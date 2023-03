Klopp wütet gegen Fan: Flitzer grätscht seine Spieler ab

Von: Christoph Klaucke

Der FC Liverpool feiert einen grandiosen Sieg gegen Manchester United. Doch ein Fan treibt Trainer Jürgen Klopp zur Weißglut.

Liverpool - Am Sonntagabend erlebten die Fans an der Anfield Road ein unvergessliches Fußballspiel. Der FC Liverpool demütigte seinen großen Rivalen Manchester United im England-Derby mit 7:0. Doch just nach dem siebten Streich, ausgerechnet von Vereinslegende Roberto Firmino, wurde Reds-Trainer Jürgen Klopp so richtig sauer und schäumte vor Wut.

Jürgen Klopp Geboren: 16. Juni 1967 (Alter 55 Jahre), Stuttgart Position: Trainer Vertrag beim FC Liverpool: 30.06.2026 Bisherige Vereine: Borussia Dortmund (2008-2015), 1. FSV Mainz 05 (2001-2008)

Klopps Liverpool jubelt über Rekordsieg gegen Manchester United - Fan grätscht dazwischen

Eigentlich war es ein perfekter Abend für den FC Liverpool, der seinen höchsten Sieg gegen Manchester United feierte und sich in der Premier League im Kampf um die Champions League eindrucksvoll zurückmeldete. Doch dann grätsche plötzlich ein Fan dazwischen.

Die Reds feierten gerade den Torschützen Roberto Firmino, der in der 88. Minute seinen ersten Premier-League-Treffer in diesem Jahr erzielt hat, als sich ein Fan aus dem Publikum Richtung Jubeltraube aufmachte. Der Flitzer rutschte auf dem nassen Rasen aus und traf Andy Robertson, der sich den Knöchel hielt. Auch Curtis Jones humpelte leicht.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp emotional an der Seitenlinie. © David Rawcliffe/Imago

Liverpool feiert grandioses 7:0 über Manchester United: Klopp wütet gegen Fan

Von einem Moment auf den anderen wich dem Jubel über Firminos emotionales Tor bei Klopp die Sorge um seine Spieler. Der Liverpool-Coach tobte an der Seitenlinie und gab dem jungen Störenfried ein paar unschöne Worte mit auf dem Weg, als dieser von den Ordnern abgeführt wurde. Der Linienrichter und vierte Offizielle mussten Kloppo bändigen.

Folgen scheint die Aktion des Fans glücklicherweise nicht zu haben. Robertson konnte nach der Attacke kurze Zeit später wieder aufstehen und weiterspielen. „Der größte Unterschied“ zwischen den teils schwachen Leistungen seit der WM-Unterbrechung und dem Aufschwung der vergangenen Wochen ist für Klopp nämlich, „dass uns jetzt so ziemlich alle Spieler zur Verfügung stehen, was superhilfreich ist. Seit ungefähr zwei Wochen haben wir erstmals in dieser Saison die Situation, dass wir vier oder fünf Spieler, die herausragend trainieren, nicht im Spieltagskader haben.“

Klopp adelt Liverpool-Legende Firmino - Abschied nach acht Jahren

Nach der Partie war die Freude über Firminos Treffer aber auch bei Klopp wieder zurück. „Bobby - das war heute der besondere Moment schlechthin. Bei all den schönen Toren, die er erzielt hat, war dies das Tor, was er am meisten gewollt hat“, sagte der 55-Jährige über den Ex-Hoffenheimer Firmino, der Liverpool zum Saisonende nach acht Jahren verlassen wird. Es sei keine einfache Entscheidung für ihn gewesen, den Klub zu verlassen, sagte Klopp über den Publikumsliebling: „Den Empfang, den er bekam, war außergewöhnlich.“ Firmino ist in dieser Saison nur noch selten Stammspieler gewesen. (ck)