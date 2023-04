Tuchel erklärt Verzicht: „Erwarten kein klassisches Thomas-Müller-Spiel“ – Brazzo schildert Haaland-Gespräche

Von: Marcus Giebel, Hanna Raif, Florian Schimak

Der FC Bayern reist zum Hinspiel im Viertelfinale der Champions League zu Manchester City. Das Duell Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel bietet genügend Gesprächsbedarf.

Manchester – Mit dem Auftritt bei Manchester City (ab 21 Uhr im Live-Ticker) beginnt für den FC Bayern die wirklich heiße Phase der Saison. Das Champions-League-Viertelfinale führt den deutschen Rekordmeister auch mit ihrem Ex-Trainer Pep Guardiola zusammen.

Der Katalane verfügt über den Stürmer, den der FC Bayern gerne in seinen Reihen hätte: Erling Haaland. Der Norweger trifft quasi immer und von überall. Diesmal müssen ihn Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano stoppen. Ob das gelingt?

Es wird viel Gesprächsbedarf geben. Was sagen die Beteiligten um Thomas Tuchel oder Hasan Salihamidzic? Auch Thomas Müller wird nach Spielende bestimmt wie so oft einiges zu berichten haben.

Wir fassen für Sie die Stimmen rund um das Spiel auf Amazon Prime Video und aus der Mixed Zone im Etihad Stadium zusammen.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel auf Amazon Prime Video über ...

... die Speed-Entscheidung im Angriff: „Ja, so ist es. Wir wollten Läufer und schnelle Dribbler, die auf Distanz auch schnell sind. Sadio ist eine Option von der Bank, weil er das gleiche Profil hat. War ne harte Entscheidung. Thomas ist auch eine harte Entscheidung, ich liebe Thomas! Aber wir erwarten kein Thomas-Müller-Spiel. Sprich die letzten 30 Meter, wo er absolute Weltklasse ist – das ist die Zone, von der wir glauben, nur mit Tempo reinzukommen für kurze Zeit.“

... den Moment, wo er Müller mitteilte, dass er nicht beginnt: „Wir hatten ein kurzes, gutes Gespräch. Thomas ist schlau, er wusste, was uns heute erwartet. Das ist die Charakteristik dieses Spiels, auswärts bei Manchester City, die sich nicht zu 1000 Prozent mit seiner Klasse und seiner Stärke matcht. Das ist null Problem.“

... den Plan, wie man City schlägt: „Es geht nur zusammen, es geht nur, wenn wir uns komplett verausgaben, körperlich. Taktik hin oder her, Technik hin oder her. Es geht um eine körperliche Verausgabung. Wir müssen durchschieben, müssen mutig sein, müssen uns gegenseitig sichern, jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Wir werden auch mal Zweikämpfe verlieren, das ist nicht das Problem. Wir müssen uns absichern, da sein füreinander. Eine schöne Team-Aufgabe steht an.“

... die Dinge, die Pep Guardiola heute besonders machen möchte: „Gar nix! Sie werden machen, was sie immer machen. Die machen das seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, dass sie alles so machen wie in den letzten Spielen.“

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern) vor dem Spiel auf Amazon Prime Video über ...

... das Haaland-Interesse: „Klar versucht man immer, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist. Wir hatten nicht das nötige Kleingeld. Wir haben uns unterhalten. Er ist ein guter Junge und ich glaube, dass er schon drüber nachgedacht hat.“

... Müllers Bankrolle: „Wir haben Schnelligkeit vorne, haben Speed, versuchen von hinten den Ball in die letzte Reihe zu bringen. Dann schauen wir mal, ob wir unsere Schnelligkeit ausspielen können.“

... sein Wunschergebnis: „Ich würde schon ein 1:0 unterschreiben.“

Mario Gomez (Amazon-Prime-Experte) vor dem Spiel auf Amazon Prime Video über ...

... Müllers Bankrolle: „Müller ist ein unglaublicher Teamkamerad. Ein Führungsspieler. Sportlich ist es vielleicht erklärbar. Charakterlich und von der Führung her ist er einfach unersetzbar.“

... Bayerns Sturmproblem: „Sie brauchen, wenn sie einen holen wollen, eine Granate. Das kostet viel Geld. Und das ist dann eine Herkulesaufgabe. Es gibt natürlich auch noch weitere Topklubs, die auch suchen. Dann läufst du Gefahr, zündet der auch wirklich?“

... Bayerns Trainerwechsel: „Thomas wird in Deutschland ja schon als Kauz wahrgenommen, nicht so einfach. Aber dann frage ich: Ist Guardiola einfach? Ist er auch nicht. Sind die Top-Trainer einfach? Nein, weil sie brauchen natürlich eine Idee von dem, wie sie spielen wollen, und sind dann auch sehr hartnäckig. Er macht das sehr gut und hat immer ein gutes Verhältnis zu seinen Spielern. Aus Sicht der Klub-Führung fragt man sich, wie man Nagelsmann zum Champions-League-Sieger macht, Tuchel ist schon Champion-League-Sieger. Deshalb kann ich die Entscheidung für Tuchel verstehen.“

