Hasan Salihamidžić (Sportvorstand FC Bayern) vor dem Spiel über...

Julian Nagelsmann: „Die Gier ist nach den letzten zwei Jahren sehr groß“

Von: Stefan Schmid

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann beim Interview vor dem Spiel gegen Viktoria Köln. © IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Der FC Bayern startet gegen den FC Viktoria Köln in den DFB-Pokal. Wir haben alle Stimmen zur Partie zusammengefasst.

Köln – Einen Monat nachdem die meisten anderen Vereine die erste Runde des DFB-Pokals ausgetragen haben, startet nun auch der FC Bayern in den Pokal (das Spiel im Live-Ticker). Gegner ist der Drittligist FC Viktoria Köln, der die Münchner nicht im heimischen Stadion am Höhenberg empfängt, sondern für den Kracher gegen den Rekordmeister ins Rhein-Energie-Stadion des 1. FC Köln umzieht. Schon im Vorfeld der Begegnung gab Thomas Müller die Marschrichtung für die diesjährige Pokal-Saison vor.

Wir fassen die Stimmen zur ersten DFB-Pokal-Runde zwischen dem FC Bayern und Viktoria Köln von Sky und ARD für Sie zusammen:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über...

… den Gegner: „Ich gehe schon davon aus, dass sie in Phasen auch mal hoch pressen werden. Mit unserer Qualität werden wir sie aber die meiste Zeit hinten reindrängen.“



… Sven Ulreich: „Für heute ist er Pokal-Torwart. Für Manu war das kein Problem. Ulle hat gut trainiert, deswegen haben wir uns so entschieden.“



… die Neuzugänge Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch: „Sie sind sehr gute Fußballer, die sehr viel Risiko nehmen. In der Verteidigung haben sie noch ein bisschen Aufholbedarf. Sie haben beide einen Einsatz verdient.“



… Sadio Mané, der wieder in der Startelf steht: „Er wurde ein paar mal ausgewechselt. Er ist voll im Saft und will immer spielen.“



… Mathys Tel: „Er ist ein großes Talent, hat aber auch noch einen Weg vor sich. Heute darf er sich gegen einen Drittligisten beweisen.“



… den DFB-Pokal-Titel: „Die Gier ist nach den letzten zwei Jahren sehr groß.“

… die Rotation in der Startelf: „Wir müssen Spielzeit verteilen, um alle in den Tritt zu bekommen. Heute ist eine gute Chance, um allen den Rhythmus zu geben, den sie brauchen.“

Hasan Salihamidžić (Sportvorstand FC Bayern) vor dem Spiel über...

… mögliche weitere Zugänge: „Nein, nein es ist alles gemacht. So wollen wir in die Saison gehen.“

… den Umgang mit Lob an seiner Person: „Genauso wie ich das nicht an mich rangelassen habe, mit Kritik, die nicht so sachlich war, versuche ich jetzt weiterzumachen.“

… die Arbeit im Transfer-Fenster: „Möchte mich bei Herbert Heiner und dem gesamten Aufsichtsrat bedanken für die guten Gespräche. Wir haben immer versucht, uns mit dem Aufsichtsrat ganz eng abzustimmen.“

Olaf Jansen (Trainer Viktoria Köln) vor dem Spiel über...

… die Aufgabe DFB-Pokal: „Respekt, hoffe ich, dass sie wenig haben, natürlich vorm Gegner. Pure Freude, dass wir mit so einem Spiel belohnt wurden. Hoffe, dass die Jungs es heute nutzen, sich hier zu zeigen.“

… die Taktik: „Wir wollen in den 90 Minuten alles reinwerfen, was wir haben. Wir wollen auch den Ball haben, das ist die Art, wie wir spielen. Wir brauchen im Zentrum große Stabilität, um die große Variabilität der Bayern eindämmen zu können. Wie wollen heute mit einem Strahlen vom Platz gehen. Wir können in diesem Spiel viel Erfahrung sammeln.“

… den Plan gegen die Offensivgewalt des FC Bayern: „Manndeckung, der Raum schießt keine Tore. Werden es nicht ganz verteidigen können, ich hoffe aber, dass meine Jungs unsere DNA auf den Platz bringen. Wir hatten am Montag noch den Antrag gestellt beim DFB, dass wir mit zwei Torhütern spielen dürfen, das wurde leider abgelehnt.“

… die mögliche Sensation: „Wenn wir weiterkommen, wird es nicht bei einem Bier bleiben.“

Franz Wunderlich (Sportvorstand Viktoria Köln) vor dem Spiel über ...

… den FC Bayern, der den Kölnern die Hälfte seiner Zuschauereinnahmen überlässt: „Es ist einmalig, wie dieser Verein sich gegenüber anderen verhält.“

