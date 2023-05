Schalke-Debakel beim FC Bayern: S04 verliert Spiel und Marius Bülter

Von: Christian Keiter, Marcel Witte

Schalke 04 geht beim FC Bayern unter. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 geht am 32. Bundesliga-Spieltag gegen den FC Bayern unter. Mindestens genauso bitter wiegt der kommende Ausfall von Marius Bülter.

Aufstellung FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt (84. Upamecano), Cancelo - Kimmich (70. Goretzka) - Sane, Müller, Musiala (84. Mane), Coman (64. Gravenberch) - Gnabry (70. Tel)

Aufstellung FC Schalke 04: Schwolow - Brunner (46. Yoshida), van den Berg, Kaminski, Uronen (85. Ouwejan) - Latza - Kral, Krauß (64. Drexler) - Karaman, Frey (64. Polter), Bülter (64. Skarke)

Anstoß: Heute (13. Mai), 15.30 Uhr

Endstand: 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Müller (21.), 2:0 Kimmich (29.), 3:0 Gnabry (50.), 4:0 Gnabry (65.), 5:0 Tel (80.), 6:0 Mazraoui (90.+2)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

17.22 Uhr: Abpfiff in München. Die Hoffnung, dass der S04 beim FC Bayern etwas Zählbares mitnehmen kann, war schnell verpufft. Zu sehr wurden die „Knappen“ vom Spitzenreiter dominiert. Das Ergebnis fällt am Ende deutlich aus, eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage des FC Schalke 04. Besonders bitter: Marius Bülter sah die fünfte Gelbe und muss kommende Woche im Heimspiel gegen Frankfurt zuschauen. Diese Partie müssen die abstiegsbedrohten Königsblauen unbedingt gewinnen.

90.+2 Minute: Das halbe Dutzend ist voll. Mazraoui trifft zum 6:0 nach Vorarbeit von Mane.

90.+2 Minute: Tor für den FC Bayern!

90. Minute: Nochmal Müller, der Bayerner bekommt bei seinem Schuss aber keine Wucht hinter den Ball, Schwolow packt sicher zu. Es gibt drei Minuten Nachspielzeit

87. Minute: Der Ball liegt im Schalker Tor, aber Goretzka war bei seinem Kopfball im Abseits.

85. Minute: Bei Schalke kommt Ouwejan für Uronen.

84. Minute: Mane und Upamecano kommen für Musiala und de Ligt.

83. Minute: Fast das 6:0. Musiala dribbelt mehrere Schalker aus und schließt an der Strafraumgrenze mit links ab. Schwolow pariert zur Ecke.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Tel entwischt Yoshida, 5:0

80. Minute: Der nächste Treffer. Der eingewechselte Tel entwischt Yoshida, wird gut von Musiala bedient und versenkt das Leder locker ins lange Eck. 5:0.

80. Minute: Tor für den FC Bayern!

78. Minute: Passend zum Schalker Spiel: Der S04 erobert den Ball im Mittelfeld, Latza spielt aber nach vorne direkt einen Fehlpass, das Leder ist wieder weg. Mehr Erwähnenswertes passiert aktuell nicht auf dem Rasen.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Null S04-Torschüsse bislang

74. Minute: Auf dem Rasen passiert wenig, der Blick auf die Statistik: 7:0 Schüsse auf das Tor für den FC Bayern, 63:37-Prozent Ballbesitz für die Münchener sagen schon alles aus.

72. Minute: Musiala tunnelt Kral, zieht Richtung Tor und schießt aus 20 Metern, aber weit über das Schalker Tor.

71. Minute: Kral flankt von rechts auf Polter, der deutlich über das Bayern-Tor köpft.

70. Minute: Goretzka und Tel kommen für Kimmich und Gnabry beim FC Bayern.

69. Minute: Das Spiel plätschert vor sich hin. Die Schalker Offensivwechsel sind jetzt schon verpufft.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Yoshida patzt, Gnabry trifft

65. Minute: Langer Ball von Kaminski nach vorne, Pavard köpft das Leder raus in Richtung Mittellinie, wo Yoshida sich einen üblen Aussetzer leistet. Gnabry ist der Nutznießer, sprintet 40 Meter lang alleine aufs Tor, umdribbelt Schwolow und trifft zum 4:0.

