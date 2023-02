Vor Union-Kracher: Nagelsmann erklärt Mané-Comeback-Plan – und gibt Update zu Mazraoui

Von: Patrick Mayer

Sadio Mané soll nach langer Verletzung laut Julian Nagelsmann gegen Union Berlin wieder im Kader stehen. Auch zur Genesung von Noussair Mazraoui äußert sich der Bayern-Trainer.

München – Am 8. November 2022 war sein bisher letztes Spiel für den FC Bayern. Beim 6:1 (4:1) in der Münchner Allianz Arena gegen Werder Bremen hatte sich Sadio Mané zuletzt das Trikot der „Roten“ in einem Spiel übergezogen. Ehe sich der Senegalese knifflig verletzte.

Sadio Mané: Stürmer kehrt gegen Union Berlin in Kader des FC Bayern zurück

Die Diagnose lautete: Entzündung im Wadenbeinköpfchen. Der 30-jährige Stürmer verpasste darauf die Fußball-WM 2022 in Katar – und jede Partie seines neuen Arbeitgebers. Dreieinhalb Monate ist seine Verletzung nunmehr her. Jetzt könnte der schnelle Angreifer sein Comeback für den deutschen Bundesliga-Rekordmeister geben.

Wie FCB-Trainer Julian Nagelsmann auf der Spieltags-Pressekonferenz an diesem Freitag (24. Februar) ankündigte, soll der Afrikaner im Topspiel gegen Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr, hier im Live-Ticker) wieder im Kader des deutschen Fußball-Giganten stehen. Nagelsmann gab auch ein Update zu Noussair Mazraoui (Herzbeutel-Entzündung).

Bei Sadio ist es so, dass er schon ein Kandidat für den Kader ist. Aber jetzt nicht von Beginn an, dafür war die Ausfallzeit zu lange.

„Bei Sadio ist es so, dass er schon ein Kandidat für den Kader ist. Aber jetzt nicht von Beginn an, dafür war die Ausfallzeit zu lange. Er hat in der Reha gut gearbeitet, ist fit, hat jetzt zwei, drei Mal mit der Mannschaft trainiert. Zweieinhalb Mal mit der Mannschaft trainiert“, erklärte der 35-jährige Oberbayer: „Deshalb ist es jetzt nichts von Beginn an, aber in jedem Fall eine Alternative, die wir gerne wieder dabei haben. Worüber wir uns freuen.“

Noussair Mazraoui: Bayern-Außenverteidiger muss sich noch gedulden

Schließlich holten die Münchner in 2023 nur zwei Siege aus sechs Bundesliga-Spielen. „Bei Nouss (Noussair Mazraoui, d. Red.) ist es noch ein bisschen zu früh. Er hat erst eine Einheit gemacht, das dauert wahrscheinlich noch die nächste Woche“, schilderte Nagelsmann: „Dann ist auch Nouss wieder ein Kandidat, um in den Kader zu rutschen oder vielleicht auch, um zu spielen.“

Zurück beim FC Bayern: Stürmer Sadio Mané (Mi.). © IMAGO/Mladen Lackovic

Gespannt blickt der Bayern-Trainer dem „Spitzenspiel“ entgegen, wie er es nannte. „Union hat gestern ein anstrengendes Spiel gehabt, das sind aber die Englischen Wochen“, sagte er. Konkret: Die Hauptstädter hatten sich tags zuvor in der Europa League immerhin gegen Ajax Amsterdam 3:1 (2:0) durchgesetzt und das Achtelfinale des Wettbewerbs erreicht.

FC Bayern gegen Union Berlin: Julian Nagelsmann warnt vor Hauptstadt-Klub

Man müsse aufpassen, dass sie nicht „ihren Union-Fußball auf den Platz bringen“, meinte Nagelsmann. Das heiße, „viel tief verteidigen, sehr kompakt, viel auf Konter ausgelegt, lange Chipp-Bälle in die rote Zone, viele Bälle wieder scharf machen“. Sie zu bespielen sei nicht leicht, erklärte er zu den „Eisenern“, „weil du einfach wenig Raum hast“. (pm)