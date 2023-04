Schalke 04 gegen Hertha BSC: Verwirrung um Moritz Jenz vor Abstiegsgipfel

Von: Christian Keiter

Live-Ticker: Schalke 04 empfängt Hertha BSC. © Dennis Ewert/RHR-Foto - Montage: RUHR24

Steht Moritz Jenz Schalke 04 im Abstiegs-Endspiel gegen Hertha BSC wieder zur Verfügung? RUHR24 berichtet im Live-Ticker über das S04-Heimspiel.

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Fährmann – Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani – Krauss, Kral – Skarke, Zalazar, Bülter – Terodde

Mögliche Aufstellung Hertha BSC: Christensen – Uremovic, Kempf, Dardai – Richter, Tousart, Cigerci, Boateng, Plattenhardt – Lukebakio, Kanga

Anstoß: Freitag (14. April), 20.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Felix Brych (47, München)

Schalke 04 gegen Hertha BSC im Live-Ticker: S04 bangt vor Abstiegs-Endspiel um Moritz Jenz

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC. Anstoß in der Veltins-Arena ist am Freitag (14. April) um 20.30 Uhr. +++

Gelsenkirchen – Hertha BSC reist hochmotiviert zum Keller-Duell nach Gelsenkirchen. Kevin-Prince Boateng will gegen den S04 zur Not eine Rote Karte in Kauf nehmen und kündigte bereits an, in den Zweikämpfen den Fuß „nicht wegzuziehen“. Nicht nur deshalb hofft Königsblau auf die Rückkehr des eigenen Zweikampf-Monsters Moritz Jenz.

Der Winter-Neuzugang fehlte Schalke zuletzt aufgrund einer Oberschenkelzerrung. Prompt verloren die zuvor acht Spiele lang ungeschlagenen „Knappen“ gegen Bayer Leverkusen (0:3) und bei der TSG Hoffenheim (0:2). Doch in der Woche vor dem Schicksalsspiel gegen Hertha keimt Hoffnung auf.

Schalke 04 gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Jenz gibt grünes Licht, Asamoah hält sich zurück

Beim öffentlichen S04-Training am Dienstag (11. April) antwortete Jenz auf die Frage von WAZ-Reporter Andreas Ernst, ob er am Freitag wieder dabei sei, klipp und klar: „Ja!“

Lichtblick im Abstiegskampf: Moritz Jenz steht vor seinem Comeback für Schalke 04. © Dennis Ewert/RHR-FOTO

Schalkes Lizenzspieler-Leiter Gerald Asamoah äußerte sich hingegen zurückhaltender. Man müsse beim Abwehrchef „von Tag zu Tag schauen“. Klar ist aber: Lässt der Zustand von Jenz einen Einsatz im Spiel gegen die Berliner irgendwie zu, wird der 23-Jährige auflaufen. Dafür ist die Begegnung am 28. Bundesliga-Spieltag zu wichtig.

Angesichts des schwierigen Restprogramms hilft Tabellenschlusslicht Schalke nur ein Sieg. Punktet die Mannschaft von Thomas Reis gegen Hertha BSC nicht dreifach, können die Verantwortlichen ihre zweigleisige Planung allmählich auf ein Gleis überführen.