65. Minute: Tor für den FC Bayern!

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Viele Wechsel auf beiden Seiten

64. Minute: Dreifach-Wechsel beim S04: Polter, Drexler und Skarke kommen für Frey, Krauß und Bülter. Beim Bayern kommt Gravenberch für Coman.

63. Minute: Da wird es gefährlich, van den Berg kommt aber nicht richtig an den Ball und köpft am Bayern-Tor vorbei. Im direkten Gegenzug tantzt Coman van den Berg aus, legt den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Müller knapp verpasst.

62. Minute: Es ist aktuell die längste Phase, die der S04 den Ball in den eigenen Reihen hält. Eine lange Flanke von Bülter klärt Bayern zur Ecke.

59. Minute: Es ist wieder etwas ruhiger auf dem Feld, der FC Bayern verwaltet aktuell eher das Spiel. Der S04 kommt weiter gegen die Münchener nicht durch, wenn die Königsblauen überhaupt mal im Ballbesitz sind.

57. Minute: Bülter versucht sich auf links gegen mehrere Bayerner durchzusetzen, sein Hackentrick in Richtung Sturmzentrum scheitert dann aber.

55. Minute: Jetzt geht es ums Torverhältnis. Für die Bayerner im Vergleich mit dem BVB, für Schalke vor allem mit Blick auf den VfL Bochum.

53. Minute: Schalke mal vor dem Bayerner Tor, Uronen flankt in die Mitte, im Gedränge kommt Bülter an den Ball. Doch aus kurzer Distanz kann Sommer zupacken.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Cancelo tantzt, Gnabry trifft

50. Minute: Cancelo dribbelt durch die halbe Schalker Hintermannschaft auf der linken Seite, zaubert Karaman einen Knoten in die Beine, der Schalker geht zu Boden. Cancelo bedient Gnabry in der Mitte, der per Linksschuss zum 3:0 einnetzt.

50. Minute: Tor für den FC Bayern!

48. Minute: Coman versucht es aus 30 Metern, aber deutlich vorbei am Schalker Tor.

47. Minute: Bayern legt direkt wieder los, eine Hereingabe von Gnabry wrd zur Ecke geblockt, die wiederum Yoshida wegköpft.

46. Minute: Yoshida kommt für Brunner beim S04, der vor der Halbzeitpause behandelt werden musste. Van den Berg agiert nun als Rechtsverteidiger.

16.34 Uhr: Die zweite Halbzeit beginnt!

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: S04-Untergang mit Bülters Worst-Case

16.19 Uhr: Halbzeitpause in München! Der S04 ist chancenlos gegen den FC Bayern. Der Spitzenreiter dominiert die Königsblauen nach Belieben und müsste eigentlich schon höher führen. Schalke schoss bislang kein einziges Mal auf das Tor der Gastgeber. Zudem sah Marius Bülter die fünfte Gelbe Karte und fehlt gegen Eintracht Frankfurt kommende Woche gesperrt.

45.+1 Minute: Vier Minuten Nachspielzeit aufgrund der Behandlungsunterbrechungen, VAR-Kontrolle und zweier Tore.

45. Minute: Es geht weiter für Brunner, der Ball rollt wieder.

44. Minute: Brunner hat Schmerzen an der Schulter und muss behandelt werden.

44. Minute: Und da sind wieder die Bayern, Coman chippt den Ball zu Gnabry, der per Kopfball an Schwolow scheitert.

42. Minute: Es geht etwas ruhiger zu auf dem Platz, der S04 ist etwas länger in Ballbesitz, die Bayerner aktuell nicht so konsequent wie in den vorherigen Minuten seit Spielbeginn. Etwas daraus machen kann Schalke aber nicht.

40. Minute: Schalke bleibt aber vorne, Kral bedient Frey zentral vor dem Tor. Doch der Volleyschuss des Schweizers aus knapp 20 Metern wird abgeblockt. Der S04 hat weiterhin nicht einmal auf das gegnerische Tor geschossen.

