„Es war kein angenehmes Gespräch“: Trainer Nagelsmann schildert den Müller-Verzicht

Der Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und PSG steht an! Gesprächsbedarf wird‘s genügend geben, das steht fest. Die Stimmen zum Spiel.

München/Paris – Alle Augen nach Paris! Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf die Superstar-Truppe von der Seine.

Zum Auftakt reist das Team von Trainer Julian Nagelsmann zu PSG, wo man den Grundstein legen will, für das Weiterkommen. So zumindest der Plan. „Wir wollen ein gutes Ergebnis mit nach München nehmen“, sagte Thomas Müller am Samstag nach dem Sieg über den VfL Bochum: „Dort können wir es dann über die Ziellinie drücken.“

Ob das gelingt? Nagelsmann war auf der Pressekonferenz am Montagabend sehr optimistisch: „Die Mannschaft ist heiß auf das Spiel“, so der Bayern-Coach: „Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir ein sehr gutes Spiel machen werden.“ Was sagen die anderen Beteiligten zum Spiel? Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn werden sicherlich ihre Einschätzung zum Besten gebenn.

Julian Nagelsmann (Trainer, FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... Jamal Musiala, der an Messi erinnert: „Er hat schon viele Bewegungen, die man bei Messi auch schon gesehen hat. Er ist ein außergewöhnliches Talent. Vor allem dieses Jahr spielt er konstant auf hohem Niveau. Ich bin absolut zufrieden mit ihm. Er wird ein Weltstar werden, wenn er es nicht schon ist.“

... die Wunderheilung von Kylian Mbappé: „Ich habe damit gerechnet, weil es kein genaues Vereins-Statement zu lesen war. Ich hab‘s ein bisschen versucht, es vorherzusagen. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass er nicht beginnt, sondern, dass er im Laufe des Spiels reinkommt und dann etwaige Räume nutzen kann.“

... die Taktik gegen PSG: „Wir wissen nicht hundertprozentig, was Paris macht. Wir wollen die Schwächen von Paris offenlegen. Sie spielen mit viel Risiko hinten raus spielen, aber sie haben große Qualität. Aber mann kan sie zu Fehlern zwingen.“

... den Bankplatz von Thomas Müller: „Wir haben lange diskutiert. Aber es war eher eine Entscheidung pro Choupo, für einen klassischen Stürmer. Dahinter wollte ich Jamal haben. Thomas hatte zuletzt das Momentum auf seiner Seite. Daher war es kein angenehmes Gespräch, aber er hat es professionell aufgefasst. Aber ich bin mir sicher, dass er, wenn er reinkommt – und das wird er zu einer hohen Prozentzahl – eine starke Leistung bringt.“

... die Leistung, die heute kommen muss, damit es langt: „Wir haben vor Weihnachten gute Spiele gemacht. Im Pokal in der ersten Hälfte haben wir eine starke Leistung gebracht, die heute auch reichen würde. Wir alle müssen liefern. Ich mache mir selber den Druck.

... die Motivation vor dem Spiel: „Wir haben eine herausragende Mannschaft, die Jungs brennen alle. Die Jungs wollen zeigen, dass wir zur Benchmark in Europa gehören.“

... seine Karriere und ob er gerne mit Mbappé und Messi auf dem Platz gestanden hätte: „Ja nee, das hätte nicht gereicht. Also nicht nur ‚nicht ganz‘, sondern absolut nicht.“ (lacht)

Mario Gomez (Experte bei Amazon Prime Video) vor dem Spiel über...

... die FCB-Aufstellung ohne Thomas Müller: „Julian wird sich was dabei gedacht haben. Ich bin ein zu großer Thomas-Müller-Fan. Es ist nicht immer nur das, was auf dem Platz zu sehen ist. Sondern auch das, was er für eine Mannschaft bedeutet. Thomas war der Spieler, der den meisten Impact in meiner Karriere auf eine Truppe hatte. Er war der zweite Coach. Oder manchmal dann auch der erste Coach, wenn der Coach nicht mehr weiter wusste. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Element in solchen Spielen. Aber wenn man sich dann die Aufstellung der Bayern anschaut und Musiala und Sané sieht, dann ist das ein geringes Problem.“