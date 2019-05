Live-Ticker: Politischer Konflikt um Ex-BVB-Spieler überschattet Finale zwischen Chelsea und Arsenal

Im Finale der Europa League kämpfen der FC Chelsea und der FC Arsenal um den Titel. In unserem Live-Ticker bekommen Sie alle Infos über die Partie.

FC Chelsea - FC Arsenal -:- (-:-) Anpfiff 21 Uhr Baku Olympiastadion

FC Chelsea: Chelsea-Bank: FC Arsenal: Arsenal-Bank: Tore: Schiedsrichter: Gianluca Rocchi

Hallo und herzlich willkommen zum Finale der Europa League zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal! Wir berichten von der Partie im Live-Ticker.

FC Chelsea - FC Arsenal im Live-Ticker: Mkhitaryan reiste wegen Sicherheitsbedenken nicht an

Vor dem Showdown in Baku am heutigen Mittwoch zwischen Chelsea und Arsenal* gibt es gleich mehrere Geschichten, die dieses Finale in der Europa League begleiten. Da wäre zum einen der Fakt, dass es zum ersten Mal in der Geschichte dieses Wettbewerbs zu einem stadtinternen Duell kommt - beide Vereine sind bekanntlich in London gegründet worden. Da auch in der Champions League mit dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur zwei englische Vereine um den Titel kämpfen, kann man wohl sagen, dass der europäische Klubfußball in dieser Saison von den finanzstarken Teams aus der Premier League dominiert wird.

Zum anderen geht es bei diesem Endspiel jedoch um weit mehr als Fußball. Bereits seit Wochen wird das Sportliche nämlich von der Kritik an dem Austragungsort Baku (Aserbaidschan) überlagert. Wegen Sicherheitsbedenken reiste der Armenier Henrikh Mkhitaryan erst gar nicht mit nach Baku. Noch immer schwillt zwischen Armenien und der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik am Kaspischen Meer ein Konflikt um die Region Berg-Karabach. Dem Ex-BVB-Spieler wurde im Zuge seiner Absage vom Außenministerium Aserbaidschans vorgeworfen, seine Entscheidung für politische Zwecke zu nutzen.

Wegen Final-Entscheidung pro Baku: Leno spricht von einem „Skandal“

Für die Uefa hagelte es jedenfalls viel Kritik wegen der Entscheidung, Baku als Spielort festzulegen.* Arsenal-Keeper Bernd Leno polterte im kicker: „Das ist ein Skandal, dass er deswegen nicht spielen kann“. Auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp versteht „nicht, was die Leute frühstücken, die so eine Entscheidung treffen. Das muss vernünftiger sein“.

Aus personeller Sicht wird noch spannend zu beobachten sein, ob „Gunners“-Coach Unai Emery Ex-Nationalspieler Mesut Özil von Beginn an spielen lässt und ob er Leno anstatt Petr Cech, der nach diesem Finale seine Karriere beenden wird, zwischen die Pfosten stellt. Darüber hinaus wird der deutsche Fußballfan neben Özil und Leno mit Sokratis, Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), Sead Kolasinac (Schalke) und Xhaka (Gladbach) weitere Ex-Bundesligaspieler beobachten können. Wie gesagt, dieses Finale bietet viel Gesprächsstoff.

