig ist, dass man gestärkt aus Niederlagen geht. Wir wollen heute natürlich nicht mit einer Niederlage starten.

Das wird man sehen, wir werden nicht mit 34 Siegen durchgehen. Wichtig ist, dass man gestärkt aus Niederlagen geht. Wir wollen heute natürlich nicht mit einer Niederlage starten. ... Assan Ouedraogo: Entweder man ist überzeugt von einem Spieler oder nicht. Wir haben einen Rohdiamanten, der eine Unbekümmertheit reinbringt. Bisher ist es ein Junge, der einfach Bock hat, Fußball zu spielen. Er muss mit Freude dabei sein, dann sieht man seine Qualität in der Offensive. Wir werden ihn trotzdem weiter behutsam aufbauen, heute ist aber seine Premiere.

Entweder man ist überzeugt von einem Spieler oder nicht. Wir haben einen Rohdiamanten, der eine Unbekümmertheit reinbringt. Bisher ist es ein Junge, der einfach Bock hat, Fußball zu spielen. Er muss mit Freude dabei sein, dann sieht man seine Qualität in der Offensive. Wir werden ihn trotzdem weiter behutsam aufbauen, heute ist aber seine Premiere. ... Ibrahima Cisse in der Startelf: Das ist ja auch immer so eine Sache. Ibra hat eine tolle U23-Afrika-Meisterschaft gespielt. Letztes Jahr hat er ein paar Verhaltensweisen gezeigt, die nicht in den Profifußball gehören. Aber er hat daraus gelernt, bringt eine gewisse Dynamik mit. Henning hatte die U21-Europameisterschaft, ist später eingestiegen und unsere Allzweckwaffe. Heute habe ich mich für diese Aufstellung entschieden.

Das ist ja auch immer so eine Sache. Ibra hat eine tolle U23-Afrika-Meisterschaft gespielt. Letztes Jahr hat er ein paar Verhaltensweisen gezeigt, die nicht in den Profifußball gehören. Aber er hat daraus gelernt, bringt eine gewisse Dynamik mit. Henning hatte die U21-Europameisterschaft, ist später eingestiegen und unsere Allzweckwaffe. Heute habe ich mich für diese Aufstellung entschieden. ... den Gegner: Du musst mutig sein, dem Spielablauf des HSV entgegenstemmen. Wir müssen verhindern, dass der HSV über Außen kommt, da haben sie viel Dynamik.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Hamburg-Trainer trotz Ausfälle zuversichtlich

20.01 Uhr: Der HSV hat heute einige Ausfälle zu verzeichnen. Mulheim, Schonlau, Mikelbrencis und Hadzikadunic fehlen verletzt. Trainer Tim Walter stört das aber nicht. Im Sky-Interview erklärte er soeben, dass das Team im Vorfeld auf alle Fälle vorbereitet wurde und auch in dieser Form bereits gemeinsam trainiert habe.

19.55 Uhr: Neben Assan Ouedraogo feiert heute auch Ibrahima Cisse sein Profi-Debüt. Der 22-jährige Innenverteidiger kam im Sommer 2022 zum S04, spielte aber ausschließlich für die U23. Jetzt scheint er im Aufschwung: Jüngst wurde der Abwehrspieler beim U23-Afrika-Cup in die Mannschaft des Turniers gewählt und steht nun erstmals in der Schalker Profi-Startelf.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Assan Ouedraogo heute beim S04 im Fokus

19.47 Uhr: Für Schalke-Neuzugang Timo Baumgartl, der erst am Mittwoch vorgestellt wurde und nur am Donnerstag mit dem Team trainieren konnte, kommt ein Einsatz heute noch zu früh. Thomas Reis kündigte bei der Pressekonferenz bereits an, sich zunächst einen Eindruck vom neuen Verteidiger machen zu wollen, „ob die Reise nach Hamburg Sinn macht oder nicht“.

19.43 Uhr: Assan Ouedraogo - wer ist das eigentlich? Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb im vergangenen Jahr einen Mega-Vertrag beim S04. Schon mit 16 Jahren war er Stammspieler in der U19 der „Knappen“ unter Trainer Norbert Elgert. Der FC Schalke 04 stattete ihn mit einem Fördervertrag aus, der in einen Profi-Vertrag umgewandelt werden kann und bis zum Sommer 2027 gültig wäre. Der heutige Startelf-Einsatz zeigt: Das Vertrauen in die Fähigkeiten des 17-Jährigen ist groß.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Thomas Reis hielt sich auf RUHR24-Nachfrage noch bedeckt

19.38 Uhr: Die Startelf-Nominierung von Assan Ouedraogo kommt durchaus überraschend. RUHR24 fragte bei Thomas Reis bei der Pressekonferenz am Mittwoch nach, der Schalke-Trainer sagte über Ouedraogo: „Die Mannschaft sieht auch, da schlummert was. Wir werden schauen, ob er mal einen Einsatz bekommt.“

19.33 Uhr: So spielt der HSV:

Heuer Fernandes - van der Brempt, Ambrosius, Ramos, Heyer - Benes, Meffert, Öztunali - Königsdörffer, Glatzel, Pherai.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: S04 heute ohne Tempelmann und Baumgartl

19.28 Uhr: Auf der S04-Bank sitzen: Langer - Matriciani, Seguin, Latza, Idrizi, Tauer, Lasme, Kozuki und Polter. Neuzugang Timo Baumgartl fehlt im Kader, ebenso wie unter anderem Lino Tempelmann und der soeben noch erwähnte Mehmet Aydin.