39. Minute: Schalke greift an über Frey auf links, doch der Schweizer kommt gegen die Bayerner Defensive nicht durch, als er in den Strafraum ziehen will.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: S04-Debakel und Bülters Worst-Case

37. Minute: Und jetzt passiert das, was nicht passieren durfte. Bülter sieht nach einem überflüssigen Foul an Mazraoui die Gelbe Karte. Seine Fünfte, er fehlt gegen Frankfurt gesperrt.

34. Minute: Kimmich schickt Coman auf links, der im Strafraum wieder mit seinem Pass in die Mitte nicht durchkommt.

33. Minute: Freistoß für Schalke von der rechten Seite nach einem Foul an Karaman, doch die Hereingabe von Latza wird von Coman geklärt. Bayern kontert direkt über Sane, binnen Sekunden ist der Ball am Schalker Strafraum. Sane bedient Coman, der wiederum auf Gnabry im Fünfer spielen will, der S04 kann aber klären.

31. Minute: Der Schock sitzt tief beim S04. Die Bayern dominieren Schalke hier, es droht eine hohe Niederlage für die „Knappen“, die in München bislang chancenlos sind.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Kimmich trifft per Elfmeter

29. Minute: Kimmich trifft, er verlädt Schwolow in die falsche Ecke. 2:0 für den FCB.

29. Minute: Tor für den FC Bayern!

29. Minute: Brunner sieht Gelb für das Foul, seine vierte Gelbe. Kimmich tritt an zum Elfmeter.

28. Minute: Elfmeter für den FC Bayern!

27. Minute: Schiedsrichter Schröder schaut sich die Szene an. Die Bayerner wollen einen Ellenbogenschlag von Brunner gegen Musiala gesehen haben.

26. Minute: Musiala tankt sich im Strafraum durch, wird von mehreren Schalkern bedrängt und geht beim Schussversuch zu Boden. Der VAR checkt die Szene, Musiala bleibt liegen und muss behandelt werden.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: S04-Aufschwung nach dem Gegentor

24. Minute: Das Gegentor beflügelt den S04 offenbar. Karaman bedient Frey auf rechts, der flankt in die Mitte, aber Bülter soll ein Stürmerfoul begangen haben. Krauß wollte soeben zum Schuss im Strafraum ansetzen.

24. Minute: Jetzt hat Kral viel Platz im Mittelfeld, doch sein Schuss aus 25 Metern ist zu schwach und wird von einem Bayern-Verteidiger abgeblockt.

23. Minute: Erste Chance für den S04, Krauß legt den Ball hoch zu Brunner, der volley knapp drei Meter über das Bayerner Tor schießt.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Müller bringt den FCB in Führung

21. Minute: Da ist das 1:0 durch Thomas Müller. Nach einem Doppelpass mit Sane netzt Müller per Linksschuss ins linke Toreck ein.

21. Minute: Tor für den FC Bayern!

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Gelbe Karte für Tom Krauß

20. Minute: Gelbe Karte für Krauß, der Musiala bei einem Konter stoppt - taktisches Foul.

19. Minute: Kurzer Blick auf die Statistik: Bayern mit 76 Prozent Ballbesitz und einer Passquote von 90 Prozent. Der S04 wird hier dominiert, wehrt sich aber tapfer.

18. Minute: Sane bedient Musiala zentral vor dem Strafraum, van den Berg irritiert den Münchener, der weit über das Schalker Tor zielt.

17. Minute: Trotz der vielen Angriffe der Bayerner bleibt der S04 konzentriert und versucht weiter aggressiv zu Werke zu gehen. Einen Konter über Musiala kann Schalke im Zusammenspiel von Krauß, Uronen und Kaminski abwehren.

15. Minute: Bei der anschließenden Ecke köpft de Ligt den Ball am Schalker Tor vorbei.

14. Minute: Nächste Chance für die Bayern: Einen Schuss von Musiala blockt Schalke noch ab, den Nachschuss von Müller kann Schwolow zur Ecke abblocken.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Gnabry verpasst knapp für den FCB

13. Minute: Puh! Mazraoui ist im Strafraum völlig frei, will auf Gnabry quer legen, der den Ball aber knapp verpasst. Der Münchener hätte aus zwei Metern nur noch einschieben müssen.

