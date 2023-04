Nagelsmann als Tuchel-Nach-Nachfolger? Ex-Bayern-Trainer spricht bei Chelsea vor und hat Ass im Ärmel

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Julian Nagelsmann soll sich den Bossen beim FC Chelsea vorstellen. Der Ex-Bayern-Trainer hat für die Gespräche ein Ass im Ärmel.

München/London – Wird Julian Nagelsmann der Nach-Nachfolger von Thomas Tuchel? Die Anzeichen verdichten sich, dass der vor kurzem beim FC Bayern entlassene Trainer den FC Chelsea übernimmt. Nagelsmann wurde zu einem Bewerbungsgespräch nach London eingeladen.

Name: Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Position: Trainer Bisherige Stationen: FC Bayern (2021-2023), RB Leipzig (2019-2021), TSG Hoffenheim (2016-2019) Größter Erfolg: Deutscher Meister 2022

Julian Nagelsmann genießt die Freizeit nach dem Bayern-Aus

Julian Nagelsmann hat sich noch immer nicht zu seiner Entlassung beim FC Bayern geäußert, auf Tauchstation ist der 35-Jährige aber keineswegs gegangen. Erst am Mittwoch (12. April) wurde Nagelsmann mit Freundin beim Eishockey in München gesichtet.

Während der FC Bayern nach seinem Aus an der Säbener Straße einen Titel nach dem anderen zu verspielen droht, erholt sich Nagelsmann in einem nahen Luxus-Urlaubsparadies. Der gebürtige Landsberger will seine FCB-Zeit reflektieren und die Akkus wieder aufladen. Eine neue Aufgabe wartet nämlich schon.

Julian Nagelsmann steht vor Gesprächen mit dem FC Chelsea. © Frank Hoermann/Imago

Nagelsmann könnte bei Chelsea der Tuchel-Nach-Nachfolger werden

Der Name Nagelsmann ist trotz des Bayern-Scheiterns noch immer eine heiße Aktie auf dem Trainermarkt. Nachdem Nagelsmann zunächst mit den Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht worden war, könnte die Spur zum FC Chelsea nun richtig heiß werden.

Nach der Entlassung von Graham Potter, dem Nachfolger des aktuellen Bayern-Trainers Thomas Tuchel, wurde Tuchel-Vorgänger Frank Lampard als Interimslösung beim Premier-League-Team installiert. Im Sommer könnte dann Nagelsmann übernehmen.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Nagelsmann zu Vorstellungsgespräch bei Chelsea geladen

Chelsea scheint es mit seinem Interesse ernst zu meinen. Denn Nagelsmann wurde laut Bild nach London eingeladen, um sich persönlich bei den Bossen vorzustellen und seine Ideen zu präsentieren.

Vor gut einer Woche wurde bereits der ehemalige spanische Nationaltrainer und Ex-Barca-Coach Luis Enrique vorstellig. Der Spanier soll einen guten Eindruck hinterlassen haben, zu einer Einigung kam es jedoch nicht. Womöglich favorisieren die Blues Nagelsmann, der zudem ein Ass im Ärmel hat.

Nagelsmann als Tuchel-Nach-Nachfolger? Ex-Bayern-Trainer spricht bei Chelsea vor und hat Ass im Ärmel

Seit vergangenem Jahr ist Christopher Vivell Technischer Direktor bei Chelsea. Der gebürtige Karlsruher und Nagelsmann kennen sich schon lange. Vivell war zuvor Kaderplaner bei RB Leipzig, von 2020 bis 2021 arbeitete er eng mit Nagelsmann zusammen.

Die Beiden kennen sich zudem aus Hoffenheim, wo Vivell bis 2015 als Scout tätig war. Diese Verbundenheit könnte Nagelsmann im Hinblick auf ein Chelsea-Engagement zugutekommen.

Chelsea in der Nagelsmann-Falle? Tuchels Wunsch-Transfer abgelehnt

Nagelsmann, dem zuletzt nach den Bayern-Pleiten Schadenfreude in den sozialen Medien unterstellt wurde, könnte jedoch ein anderer Aspekt zum Verhängnis werden. Denn Chelsea lehnte Tuchels Wunsch-Transfer ab. „Das wird der FC Bayern nicht vergessen, wenn es wegen Nagelsmann zu weiteren Verhandlungen kommt“, sagte FCB-Insider Christian Falk. Sollte Nagelsmann zu Chelsea wechseln, könnten sich die Bayern in jedem Fall über eine Ablöse freuen. (ck)