19.26 Uhr: Das kommt überraschend: Der erst 17-jährige Assan Ouedraogo steht heute in der S04-Startelf!

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: Reis lässt Super-Talent Ouedraogo los

19.23 Uhr: Das ist die Aufstellung des FC Schalke 04 heute gegen den HSV:

Müller - Brunner, Cisse, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg, Drexler - Karaman, Ouedraogo, Mohr - Terodde

Die S04-Aufstellung gegen den HSV. © RUHR24

19.08 Uhr: In einigen Minuten gibt der FC Schalke 04 seine Aufstellung bekannt. Ob auch Mehmet Aydin im Kader steht? Der Youngster war zuletzt angeschlagen, jetzt gibt es um seine Person Neuigkeiten. Der Rechtsverteidiger soll vor einem Wechsel vom S04 zu Trabzonspor stehen, heißt es aus der Türkei.

Schalke 04 gegen HSV im Live-Ticker: S04 heute mit Trikot-Knaller

18.41 Uhr: Kurz vor dem Liga-Start ist natürlich die Zeit der Prognosen. Ex-Profi Mario Basler sagt über den FC Schalke 04 in seinem Podcast „Basler Ballert“: „Sie gehören in die Bundesliga, sie müssen aufsteigen und dafür drücke ich die Daumen.“

Update, Freitag (28. Juli), 18.24 Uhr: Der FC Schalke 04 hat kurz vor dem Zweitliga-Auftakt beim HSV für eine Hammer-Nachricht gesorgt. Der S04 trägt ab sofort wieder den Schriftzug „Veltins“ auf der Trikot-Brust und läuft heute erstmals damit auf. Die Brauerei springt für ein Jahr lang als Trikotsponsor ein, schon von 1997 bis 2001 war das Unternehmen als Hauptsponsor bei den Königsblauen aktiv.

Schalke 04 gegen den HSV im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Zweitliga-Auftakt

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Zweitliga-Auftaktes zwischen dem HSV und dem FC Schalke 04. Anpfiff ist am Freitag (28. Juli) um 20.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion. +++

Gelsenkirchen – Jetzt geht es los, der erste Spieltag der 2. Bundesliga steht an. Und der Zweitliga-Spielplan bescherte dem S04 direkt einen Kracher. Wie vor zwei Jahren geht es zum Auftakt gegen den Hamburger SV, dieses Mal aber nicht in Gelsenkirchen, sondern in der Hansestadt.

Schalke 04 legt mit Neuzugang Timo Baumgartl gegen den HSV los

Der FC Schalke 04 hat sich mit sechs Spielern in der Sommerpause neu verstärkt. Ron Schallenberg, Paul Seguin, Lino Tempelmann, Bryan Lasme und Marius Müller wechselten zu den „Knappen“. Am Mittwoch (26. Juli) stellte der S04 zudem Timo Baumgartl als Neuzugang vor.

Der Innenverteidiger ist nach der schweren Verletzung von S04-Abwehrspieler Leo Greiml direkt gefordert. Doch kann er sofort den Platz in der Startelf neben Marcin Kaminski einnehmen? Thomas Reis gab sich auf der Pressekonferenz am Mittwoch noch bedeckt und sagte, dass er sich den Neuzugang im Training anschauen wolle, „ob die Reise nach Hamburg Sinn mache oder nicht“.

Der Coach dürfte aber wohl kaum auf den 27-Jährigen, der beim VfB Stuttgart bereits mit Marcin Kaminski in der Innenverteidigung spielte, verzichten. Alternativ stünde Henning Matriciani bereit.

Schalke 04 muss gegen den HSV auf Ralf Fährmann verzichten. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Schalke 04 ohne Ralf Fährmann, HSV ohne Sebastian Schonlau

Ansonsten sind in der Aufstellung gegen den Hamburger SV schon viele Positionen klar. Im Tor wird Marius Müller stehen, der die verletzte Nummer eins des S04, Ralf Fährmann, vertritt. Der Keeper konnte in den vergangenen Tagen nur ein Lauftraining absolvieren.

Aber auch aufseiten des HSV gibt es einen Ausfall eines wichtigen Spielers. Die bittere Nachricht aus der Hamburg-Kabine: Kapitän Sebastian Schonlau muss gegen Schalke 04 passen. Er plagt sich mit Wadenproblemen herum.

Alle wichtigen News rund um das Spiel Hamburger SV gegen den FC Schalke 04 gibt es hier im S04-Live-Ticker von RUHR24.