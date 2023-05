Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Tuchel fehlen drei Spieler

Von: Christian Keiter, Marcel Witte

Live-Ticker: Schalke 04 reist zum FC Bayern. © Tim Rehbein/RHR-Foto - Montage: RUHR24

Am 32. Spieltag der Bundesliga gastiert Schalke 04 beim FC Bayern. RUHR24 berichtet heute im Live-Ticker über das S04-Auswärtsspiel.

Mögliche Aufstellung FC Bayern: Sommer – Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo – Kimmich, Goretzka – Coman, Musiala, Sané – Gnabry

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Schwolow – Brunner, van den Berg, Kaminski, Matriciani – Kral, Krauß – Karaman, Drexler, Bülter – Frey

Anstoß: Heute (13. Mai), 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Kein S04-Profi bei der U23

13.43 Uhr: Ein erstes Indiz für den heutigen Schalke-Kader: Beim Spiel der U23 in der Regionalliga West gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach (Anstoß 14 Uhr) ist kein einziger Profi-Spieler dabei. Zuletzt liefen Niklas Tauer und Leo Greiml beim Auswärtsspiel in Aachen auf.

13.38 Uhr: Die Schalke-Fans in München sind guter Dinge, was das heutige Spiel angeht. Knapp tausend Anhänger der Königsblauen feierten seit den Morgenstunden beim Fantreff der Isar-Schalker im Biergarten des Hofbräukellers. Nun geht es auf in Richtung Allianz-Arena.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Die weiteren Bundesliga-Spiele heute

Update, Samstag (13. Mai), 13.27 Uhr: Das Bundesliga-Spiel am Freitagabend ging aus Schalker Sicht gut aus. Der 1. FC Köln besiegte das Schlusslicht Hertha BSC mit 5:2. Somit bleibt der S04 auf Platz 15 weiterhin fünf Punkte vor den Hauptstädtern. Das sind die weiteren Begegnungen neben der Partie FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 heute:

VfL Bochum - FC Augsburg

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

Union Berlin - SC Freiburg (alle 15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr / im RUHR24-Live-Ticker)

Update, Freitag (12. Mai), 13.49 Uhr: Der FC Bayern München muss gegen den S04 auf Eric-Maxim Choupo-Moting und Josip Stanisic verzichten. Das gab Trainer Thomas Tuchel soeben bekannt. Auch Alphonso Davies fällt aus, dafür sind Leon Goretzka und Dayot Upamecano zurück im Kader. Bei den Königsblauen fehlt mit Moritz Jenz ein wichtiger Spieler für die Schalke-Aufstellung gegen den FCB.

Schalke gegen FC Bayern im Live-Ticker: Zalazar reagiert vor Partie auf Angebot aus Dortmund

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04. Anstoß in der Allianz Arena ist am Samstag (13. Mai) um 15.30 Uhr. +++

Gelsenkirchen/München – Ein ungewohntes Bild: Durch den 2:3-Auswärtserfolg von Schalke 04 gegen Mainz 05 am vergangenen Spieltag übernimmt Königsblau erstmals seit den Anfängen der Saison im Abstiegskampf die Rolle des Gejagten. Am 32. Spieltag könnte sich das aber schnell wieder ändern.

Denn der S04 ist auswärts beim FC Bayern gefordert. Eine Herkulesaufgabe, schließlich befinden sich die Münchener im Fernduell mit dem BVB um die Deutsche Meisterschaft und werden hochmotiviert in die Partie gehen.

Schalke will FC Bayern schlagen: Zalazar ist Angebot von Dortmund-OB Westphal „egal“

Doch auch Schalke dürfte angesichts der jüngsten zwei Last-Minute-Erfolge mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen nach München reisen. Schier aussichtslose Situationen zu bewältigen, scheint eine Spezialität der Mannschaft von Thomas Reis zu sein.

Da braucht es auch keine Extra-Motivation vom Erzrivalen. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) hatte den S04-Spielern einen Eintrag in das Goldene Buch der Stadt angeboten, sollten sie gegen den FC Bayern gewinnen und so dem BVB das Tor zur Meisterschaft öffnen.

Dortmund-OB Thomas Westphal (SPD) hofft auf einen Schalke-Sieg gegen den FC Bayern. © Marco Stepniak/Imago

Doch Schalke-Star Rodrigo Zalazar will davon nichts wissen. Nach München fahre man, um für den Klub und die eigenen Fans zu gewinnen. „Ich will gemeinsam mit dem Team den Klassenerhalt schaffen, der Rest ist mir egal“, sagte der Uruguayer der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.