12. Minute: Freistoß für den S04 von der rechten Seite, doch bei der Hereingabe von Latza kommt kein Schalker an den Ball.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: S04 rettet auf der Torlinie

10. Minute: Schalke im Glück! Müller dribbelt durch den halben Schalker Strafraum, er bedient Coman, der aber an van den Berg auf der Torlinie scheitert. Dann kann Schwolow sicher zupacken.

9. Minute: Die Bayern legen sich den S04 zurecht, kommen aber noch nicht ganz durch. Brunner blockt eine Flanke von Coman ab, der Ball fliegt ins Seitenaus.

7. Minute: Krauß ist zurück auf dem Feld. Pavard spielt den Ball durch die Abwehrlücke auf Gnabry, der im Strafraum abzieht, aber Schwolow kann den Schuss abblocken.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Krauß muss behandelt werden

6. Minute: Krauß sitzt am Boden, er deutet dem Schiedsrichter an, einen Ellbogenschlag abbekommen zu haben. Der Schalker muss behandelt werden.

5. Minute: Langer Ball auf Coman, der legt im Strafraum auf Müller ab, doch dessen Drehschuss ist zu schwach. Schalke klärt.

4. Minute: Weiterhin nur der FC Bayern am Ball. Die Münchener lassen sich viel Zeit beim Spielaufbau.

2. Minute: Erste Flanke des S04 von Karaman von rechts, der Ball landet bei den Münchenern. Bayern kontert über Gnabry, letztlich kann Latza aber vor dem Schalker Strafraum klären.

1. Minute: Der FC Bayern hält zunächst den Ball in den eigenen Reihen. Schalke greift tief in der Hälfte der Münchener an.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Das Spiel beginnt

15.30 Uhr: Anpfiff in München!

15.25 Uhr: Jetzt geht es gleich los, beide Teams befinden sich bereits im Kabinengang.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Thomas Tuchel lobt S04-Energie

15.16 Uhr: Bayern-Trainer Thomas Tuchel bei Sky über...

... den Einsatz von Thomas Müller: Wir wollen einen Tick offensiver im Heimspiel spielen, wir wünschen eine bessere Besetzung im Strafraum. Wir erhoffen uns mit Thomas und Jamal eine offensivere Ausrichtung.

Wir wollen einen Tick offensiver im Heimspiel spielen, wir wünschen eine bessere Besetzung im Strafraum. Wir erhoffen uns mit Thomas und Jamal eine offensivere Ausrichtung. ... die zwei Siege zuletzt: Es ist nichts wichtiger als Siege, Siege in Folge. Wir können uns auf uns konzentrieren, das gab Selbstvertrauen.

Es ist nichts wichtiger als Siege, Siege in Folge. Wir können uns auf uns konzentrieren, das gab Selbstvertrauen. ... die Schalker Gefahr: Die Energie, sie spielen Mann gegen Mann über den ganzen Platz, sehr laufintensiv und geradlinig. Flanken viel, nehmen die Standards sehr ernst, haben viele erste Kontakte. Ein unangenehmes Paket.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Thomas Reis spricht über seinen Matchplan

15.10 Uhr: Thomas Reis am Sky-Mikro über...

... den Matchplan: Wir haben Selbstvertrauen getankt, müssen aber wieder viel arbeiten. Wir müssen vielleicht auch etwas leiden heute.

Wir haben Selbstvertrauen getankt, müssen aber wieder viel arbeiten. Wir müssen vielleicht auch etwas leiden heute. ... die neue Siegermentalität: Für uns ist wichtig, dass wir an uns glauben und nicht aufgeben, solange der Schiedsrichter nicht abpfeift. Wir lagen oft am Boden, es ist aber wichtig, immer wieder aufzustehen. Die Ausgangsposition macht Laune.

Für uns ist wichtig, dass wir an uns glauben und nicht aufgeben, solange der Schiedsrichter nicht abpfeift. Wir lagen oft am Boden, es ist aber wichtig, immer wieder aufzustehen. Die Ausgangsposition macht Laune. ... die Aufstellung: Wir sind in der Situation, dass wir genau wissen, dass wir heute die Ausgangsposition vielleicht noch ausbauen können. Aber wir wissen auch, wir müssen das nächste Heimspiel gewinnen. Wenn du vier Spieler mit Gelben Karten hast, musst du dir Gedanken machen.

