Nach Nizza-Ausschreitungen: Polizei in Frankreich und Köln ermitteln

Von: Johanna Werning

Beim Spiel der UEFA Europa Conference League vom 1. FC Köln und OGC Nizza kam es zu schweren Ausschreitungen © dpa

Conference League: Beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und OGC Nizza kam es zu schweren Ausschreitungen. Jetzt wird gegen die Randalierer ermittelt.

Köln/Nizza – Die Bilanz der Nizza-Ausschreitungen nach dem Spiel der UEFA Europa Conference League: 32 Verletzte und enorme Zerstörung. Die Polizei musste massiv eingreifen. FC-Coach Steffen Baumgart, der das Spiel wegen einer Sperre von der Tribüne verfolgen musste, reagierte am Freitag ebenfalls schockiert: „Ich halte mich nicht für den ängstlichsten Menschen. Aber das, was gestern passiert ist, wird mich sehr lange begleiten.“ Nun ermitteln die Behörden in Frankreich und Deutschland.

24RHEIN berichtet, wie die französische Staatsanwaltschaft und die Polizei in Köln gegen die Randalierer vorgehen wollen.

„Wir werden alles daran setzen, dass sich die Szenen von Nizza in unserer Stadt nicht wiederholen“, sagt Polizeipräsident Falk Schnabel aus Köln. „Mit dem 1. FC Köln gab es bereits einen ersten Austausch. Der Verein hat zugesagt, die Polizei Köln bei der Aufklärung der Vorfälle vollumfänglich zu unterstützen.“ (jw)