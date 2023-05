Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Fünf Startelf-Änderungen

Von: Christian Keiter

Schalke 04 empfängt am 33. Spieltag Eintracht Frankfurt. © Tim Rehbein/RHR-Foto; Ronny Hartmann/AFP - Montage: RUHR24

Gegen Eintracht Frankfurt muss Schalke 04 auf einen Dauerbrenner verzichten. Gespielt hätte der aber sowieso nicht. Der Live-Ticker von RUHR24.

Aufstellung FC Schalke 04: Schwolow – Brunner, van den Berg, Jenz, Matriciani – Kral, Krauß – Karaman, Zalazar, Skarke – Terodde

Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp – Toure, Tuta, N‘Dicka – Buta, Rode, Sow, Lenz – Kamada, Götze – Kolo Muani

Anstoß: Samstag (20. Mai), 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

14.30 Uhr: Keine Überraschungen beim S04. Zalazar und Jenz kehren in die Startelf zurück, Matriciani ersetzt den verletzten Uronen (muskuläre Probleme), Skarke den gesperrten Bülter und Terodde stürmt für den in München schwachen Frey.

14.24 Uhr: Eintracht-Coach Oliver Glasner hält wie folgt dagegen: Trapp – Toure, Tuta, N‘Dicka – Buta, Rode, Sow, Lenz – Kamada, Götze – Kolo Muani

Die Bank der Hessen: Ramaj, Hasebe, Gebuhr, Chandler, Dina Ebimbe, Lindström, Aaronson, Borre, Knauff

14.19 Uhr: Da ist die Aufstellung. Mit folgender Elf beginnt Schalke 04: Schwolow – Brunner, van den Berg, Jenz, Matriciani – Kral, Krauß – Karaman, Zalazar, Skarke – Terodde

Auf der S04-Bank sitzen: Langer, Ouwejan, Kaminski, Latza, Aydin, Drexler, Mohr, Frey, Polter

Mit dieser Aufstellung beginnt Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. © RUHR24

14.09 Uhr: In wenigen Minuten erfahren wir, welcher Startelf S04-Coach Thomas Reis im wichtigsten Spiel der Saison vertraut. Dann ist auch klar, welche elf Frankfurter es heute zu schlagen gilt.

Update, Samstag (20. Mai), 13.53 Uhr: Keine zwei Stunden mehr, dann rollt der Ball in der Veltins-Arena. Eine Entscheidung im Abstiegskampf fällt für Schalke heute zwar noch nicht, vorentscheidenden Charakter hat das letzte Heimspiel der regulären Saison gegen Eintracht Frankfurt aber in jedem Fall. Noch hat der S04 den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Gewinnen die „Knappen“ heute aber nicht und der VfB Stuttgart schlägt morgen (21. Mai, 15.30 Uhr) Mainz 05, wäre Königsblau am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen.

Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Vorentscheidende Partie für S04

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Anstoß in der Veltins-Arena ist am Samstag (20. Mai) um 15.30 Uhr. +++

Gelsenkirchen – Jetzt zählt es: Nach der 0:6-Abreibung beim FC Bayern ist Schalke 04 im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt zum Siegen verdammt. Mit einem Unentschieden oder einer Niederlage am 33. Spieltag wäre Königsblau zwar noch nicht abgestiegen. Allerdings müsste sich der S04 dann im Saisonfinale auswärts bei RB Leipzig über dem roten Strich halten. Hinspielergebnis: 1:6.

Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: S04-Stadionsprecher fällt aus

Hoffnung macht: Schalke-Verteidiger Moritz Jenz ist nach überstandener Oberschenkelzerrung zurück. Und auch sonst kann S04-Coach Thomas Reis abgesehen von den Langzeitverletzten voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. An anderer Stelle muss der Klub jedoch auf eine Stammkraft verzichten.

Schalke-Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann fällt gegen Eintracht Frankfurt krankheitsbedingt aus. © Chai v.d. Laage/Imago

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, fällt Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann im letzten Heimspiel der regulären Saison aus. Laut der Zeitung sei der „Quatscher“ nach einem Verkehrsunfall noch nicht wieder fit. Der Verein selbst habe lediglich von einem „krankheitsbedingten“ Ausfall gesprochen, heißt es im Bericht.

Ersatz für das wichtige Schalke-Spiel gegen Eintracht Frankfurt steht aber schon bereit: Kai Regnitter und Jörg Seveneick begleiten die Partie in der Arena und heizen die Anhänger vor Anpfiff ein. Die Schalke-Ultras planen zudem eine Choreo – und gaben dafür im Vorfeld einen Dresscode durch.