Wir sind in der Situation, dass wir genau wissen, dass wir heute die Ausgangsposition vielleicht noch ausbauen können. Aber wir wissen auch, wir müssen das nächste Heimspiel gewinnen. Wenn du vier Spieler mit Gelben Karten hast, musst du dir Gedanken machen. ... Marius Bülter und seine vier Gelben Karten: Wir sind immer Risiko gegangen, ich versuche immer, die beste Mannschaft aufs Feld zu schicken. Bülti ist schlau genug, um vielleicht ohne Gelbe Karte rauszugehen. Und ansonsten wird nächste Woche jemand anderes spielen.

Wir sind immer Risiko gegangen, ich versuche immer, die beste Mannschaft aufs Feld zu schicken. Bülti ist schlau genug, um vielleicht ohne Gelbe Karte rauszugehen. Und ansonsten wird nächste Woche jemand anderes spielen. ... Danny Latza, der beim Aufwärmen umgeknickt ist: Ich war in der Kabine. Ich gehe davon aus, da ich noch keine Information habe, dass er spielen kann.

15.05 Uhr: Sky-Experte Dietmar Hamann rechnet heute mit bis zu 25.000 Schalke-Fans in München. Eine etwas gewagte Prognose, aber rund 10.000 Königsblaue dürften es durchaus in der Allianz-Arena sein.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Vier S04-Profis von Gelbsperre bedroht

14.51 Uhr: Schalke 04 geht mit vier vorbelasteten Spielern heute in die Partie gegen den FC Bayern. Marius Bülter, Simon Terodde, Maya Yoshida und Rodrigo Zalazar haben jeweils schon vier Gelbe Karten gesehen, ihnen droht gegen Eintracht Frankfurt in der kommenden Woche eine Gelbsperre. Aber nur Bülter steht in der Startelf.

14.45 Uhr: Der FC Schalke 04 könnte heute dem Revier-Rivalen BVB im Meisterschaftskampf helfen. Schalke-Trainer Thomas Reis möchte davon aber nichts wissen: „Das ist für uns kein Thema. Es geht um Schalke 04, nicht um Borussia Dortmund.“

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Fünf Offensivspieler auf der S04-Bank

14.35 Uhr: Auf der Bank tummelt sich beim FC Schalke 04 heute die Offensivpower. Mit Zalazar, Skarke, Drexler, Terodde und Polter hat Thomas Reis gleich fünf Offensiv-Optionen, die im Spielverlauf noch eingewechselt werden könnten.

14.31 Uhr: Der S04 teilt mit: „Henning Matriciani hat noch leichte Probleme wegen des Schlages, den er gegen Mainz abbekommen hat, und fehlt deshalb im Kader.“

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: So laufen die Münchener auf

14.30 Uhr: Und der Vollständigkeit halber die Bank der Münchener: Ulreich - Upamecano, Sarr, Blind, Goretzka, Gravenberch, Pavlovic, Mane, Tel.

14.29 Uhr: Der Blick auf den Gastgeber, so läuft der FC Bayern auf:

Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo - Kimmich - Sane, Müller, Musiala, Coman - Gnabry

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Matriciani fehlt beim S04

14.25 Uhr: Mit Blick auf die Schalke-Aufstellung fallen zwei Dinge auf: Zum einen setzt Thomas Reis auf mehr Defensive, Danny Latza kommt als zusätzlicher Sechser ins Team, dafür gibt es heute keinen klassischen Zehner beim S04. Zudem fehlt Henning Matriciani überraschend komplett im Kader.

