FC Bayern im Reisestress: Abflug ohne Mané nach Singapur verspätet – Turbulenzen angekündigt

Von: Manuel Bonke, Christoph Klaucke

Der FC Bayern reist mit zwei Stunden Verspätung von Tokio nach Singapur, wo ein Sturm tobte. Der enge Zeitplan sorgt für Reisestress. Sadio Mané saß nicht im Flugzeug.

Tokio – Reisestress beim FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister hat sich nach zwei Testspielen in Tokio auf den Weg zur nächsten Station nach Singapur gemacht. Der Abflug war aber um mehr als zwei Stunden verspätet, weil vor Singapur ein Sturm tobte. Das könnte die Planung der Bayern gehörig durcheinander wirbeln, während Sadio Mané im Flieger fehlte.

Bayern-Flug mit zwei Stunden Verspätung – vor Singapur tobte ein Sturm

Nach dem 1:2 gegen Manchester City hat sich der FC Bayern mit dem 1:0 gegen Kawasaki Frontale zum ersten Testspiel-Sieg gemüht, allerdings war die Tuchel-Elf vor dem Tor erschreckend harmlos. Nach einer knappen Woche in der japanischen Hauptstadt Tokio ging es am Sonntagmorgen weiter nach Südostasien, wo in Singapur am Mittwoch die abschließende Partie der Asien-Tour gegen Jürgen Klopps FC Liverpool ansteht.

Der Bayern-Flieger konnte aber erst mit über zwei Stunden Verspätung abheben. Der Abflug war ursprünglich für 10.40 Uhr Ortszeit geplant. Die Bayern mussten warten, weil vor Singapur ein Sturm tobte. Der Pilot der Maschine hat angekündigt, dass es den ganzen Flug über Turbulenzen geben wird.

Zwischenzeitlich sah es danach aus, als ob der Flug sogar drei Stunden Verspätung haben würde. Es wurde jedoch verhandelt und in Zuge dessen ging es doch etwas eher los. Die Flugzeit von Tokio nach Singapur beträgt rund sieben Stunden, immerhin gewinnen die Bayern durch die Zeitverschiebung eine Stunde.

Denn die Münchner müssen einen engen Zeitplan einhalten. Bereits um 20 Uhr Ortszeit steht ein Sponsoren-Termin bei Paulaner mit Kingsley Coman und Sven Ulreich an. Problem: Nach der Landung war ursprünglich eine „Aktivierung“ der Spieler im Hotel geplant. Dementsprechend gibt‘s nun Reisestress.

Sadio Mané fehlt im Bayern-Flugzeug nach Singapur

Ärgerlich für den FC Bayern und alles andere als gute Voraussetzungen für eine optimale Vorbereitung. Die Asien-Tour zu Marketing-Zwecken ist für die Profis aufgrund von Reisestrapazen, Jetlag und Trainingseinheiten in der Hitze ohnehin anstrengend genug. Komplikationen wie der verspätete Abflug am Sonntag sollten weitestgehend verhindert werden, auf die Wetter-Kapriolen haben die Bayern aber naturgemäß keinen Einfluss.

Nicht mit im Flieger war übrigens Sadio Mané. Der Senegalese bereitet in Abwesenheit der Mannschaft seinen Wechsel nach Saudi-Arabien vor, Joshua Kimmich sprach bewegende Abschiedsworte. Bereits am Samstag ließ Mané mit seinem Auftritt während des Bayern-Spiels tief blicken. (ck)