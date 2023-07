Tuchel-PK heute im Live-Ticker: Wie ist der Stand bei Kane, Walker und Mané?

Von: Marius Epp

Teilen

Trainer Thomas Tuchel muss bis August auf Müller verzichten. © David Inderlied/dpa

Zweite Pressekonferenz in Japan: Thomas Tuchel stellt sich den Fragen der Journalisten. Wir begleiten die PK im Live-Ticker.

Der FC Bayern absolviert seine Asien-Tournee und bereitet sich auf die neue Saison vor.

absolviert seine Asien-Tournee und bereitet sich auf die neue Saison vor. Rund um die Münchner gibt es momentan eine Menge heißer Themen.

Am Freitag um 10 Uhr gibt Trainer Thomas Tuchel eine Pressekonferenz.

um gibt Trainer eine Pressekonferenz. Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Tokio – Tuchels Tokio-Tortur ist in vollem Gange – die Stars des FC Bayern müssen bei hohen Temperaturen in Fernost leiden. Alles, um in der neuen Saison wieder besser dazustehen als zuletzt. Das Training hält die Spieler in Atem – die Transfergerüchte tun dasselbe mit den Fans. Kommt Harry Kane? Geht Sadio Mané?

Das Team wurde am vergangenen Sonntag bereits präsentiert, allerdings wird es bis zum Ende der Saison noch einige Änderungen geben. Das steht fest. Was hat Trainer Thomas Tuchel zu sagen? Die Pressekonferenz aus Tokio gibt es am Freitag ab 10 Uhr hier im Live-Ticker. (epp)