14.21 Uhr: Auf der Bank des S04 sitzen: Langer - Ouwejan, Greiml, Yoshida, Zalazar, Skarke, Drexler, Terodde und Polter.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Reis setzt auf Defensiv-Taktik

14.20 Uhr: Das ist die Aufstellung des FC Schalke 04 in München:

Schwolow - Brunner, van den Berg, Kaminski, Uronen - Latza - Kral, Krauß - Karaman, Frey, Bülter

So beginnt Schalke 04 beim FC Bayern. © RUHR24

13.59 Uhr: Schiedsrichter der Partie FC Bayern gegen den FC Schalke 04 ist heute Robert Schröder. S04-Fans ist der Referee nicht gut im Gedächtnis geblieben. Am ersten Spieltag beim 1:3 der „Knappen“ in Köln zeigte der Unparteiische Dominick Drexler die Rote Karte nach einem umstrittenen Foul und nahm ein Tor von Rodrigo Zalazar nach VAR-Ansicht zurück.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Kein S04-Profi bei der U23

13.43 Uhr: Ein erstes Indiz für den heutigen Schalke-Kader: Beim Spiel der U23 in der Regionalliga West gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach (Anstoß 14 Uhr) ist kein einziger Profi-Spieler dabei. Zuletzt liefen Niklas Tauer und Leo Greiml beim Auswärtsspiel in Aachen auf.

13.38 Uhr: Die Schalke-Fans in München sind guter Dinge, was das heutige Spiel angeht. Knapp tausend Anhänger der Königsblauen feierten seit den Morgenstunden beim Fantreff der Isar-Schalker im Biergarten des Hofbräukellers. Nun geht es auf in Richtung Allianz-Arena.

Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Die weiteren Bundesliga-Spiele heute

Update, Samstag (13. Mai), 13.27 Uhr: Das Bundesliga-Spiel am Freitagabend ging aus Schalker Sicht gut aus. Der 1. FC Köln besiegte das Schlusslicht Hertha BSC mit 5:2. Somit bleibt der S04 auf Platz 15 weiterhin fünf Punkte vor den Hauptstädtern. Das sind die weiteren Begegnungen neben der Partie FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 heute:

VfL Bochum - FC Augsburg

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

Union Berlin - SC Freiburg (alle 15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr / im RUHR24-Live-Ticker)

Update, Freitag (12. Mai), 13.49 Uhr: Der FC Bayern München muss gegen den S04 auf Eric-Maxim Choupo-Moting und Josip Stanisic verzichten. Das gab Trainer Thomas Tuchel soeben bekannt. Auch Alphonso Davies fällt aus, dafür sind Leon Goretzka und Dayot Upamecano zurück im Kader. Bei den Königsblauen fehlt mit Moritz Jenz ein wichtiger Spieler für die Schalke-Aufstellung gegen den FCB.

Schalke gegen FC Bayern im Live-Ticker: Zalazar reagiert vor Partie auf Angebot aus Dortmund

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04. Anstoß in der Allianz Arena ist am Samstag (13. Mai) um 15.30 Uhr. +++

Gelsenkirchen/München – Ein ungewohntes Bild: Durch den 2:3-Auswärtserfolg von Schalke 04 gegen Mainz 05 am vergangenen Spieltag übernimmt Königsblau erstmals seit den Anfängen der Saison im Abstiegskampf die Rolle des Gejagten. Am 32. Spieltag könnte sich das aber schnell wieder ändern.

Denn der S04 ist auswärts beim FC Bayern gefordert. Eine Herkulesaufgabe, schließlich befinden sich die Münchener im Fernduell mit dem BVB um die Deutsche Meisterschaft und werden hochmotiviert in die Partie gehen.

Schalke will FC Bayern schlagen: Zalazar ist Angebot von Dortmund-OB Westphal „egal“

Doch auch Schalke dürfte angesichts der jüngsten zwei Last-Minute-Erfolge mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen nach München reisen. Schier aussichtslose Situationen zu bewältigen, scheint eine Spezialität der Mannschaft von Thomas Reis zu sein.

Da braucht es auch keine Extra-Motivation vom Erzrivalen. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) hatte den S04-Spielern einen Eintrag in das Goldene Buch der Stadt angeboten, sollten sie gegen den FC Bayern gewinnen und so dem BVB das Tor zur Meisterschaft öffnen.

Dortmund-OB Thomas Westphal (SPD) hofft auf einen Schalke-Sieg gegen den FC Bayern. © Marco Stepniak/Imago

Doch Schalke-Star Rodrigo Zalazar will davon nichts wissen. Nach München fahre man, um für den Klub und die eigenen Fans zu gewinnen. „Ich will gemeinsam mit dem Team den Klassenerhalt schaffen, der Rest ist mir egal“, sagte der Uruguayer der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.